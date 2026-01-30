Trump varuje Írán: ukončete jaderné ambice a přestaňte zabíjet demonstranty, nebo budete čelit americké armádě
30. 1. 2026
Trump vydává varování, zatímco válečné lodě jsou vysílány na Blízký východ, ale říká, že „by bylo skvělé, kdybychom je nemuseli použít“.
Donald Trump varoval Írán, že musí ukončit svůj jaderný program a přestat zabíjet demonstranty, pokud nechce, aby byla nasazena velká americká armáda válečných lodí rozmístěných na Blízkém východě.
Americký prezident uvedl, že jsou zabíjeni tisíce demonstrantů, ale že zabránil Íránu v provádění poprav.
Trump hovořil na premiéře dokumentu Melania, zatímco íránský ministr zahraničí Abbas Araghči přistál v Turecku, aby projednal, zda existuje základ pro dohodu s USA. Má se setkat s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoğanem, ale ve svých úvodních poznámkách Araghči nedal najevo, že by došlo k nějakému průlomu.
Trump novinářům řekl, že s Íránci jednal a hodlá v tom pokračovat, ale nebylo jasné, zda tím myslel pouze jednání s íránskou vládou prostřednictvím zprostředkovatelů.
Jelikož jeho přesné cíle v Íránu nejsou vždy jasné, Trump novinářům řekl, že Írán musí udělat „dvě věci“, aby se vyhnul vojenské akci.
„Za prvé, žádné jaderné zbraně. A za druhé, přestat zabíjet protestující,“ řekl americký prezident a dodal, že „zabíjejí je po tisících“. .
Dodal: „Máme mnoho velmi velkých a velmi silných lodí, které právě plují do Íránu, a bylo by skvělé, kdybychom je nemuseli použít.“
Na začátku tohoto týdne Trump napsal na Truth Social: „Doufejme, že Írán rychle ‚přistoupí k jednacímu stolu‘ a vyjedná spravedlivou a rovnocennou dohodu – ŽÁDNÉ JADERNÉ ZBRANĚ.“
Varoval, že „obrovská armáda míří do Íránu“ a je „připravena, ochotna a schopna rychle splnit svůj úkol, pokud to bude nutné, s rychlostí a násilím“. Řekl, že Íránu dochází čas, ale zdá se, že Bílý dům doufá, že nárůst vojenské síly přiměje Írán zaujmout flexibilnější postoj.
Z pohledu Íránu USA kladou na Teherán stále více požadavků, jejichž splnění by znamenalo konec jeho suverenity.
Zvláštní vyslanec Donalda Trumpa Steve Witkoff vyzval k ukončení íránského programu obohacování uranu, k převozu stávajících zásob vysoce obohaceného uranu mimo zemi, k omezení íránského raketového programu a k ukončení podpory proxy skupin v zemích jako Libanon, Irák a Jemen.
Araghči řekl: „Írán vždy vítal vzájemně výhodnou, spravedlivou a rovnocennou jadernou dohodu – na rovném základě a bez nátlaku, hrozeb a zastrašování –, která zajišťuje práva Íránu na mírové jaderné technologie a zaručuje, že nebude mít jaderné zbraně.
„Takové zbraně nemají v našich bezpečnostních kalkulacích místo a my jsme se NIKDY nesnažili je získat,“ dodal.
Araghchi vedl samostatné telefonické rozhovory se svými protějšky z Kataru, Egypta, Spojených arabských emirátů, Ománu a Turecka. Všechny arabské státy trvají na tom, že jejich letecké a pozemní zařízení nesmí být použito USA k útoku na Írán.
V Turecku Araghči kritizoval čtvrteční rozhodnutí Evropské unie, které pravděpodobně následuje i Velká Británie, zakázat Islámskou revoluční gardu jako teroristickou organizaci.
Řekl: „Pravdou je, že Evropa je upadající kontinent, který ztratil svou roli na mezinárodní úrovni a každý den ji ztrácí čím dál tím více, a je překvapivé, že tento proces sami podporují. To ukazuje, že Evropa nemá správné pochopení mezinárodní situace, správné pochopení podmínek v našem regionu ani správné pochopení svých vlastních zájmů. Rozhodnutí, které učinili, bylo velkou strategickou chybou.“
Araghči neupřesnil, jaké odvetné opatření se zvažuje, ale britské ministerstvo zahraničí se vždy obávalo, že takový krok by vedl k přerušení diplomatických vztahů s Íránem.
Zástupce íránského nejvyššího vůdce v IRGC uvedl, že evropské opatření bude mít pro EU vážné důsledky.
