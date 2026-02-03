Jste si JISTÍ, že Bůh existuje?

3. 2. 2026 / Jiří Hlavenka

čas čtení < 1 minuta

"Jste si JISTÍ, že Bůh existuje"?
To je potom s nima fakt těžký.

(Nemají vzdělání. JČ)

 

