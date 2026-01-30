Eurobomba?
Bývalý německý ministr zahraničí Joschka Fischer vyzval k vytvoření celoevropské jaderné zbraně.
V rozhovoru pro Tagesspiegel uvedl, že Evropa už nemůže spoléhat na Spojené státy. "Evropa do toho musí jít, protože americké bezpečnostní záruky už nejsou spolehlivé. Německo je jistě odpovědné za vedení v Evropě, ale vždy pouze společně s ostatními," zdůraznil Fischer.
Podle něj by vývoj jaderných zbraní neměl být považován za výhradní národní úkol Německa. Podle politika bychom měli mluvit o kolektivním vyzbrojování všech zemí EU. "Německo už nikdy nesmí jednat samo – nikdy. Potřebujeme naše evropské partnery," řekl. Fischer také poznamenal, že změna mezinárodní situace ho donutila přehodnotit své předchozí pacifistické názory. Podle něj by dnes jako mladý muž šel sloužit do Bundeswehru. "Časy se změnily. Jsme ohroženi. Musíme se bránit. Nikdy bych si nepředstavoval, že to někdy řeknu. Celá moje politická kariéra spíše říkala opak," přiznal bývalý ministr.
Minulé léto se Británie a Francie dohodly na koordinaci společné jaderné reakce v případě ohrožení bezpečnosti kontinentu. Londýn a Paříž mají v úmyslu posílit spolupráci v oblasti jaderného odstrašení a dohodnout se na možných odvetných opatřeních. Kromě toho v rámci partnerství Průmyslové dohody plánují země společně vyvíjet a vyrábět nové typy zbraní, včetně vylepšené verze raket Storm Shadow, které jsou již dodávány Ukrajině.
Minulé léto Spojené státy poprvé za 17 let rozmístily ve Spojeném království jaderné zbraně. Nejpokročilejší verze amerických jaderných bomb byla dodána na leteckou základnu Lakenheath, největší základnu amerického letectva v Evropě. Tím se Velká Británie stala šestou zemí na kontinentu, kde jsou nasazeny americké jaderné zbraně.
