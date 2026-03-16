Izraelská policie zabila na Západním břehu dva malé palestinské chlapce a jejich rodiče
16. 3. 2026
Matka, otec a bratři ve věku pět a sedm let byli zastřeleni do hlavy, když se vraceli z nákupů na ramadánAli Bani Odeh (37), jeho manželka a dvě jejich děti ve věku 5 a 7 let zahynuli v obci Tammun na Západním břehu Jordánu, když izraelské jednotky zahájily palbu na jejich auto. Dvě z dětí, Mustafa a Khaled, útok přežily a mohou o něm podávat podrobné svědectví.
Ali Bani Odeh, 37, his wife and two of their children, 5 and 7, were killed in the West Bank's Tammun when Israeli forces fired on their car.— Haaretz.com (@haaretzcom) March 15, 2026
Two of the children, Mustafa and Khaled, survived the attack to tell the story in full. pic.twitter.com/xAjN8qlM8o
Izraelská policie zabila dva malé palestinské bratry a jejich rodiče na okupovaném Západním břehu, když všechny čtyři střelila do hlavy a obličeje, zatímco se rodina vracela z nákupů na ramadán.
Mohammed (5) a Othman (7), který byl slepý a měl speciální potřeby, jejich matka Waad Bani Odeh (35) a otec Ali Bani Odeh (37) projížděli v sobotu pozdě večer svým rodným městem Tamoun, když izraelské síly zahájily palbu.
Izraelské síly útočí na Palestince téměř beztrestně na okupovaném Západním břehu, kde posledním útokem, který vedl k obvinění z vraždy, byla střelba z roku 2019, podle právních údajů shromážděných izraelskou lidskoprávní skupinou Yesh Din.
Od té doby izraelské síly zabily více než 1 400 lidí, včetně více než 320 dětí a přes 30 žen, jak ukazují údaje OSN. Izraelští osadníci zabili nejméně dalších 44 Palestinců.
Rodina Bani Odehových byla zabita jen několik hodin poté, co izraelští osadníci zastřelili 28letého Amira Moatasema Odeha v Qusře jižně od Nablusu. Útočníci také pobodali jeho otce, Moatasema Awdu, který byl v kritickém stavu převezen do nemocnice.
Od té doby, co Izrael a USA na konci února zahájily svou válku proti Íránu, došlo na okupovaném Západním břehu k nárůstu izraelského násilí proti palestinským civilistům.
Během dvou týdnů zastřelili izraelští osadníci při vpádech do palestinských olivových hájů, vesnic a pastvin šest civilistů a jeden muž zemřel po vdechnutí slzného plynu vojenské kvality používaného izraelskou armádou.
Útok na rodinu Bani Odeh zvýšil počet zabitých Palestinců na 11. Střelbu přežili dva bratři. Jedenáctiletý Khaled, nejstarší ze sourozenců, řekl, že před smrtí slyšel svou matku plakat a otce se modlit.
Poté, co střelba ustala, ho izraelská pohraniční policie vytáhla z trosek, posmívala se mu kvůli vraždám jeho rodiny a napadla ho. Jeden z Izraelců řekl: „Zabili jsme psy,“ sdělil agentuře Reuters.
Rodina byla v nedalekém městě Nablus, aby nakoupila oblečení na nadcházející svátek Eid, který značí konec muslimského svatého měsíce ramadánu. Rodiny často zůstávají dlouho vzhůru v měsíci, kdy dospělí během dne drží půst.
„Co ta rodina udělala? Šli nakoupit věci potřebné na svátek Eid a vykouzlit úsměv na tvářích těch dětí,“ řekl Mansour Abu Islam, soused a bratranec Aliho. „To je jasný důkaz, že životy Palestinců nemají žádnou hodnotu.“
Střelci byli členy tajné jednotky, kteří neměli uniformy a jeli v autě s palestinskými poznávacími značkami, řekl Abu Islam.
Izraelské síly zahájily palbu bez varování, řekl Khaled v rozhovoru z nemocnice. Po střelbě se ho jeden Izraelec zeptal, kdo byl v autě. „Řekl jsem: ‚Můj otec, moje matka, moji tři bratři a já.‘ On řekl: ‚Lžeš,‘ a pak mě začali bít a kopat.“
Všechny čtyři oběti byly střeleny do hlavy a obličeje a Ali, který řídil, byl navíc zasažen do hrudníku a levé ruky, uvedlo palestinské ministerstvo zdravotnictví.
Dva přeživší chlapci utrpěli zranění od střepin v oku a na hlavě, řekla agentuře Associated Press jejich babička Najah al-Subhi.
Izraelské síly zpočátku bránily sanitkám v přístupu na místo činu, uvedl palestinský Červený půlměsíc ve svém prohlášení. Armáda později odtáhla rodinné auto, jak vyplývá ze svědectví a videí sdílených na sociálních sítích.
Palestinské ministerstvo zahraničních věcí uvedlo, že zabití je „šokujícím aktem mimosoudní popravy“, který provedly izraelské síly s využitím celosvětové pozornosti upřené na válku s Íránem.
„Takové zločiny, spolu s eskalujícím násilím páchaným izraelskými osadníky na okupovaném Západním břehu, nejsou ojedinělými incidenty, ale součástí širší a systematické kampaně zaměřené na zničení a nucené vysídlení palestinského lidu,“ uvedlo ministerstvo ve svém prohlášení.
Mluvčí izraelské policie uvedl, že rodina z Bani Odeh byla zabita během společné operace s izraelskou armádou. Síly zahájily palbu na vozidlo, když „vnímali bezprostřední hrozbu“ poté, co vozidlo zrychlilo, uvádí se v prohlášení.
Na dotaz, jakou hrozbu představovaly čtyři malé děti a jejich neozbrojení rodiče, nebo zda střelba porušila izraelská pravidla nasazení, policie a armáda odmítly odpovědět.
Policie a armáda se v oblasti nacházely, aby „zatknuly hledané podezřelé, u nichž se předpokládá zapojení do teroristické činnosti“, uvádí se v prohlášení. „Okolnosti incidentu jsou předmětem šetření příslušných orgánů.“ V neděli nebylo hlášeno žádné zatčení.
Izraelská armáda nese velitelskou odpovědnost za všechny síly působící v okupované Palestině. Mluvčí uvedl, že rodinu Bani Odeh zabila pohraniční policie, a odmítl se dále vyjadřovat, přičemž všechny dotazy odkázal na policii.
Izraelské letecké údery v centrální části Gazy v neděli zabily 12 lidí, uvedli zdravotníci a ministerstvo vnitra. Těhotná žena byla zabita při bombardování spolu se svým manželem a synem v Nuseiratu a další úder zasáhl vysokého policejního důstojníka a dalších osm členů jeho týmu u vjezdu do města Zawayda, informovala agentura AP.
Zroj v angličtině ZDE
Diskuse