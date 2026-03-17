Dvě literární pozvánky Protimluvu na tento čtvrtek
17. 3. 2026
Rádi bychom vás pozvali na dvě akce spjaté s nakladatelstvím
Protimluv, které se budou konat již tento čtvrtek, tzn. 19.3.2026.
První z nich se uskuteční v Ostravě, druhá v Plzni.
Nejprve zavítejte na Literární pořad s Miroslavem Černým a orientální
hudbou do Čajovny u Sýkorova mostu v Ostravě. Akce začíná v 18h. Více o
autorovi zde: https://protimluv.net/publikace/prolezeniny/
Zároveň vás zveme na uvedení nové knihy Jana Sojky Noční údy lamp do
divadla JoNáš v Plzni, začátek v 19.30. Moderuje spisovatelka Tereza
Herzogová, hudbu obstará skvělé dvoudílné těleso, které reprezentuje
Divadlo JakoHost Plzeň. Vice o autorovi a knize se můžete dočíst na
našich webových stránkách: https://protimluv.net/publikace/nocni-udy-lamp/
Budeme se těšit na viděnou,
redakce nakladatelství a revue Protimluv
