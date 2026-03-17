Dvě literární pozvánky Protimluvu na tento čtvrtek

17. 3. 2026

čas čtení < 1 minuta
 Rádi bychom vás pozvali na dvě akce spjaté s   nakladatelstvím Protimluv, které se budou konat již tento čtvrtek, tzn. 19.3.2026.

První z nich se uskuteční v Ostravě, druhá v Plzni.

Nejprve zavítejte na Literární pořad s Miroslavem Černým a orientální hudbou do Čajovny u Sýkorova mostu v Ostravě. Akce začíná v 18h. Více o autorovi zde: https://protimluv.net/publikace/prolezeniny/

 

Zároveň vás zveme na uvedení nové knihy Jana Sojky Noční údy lamp do divadla JoNáš v Plzni, začátek v 19.30. Moderuje spisovatelka Tereza Herzogová, hudbu obstará skvělé dvoudílné těleso, které reprezentuje Divadlo JakoHost Plzeň. Vice o autorovi a knize se můžete dočíst na našich webových stránkách: https://protimluv.net/publikace/nocni-udy-lamp/

Budeme se těšit na viděnou,


redakce nakladatelství a revue Protimluv

1
Vytisknout
105

Diskuse

Obsah vydání | 17. 3. 2026