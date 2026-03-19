Izrael útočí na novináře

19. 3. 2026

čas čtení 5 minut
Mezinárodní mediální asociace ostře kritizuje izraelskou policii za „nevyprovokovaný útok“ na novináře v Jeruzalémě, při kterém podle ní utrpěl producent CNN zlomeninu zápěstí.



Video zveřejněné íránským Červeným půlměsícem zachycuje záchranáře, kteří celou noc pracovali na záchraně přeživších po americko-izraelských útocích na obytné budovy v Teheránu. Červený půlměsíc uvádí, že při útocích zahynulo několik lidí.

„Umírám touhou popravit teroristy.“ Izraelský ministr pro národní bezpečnost Itamar Ben Gvir zveřejnil video, na kterém je vidět šibenice, a to v reakci na fámy, že zahynul při íránském útoku. Ben Gvir se dlouhodobě zasazuje za popravu palestinských vězňů Izraelská okupační policie napadá palestinské věřící a brání jim v modlitbě uvnitř mešity Al-Aksá i v jejím okolí. Izrael nechal toto svaté místo uzavřené již devatenáctý den v řadě a podle zpráv zůstane mešita uzavřena i během svátku Eid al-Fitr Izraelští osadníci stále častěji používají násilí proti Palestincům ve snaze vyhnat je z jejich domovů na okupovaném Západním břehu. Zdá se však, že sexuální napadení představuje novou zbraň v arzenálu zastrašovacích prostředků těchto osadníků, což naznačuje znepokojivý nový rozměr násilí Izraelská vězeňská služba zveřejnila nové záběry, které zachycují týrání a špatné zacházení s palestinskými vězni během svatého měsíce ramadánu ve věznici Naqab. Podle zprávy agentury Fars, která je napojena na Íránské revoluční gardy (IRGC), zahynulo při americko-izraelském útoku na dvoupodlažní obytný dům ve čtvrti Majidieh v íránském hlavním městě tříměsíční dítě. Bývalý britský velvyslanec přišel s šokujícím odhalením: Írán dodržoval jadernou dohodu z roku 2015 do puntíku. Trump ji zmařil výhradně na základě doporučení Izraele a tvrzení, že Írán dohodu porušoval, jsou naprosté lži, které vyvrátila Mezinárodní agentura pro atomovou energii. Írán během mírových jednání v Ženevě nabídl, že se vzdá VŠEHO svého obohaceného uranu. Britové to považovali za seriózní nabídku. O několik hodin později Trump přesto zahájil bombardování Íránu. USA nechtěly mír, chtěly válku. Izraelské okupační síly unesly palestinského novináře Qutaibu Hamdana poté, co vtrhly do jeho domu v Beitunii, západně od Ramalláhu na okupovaném Západním břehu.





