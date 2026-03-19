Izrael útočí na novináře
19. 3. 2026
International media association slams Israeli police for an "unprovoked assault" on journalists in Jerusalem, which it says left a CNN producer with a fractured wristhttps://t.co/XYafu8NNP1 pic.twitter.com/2Z8xJ8vqx2— AFP News Agency (@AFP) March 19, 2026
Video zveřejněné íránským Červeným půlměsícem zachycuje záchranáře, kteří celou noc pracovali na záchraně přeživších po americko-izraelských útocích na obytné budovy v Teheránu. Červený půlměsíc uvádí, že při útocích zahynulo několik lidí.
„Umírám touhou popravit teroristy.“ Izraelský ministr pro národní bezpečnost Itamar Ben Gvir zveřejnil video, na kterém je vidět šibenice, a to v reakci na fámy, že zahynul při íránském útoku. Ben Gvir se dlouhodobě zasazuje za popravu palestinských vězňů
Video released by Iran's Red Crescent shows emergency services working overnight to rescue survivors of US-Israeli strikes on residential buildings in Tehran.— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 19, 2026
The Red Crescent says several people were killed.
Izraelská okupační policie napadá palestinské věřící a brání jim v modlitbě uvnitř mešity Al-Aksá i v jejím okolí. Izrael nechal toto svaté místo uzavřené již devatenáctý den v řadě a podle zpráv zůstane mešita uzavřena i během svátku Eid al-Fitr
“I’m dying to execute terrorists.”— Middle East Eye (@MiddleEastEye) March 19, 2026
Israel's National Security Minister Itamar Ben Gvir shared a video featuring a gallows in response to rumours that he died in an Iranian attack.
Ben Gvir has consistently advocated for the execution of Palestinian prisoners pic.twitter.com/O1nRzRMzU3
Izraelští osadníci stále častěji používají násilí proti Palestincům ve snaze vyhnat je z jejich domovů na okupovaném Západním břehu. Zdá se však, že sexuální napadení představuje novou zbraň v arzenálu zastrašovacích prostředků těchto osadníků, což naznačuje znepokojivý nový rozměr násilí
Israeli occupation police attack Palestinian worshippers and prevent them from praying inside or near Al-Aqsa Mosque.— Quds News Network (@QudsNen) March 18, 2026
Israel kept the holy site closed for the 19th consecutive day, with reports indicating the mosque will remain shut even during Eid al-Fitr, preventing tens of… pic.twitter.com/EQemi4v2LK
Izraelská vězeňská služba zveřejnila nové záběry, které zachycují týrání a špatné zacházení s palestinskými vězni během svatého měsíce ramadánu ve věznici Naqab.
Israeli settlers have increasingly used violence against Palestinians in a bid to drive them from their homes in the occupied West Bank. But sexual assault appears to be a new weapon in these settlers’ arsenal of intimidation, pointing to a troubling new level of violence.…— CNN International (@cnni) March 18, 2026
Podle zprávy agentury Fars, která je napojena na Íránské revoluční gardy (IRGC), zahynulo při americko-izraelském útoku na dvoupodlažní obytný dům ve čtvrti Majidieh v íránském hlavním městě tříměsíční dítě.
Watch | The Israeli Prison Service released new footage showcasing the abuse and mistreatment of Palestinian detainees during the holy month of Ramadan inside Naqab Prison. pic.twitter.com/yf1wBvtCHk— Quds News Network (@QudsNen) March 18, 2026
Bývalý britský velvyslanec přišel s šokujícím odhalením: Írán dodržoval jadernou dohodu z roku 2015 do puntíku. Trump ji zmařil výhradně na základě doporučení Izraele a tvrzení, že Írán dohodu porušoval, jsou naprosté lži, které vyvrátila Mezinárodní agentura pro atomovou energii.
BREAKING: A three-month old baby has been killed in a US-Israeli attack on a two-story residential building in the Majidieh area of Iran’s capital, the IRGC-affiliated Fars news agency is reporting.— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 18, 2026
Írán během mírových jednání v Ženevě nabídl, že se vzdá VŠEHO svého obohaceného uranu. Britové to považovali za seriózní nabídku. O několik hodin později Trump přesto zahájil bombardování Íránu. USA nechtěly mír, chtěly válku.
Former UK Ambassador drops a massive truth bomb: Iran was observing the 2015 nuclear deal to the letter. Trump sabotaged it purely on Israeli advice, and the claims that Iran was cheating are absolute lies debunked by the International Atomic Energy Agency. pic.twitter.com/xMPRRYQ5ON— Furkan Gözükara (@FurkanGozukara) March 18, 2026
Izraelské okupační síly unesly palestinského novináře Qutaibu Hamdana poté, co vtrhly do jeho domu v Beitunii, západně od Ramalláhu na okupovaném Západním břehu.
BOMBSHELL: Iran offered to give away ALL of its enriched uranium during peace talks in Geneva. The British thought it was a credible offer. Hours later, Trump started bombing Iran anyway. The US didn't want peace, they wanted war. pic.twitter.com/2z7c8baRj1— Furkan Gözükara (@FurkanGozukara) March 18, 2026
Breaking | Israeli occupation forces abduct Palestinian journalist Qutaiba Hamdan after storming his home in Beitunia, west of Ramallah in the occupied West Bank. pic.twitter.com/qmzaFs6mUl— Quds News Network (@QudsNen) March 19, 2026
