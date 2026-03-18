Morálka klesá, když zpoždění výplat zasáhlo íránské bezpečnostní jednotky
18. 3. 2026
Členové velitelství speciálních jednotek obdrželi v pátek oznámení, že vyplácení mezd některých jednotek narazilo na problémy, uvedli lidé obeznámení se situací. Toto zpoždění znamenalo již třetí případ v tomto roce, kdy jsou mzdy těmto silám vypláceny pozdě.
Po těchto zpožděních někteří pracovníci odmítli účastnit se provládních shromáždění, uvedly zdroje, což způsobilo narušení nasazení v některých velkých městech.
Důchodci a někteří vojáci také nebyli vyplaceni druhý měsíc po sobě.
Někteří vysocí velitelé obviňují Islámské revoluční gardy, že využívají finanční krizi v Bank Sepah k oslabení policejního sboru a posílení dalších institucí, zejména těch spojených s duchovním establishmentem.
Zdroj v angličtině: ZDE
