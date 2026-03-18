Morálka klesá, když zpoždění výplat zasáhlo íránské bezpečnostní jednotky

18. 3. 2026

Známky nespokojenosti, nízké morálky, finančního tlaku a dezerce se šíří mezi částmi íránských bezpečnostních a vojenských sil, zjistil Iran International.

Členové velitelství speciálních jednotek obdrželi v pátek oznámení, že vyplácení mezd některých jednotek narazilo na problémy, uvedli lidé obeznámení se situací. Toto zpoždění znamenalo již třetí případ v tomto roce, kdy jsou mzdy těmto silám vypláceny pozdě.

Po těchto zpožděních někteří pracovníci odmítli účastnit se provládních shromáždění, uvedly zdroje, což způsobilo narušení nasazení v některých velkých městech.

Důchodci a někteří vojáci také nebyli vyplaceni druhý měsíc po sobě.

Někteří vysocí velitelé obviňují Islámské revoluční gardy, že využívají finanční krizi v Bank Sepah k oslabení policejního sboru a posílení dalších institucí, zejména těch spojených s duchovním establishmentem.

Zdroj v angličtině: ZDE

