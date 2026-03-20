Šéf Pentagonu oznámil vyčerpání amerických zásob munice a spojil je s Ukrajinou
20. 3. 2026
Spojené státy by neměly posílat munici na Ukrajinu, ale měly by ji využívat ve svém vlastním zájmu, řekl americký ministr obrany Pete Hegseth 19. března na brífinku.
"Víte, stále řešíme situaci, kterou způsobil Joe Biden – vyčerpání těchto zásob a jejich posílání ne do naší armády, ale na Ukrajinu. A stává se to pokaždé, když se ohlédneme zpět a analyzujeme jakýkoli problém, který máme – všechno to vychází z toho, že to bylo 'posláno na Ukrajinu'," řekl Hegseth.
Také poukázal na to, že nyní je podle něj lepší tuto munici využít v americkém zájmu.
Příslušný zákon poskytne Spojeným státům v budoucnu dostatečné financování, dodal ministr.
The New York Times uvedly, že Pentagon odhadl, že Spojené státy utratily za vojenskou operaci v Íránu během prvních šesti dnů více než 11,3 miliardy dolarů. Dne 19. března The Washington Post informoval, že Pentagon požádal Bílý dům o schválení žádosti Kongresu o více než 200 miliard dolarů na pokračování operace v Íránu.
Armin Papperger, předseda představenstva největšího německého obranného koncernu Rheinmetall, uvedl, že zásoby protiletadlových systémů ve Spojených státech, Evropě a na Blízkém východě jsou "téměř vyčerpány".
