Co se Islámská republika v Sýrii naučila o represích
20. 3. 2026
"Smrt nebo Chameneí," hrozil transparent výrazně umístěný u vchodu do Teheránské univerzity 21. ledna, asi dva týdny po krvavém zásahu Íránu vůči rozsáhlým protestům proti režimu. Odkaz na již zabitého nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího mrazivě připomínal nechvalně známé heslo íránem podporovaných loajalistů syrského diktátora Bašára al-Asada během syrského povstání: "Asad, nebo spálíme zemi."
Něco z toho, co se odehrálo během protestů od 28. prosince do 9. ledna, má znepokojivou podobnost se Sýrií na počátku jejího vlastního povstání, kdy íránské Islámské revoluční gardy (IRGC) poskytovaly Asadovi zpravodajskou, logistickou a morální podporu. Stejně jako Asad íránský režim reagoval na masový nesouhlas pácháním zvěrstev, která se rovnají zločinům proti lidskosti, a zároveň prosazoval narativ, že protestující jsou ze zahraničí podporovaní "teroristé a špioni". Tyto paralely jsou důležité, protože mechanismy represe, které byly v Sýrii testovány a naučeny, ukazují, jak daleko jsou vůdci Islámské republiky ochotni zajít, aby si zajistili udržení moci.
Před zahájením operace Epická zuřivost 28. února íránští představitelé a analytici spojení s režimem silně spoléhali na rétoriku, která odrážela syrskou občanskou válku. Protesty, tvrdili, nebyly organické, ale byla to mazaná práce zahraničních agentů pracujících pro nepřátele — konkrétně Spojených států a Izraele — kteří byli odhodláni rozbít Írán na fragmenty a uvrhnout ho do chaosu svržením vlády.
Ironií je, že tento narativ pohodlně ignoruje vlastní roli Teheránu v Sýrii více než deset let, než Ahmad aš-Šaráa a jeho islamistická povstalecká skupina Haját Tahrír aš-Šám v prosinci 2024 sesadili Asada. Síly Kuds IRGC sehrály klíčovou roli při podpoře Asada, svého největšího regionálního spojence, a umožnily četné masakry syrských civilistů. Íránští představitelé, jako nový velitel IRGC Ahmad Vahídí a ministr zahraničí Abbas Arakhčí, se zdáli kopírovat rétoriku z éry Asada a obviňovat "teroristy" a skupinu Islámský stát z úmrtí způsobených bezpečnostními složkami státu — IRGC a její polovojenskými jednotkami Basídž. Šíření strachu íránskými představiteli mělo za cíl umlčet íránské protestující a ty, kteří působí v "šedé zóně" — Íránce, kteří nechtějí duchovní establishment, ale obávají se, že protesty selžou a oni skončí ve vězení. Mezitím ti, kteří už byli na ulicích, skandovali: "Basidž, IRGC, jste náš Islámský stát."
Nejnovější protesty byly součástí dlouhodobého protirežimního hnutí, které výslovně požadovalo svržení Islámské republiky — hnutí, které se od protestů v prosinci 2017–lednu 2018 několikrát vystoupilo a vyvrcholilo během povstání Žena, život, svoboda v roce 2022.
To co odlišuje toto poslední kolo je rozsah zabíjení bezpečnostními složkami. Režimní poskoci používali nože a mačety vedle vojenských zbraní, stříleli bez rozdílu na pokojné protestující i na kolemjdoucí. Toto násilí se většinou odehrávalo pod záminkou výpadku komunikace, jehož cílem bylo zakrýt zvěrstva režimu a otupit rozhořčení íránského lidu. Někteří byli tak brutálně potrestáni, že se rozhodli zpívat a tančit na protest místo truchlení nad svými zabitými blízkými, což naznačuje, že stroj strachu Islámské republiky možná konečně ztrácí účinnost.
A jak strach ustupoval, rostl vztek v reakci na asadovská zvěrstva. Íránci uvedli, že s těly protestujících bylo zacházeno jako s kusy masa, byla vyhazována na hromady z dodávek se zmrzlinou a masných vozů, což donutilo příbuzné hledat své blízké tím nejodlidštěnějším způsobem. Jeden otec údajně strávil nejméně 12 minut hledáním mrtvého syna a opakovaně volal: "Můj drahý Sepehře, kde jsi, synu?" Kanál spojený se státními médii se rozhodl zesměšnit smrt protestujících položením makabrózní otázky s výběrem odpovědí: "Ve které ledničce Islámská republika uchovává těla?"
Úřady údajně účtovaly rodinám zabitých protestujících přemrštěné částky a dokonce je nutily podepsat dokumenty, v nichž se označovaly za mučednické členy Basídže. Asadův režim také dříve kontroloval veřejné projevy smutku za ty, které zabil jeho vlastní bezpečnostní systém (nebo proxies IRGC, Hizballáh či ruské letecké údery), nutil truchlící rodiny omezovat nebo rušit práva na pohřeb a falešně prohlašovat, že jejich blízcí byli "zabiti teroristy", což je de facto označení odpůrců režimu. nebo že prostě zemřeli při náhodné "nehodě". V Íránu může donutit truchlící počítat své mrtvé mezi Basídž, což může pomoci vysvětlit nárůst počtu hlášených obětí mezi íránskými bezpečnostními složkami — 207, uvádí nevládní organizace Human Rights Activists in Iran (HRAI). Objevily se zprávy, že rodiny zadržených protestujících byly nuceny účastnit se státních shromáždění u výročí íránské revoluce z roku 1979 dne 11. února, pokud chtěly, aby jejich příbuzní byli propuštěni nebo ušetřeni popravy, nebo aby jim byly tresty sníženy. A přesto, navzdory této represivní atmosféře, Íránci nadále vzdorovali režimu. V polovině února uplynulo 40 dní od smrti protestujících a v některých případech na ně střílely bezpečnostní složky, zatímco na konci měsíce probíhaly další protesty na mnoha významných univerzitách po celém Íránu — i když nad zemí visela hrozba války.
Íránci uvedli, že úřady také tlačily na "dafneh dasteh jami", tedy hromadné hroby, aby skryly skutečný počet obětí povstání. Některým mrtvolám nebyla ani dána důstojnost pytle na těla, pravděpodobně proto, že úřadům došly. Někteří protestující, kteří se odvážili vstoupit do nemocnice se zraněními, i když věděli, že mohou být později zatčeni, byli údajně střeleni přímo do hlavy; byly nalezeni v márnici a forenzních centrech s katétry a zdravotnickými přístroji stále připojenými. Lékaři a sestry byli také zadrženi za ošetření protestujících. Zprávy, které z Íránu v lednu proudily, byly vždy stejné: Média informovala jen o zlomku toho, co se odehrálo ve všech 31 provinciích.
Podle HRAI bylo zabito nejméně 6 488 protestujících, dalších 11 744 případů je v přezkumu — nyní zpožděném válkou — a více než 53 000 zatčených. Zvláštní zpravodaj OSN pro lidská práva v Íránu Mai Soto naznačil, že počet může překročit 20 000, zatímco anonymní vysocí představitelé ministerstva zdravotnictví uvedli, že může překročit 30 000. I podle těch nejkonzervativnějších odhadů režim zabil v prosinci a lednu více lidí než během samotné revoluce v roce 1979. "Musíte se vrátit k Agha Muhammad Chánovi v 90. letech 18. století, abyste byli svědky podobné intenzity násilí, které íránský stát páchal na svém lidu," řekl mi Alí Ansarí, ředitel Institutu íránských studií na Univerzitě v St. Andrews.
Čísla překonala ta z prvních měsíců syrského povstání v roce 2011, jak si mi nedávno stěžoval přítel syrského původu. Tyto bezprecedentní počty však Syřany, kteří byli více než deset let napadáni IRGC, nepřekvapí. Sýrie byla ukázkou toho, co dělat doma, když Islámská republika čelila hrozbě pro její další existenci.
Nebyl to ani první případ, kdy režim spáchal zločiny proti lidskosti. Vyšetřovací mise OSN ohledně Íránu dospěla k závěru, že k takovým zločinům došlo i během povstání v roce 2022. O desítky let dříve duchovní establishment provedl hromadné popravy tisíců politických vězňů, což se stalo známým jako masakr v roce 1988 — epizoda, kterou podle lidskoprávních organizací dosáhla úrovně zločinů proti lidskosti.
Pokud byla důvěra mezi íránským lidem a duchovním před lety ztracena, nyní byla trvale zrušena a zločiny režimu jsou plně na očích. Islámská republika překročila práh, odkud není návratu, podobně jako v očích mnoha Syřanů Asadův režim v roce 2011, kdy začal střílet ostrou municí na pokojné protestující a poté na jejich pohřební průvody. Navzdory své brutalitě se Asadovi nepodařilo syrské povstání potlačit a místo toho uvrhl zemi do občanské války, přičemž si vyžádal na pomoc zahraniční aktéry jako Írán a Rusko, zatímco na svůj vlastní lid použil letecké údery a chemické zbraně.
Pokud íránský režim dokázal násilně (a dočasně) potlačit poslední vlnu masových protestů, nyní čelí další válce, tentokrát ve větším měřítku a zdánlivě bez konečného cíle. Prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu opakovaně prezentovali válku jako otázku změny režimu — což podpořilo nejhlubší obavy íránských vůdců. Zprávy, že íránské kurdské skupiny mohou dostávat zbraně, vyvolaly poplach kvůli obviněním ze separatismu, zatímco Trump naznačil, že mapa Íránu "pravděpodobně nebude" vypadat stejně po válce — tedy "syrizaci" Íránu.
Prozatím válka — s neustálým řevem stíhaček nad hlavou, některými obyvateli prchajícími z hlavního města a nálety zasahujícími všechny části Teheránu, včetně ropných skladů, které na okamžik proměnily hlavní město v apokalyptický film — drží lidi většinou mimo ulice. Podle HRAI zabito více než 1 351 civilistů (včetně nejméně 207 dětí), což zdůrazňuje rozsah ničení. Přesto se stále objevují chvíle vzdoru. Když byl Chameneí zabit, do ulic vstoupili odpůrci režimu v různých částech země a oslavovali, mávali bílými ubrousky a troubili z aut. A když byl Chameneí mladší dosazen na trůn, někteří dokonce z oken okamžitě skandovali "Smrt Mojtábovi".
Mezitím jsou v ulicích silné a odhodlané bezpečnostní složky a demonstrace podporující režim mávají vlajkami, aby zastrašily. Inherentně paranoidní režim uvrhl Íránce do digitální temnoty prostřednictvím výpadku internetu a zároveň posílal četné výhrůžky prostřednictvím textových zpráv o zabití každého, kdo se odváží protestovat.
Íránská státní média to také naznačila. Jeden moderátor pohrozil, že po skončení války bude bezpečnostní aparát pronásledovat "každého z vás" uvnitř i vně země a varoval disidenty, že "přimějí vaše matky truchlit". Úřady také vyhrožovaly íránským diasporám přechodnými represemi podobnými taktikám Asadova režimu, včetně zabavení majetku, zákazů cestování, obtěžování a odplaty vůči rodinným příslušníkům v Íránu – některé z nich už začínají. Národní policejní šéf Ahmad Réza Radan šel ještě dál a prohlásil, že protestující budou považováni za "nepřítele" a že síly pod jeho velením mají "prsty na spoušti".
Od ledna se opoziční Íránci stále více obávají scénáře ve Venezuele, v němž Spojené státy uzavírají dohodu s duchovním establishmentem, což umožní ještě tvrdší represe íránského lidu.
Loni provedla Islámská republika nejvyšší počet poprav od 80. let — asi 2 066, podle washingtonského Abdorrahman Boroumand Center for Human Rights v Íránu. Ještě před začátkem války byla na cestě toto číslo překonat, s nejméně 587 od ledna. Mnoho organizací na ochranu práv se obává, že represivní nástroje by mohly v době války dramaticky narůst, což připomíná masové vraždy politických vězňů v roce 1988. Jeden Íránec, který se krátce dostal online, napsal: "I když na nás útočí jiná země, stále se více bojím úředníků ve své vlastní zemi a ani nevím, co s tím pocitem dělat."
Protestující po léta usilovali o konec systému, který se ukázal být nenapravitelný a neschopný reformy či kompromisu. Pokud Islámská republika vyjde z popela této války a bude pokračovat, obrátí ještě brutálnější formu svého hněvu dovnitř, proti lidem, a rozpoutá násilí a útlak, jaké dosud nebyly k vidění.
Zdroj v angličtině: ZDE
