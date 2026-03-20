"Apokalypsa": Oprava LNG závodu v Kataru potrvá 3–5 let a vyžádá si 26 miliard dolarů
20. 3. 2026
Íránské raketové útoky vyřadily 17 % exportní kapacity LNG Kataru. Jejich obnova potrvá tři až pět let, během nichž bude ročně vyřazeno 12,8 milionu tun LNG, uvedl Saad al-Kaabi, generální ředitel QatarEnergy, největšího světového producenta zkapalněného zemního plynu. Podle něj byly poškozeny 2 ze 14 výrobních linek a jeden ze dvou závodů na zpracování plynu na kapalné palivo.
"Ani ve svých nejhorších snech jsem si nedokázal představit, že by Katar – Katar a celý region – čelil takovému útoku, zvláště ze strany bratrské muslimské země v měsíci ramadánu," řekl al-Kaabi, který je zároveň katarským ministrem energetiky. Podle něj země kvůli škodám přijde o 20 miliard dolarů ročního příjmu, dodávky do Evropy a Asie jsou ohroženy. Podle QatarEnergy mohou opravy vyžadovat 26 miliard dolarů.
Podobnou reakci na íránské útoky předvedla Anne-Sophie Corbeau, bývalá vedoucí divize analýzy plynu BP, která nyní pracuje v Centru pro globální energetickou politiku Kolumbijské univerzity. "Dnes ráno jsem se probudila a pomyslela si: 'Ne, ne tohle ne,'" řekla Financial Times. "To byl vždycky můj nejhorší scénář, můj scénář Armagedonu; nechtěla jsem, aby se to splnilo."
Dva obchodníci s plynem řekli FT, že se snaží pochopit, co se stalo – že Írán dvakrát zaútočil odpálením balistických raket na katarský komplex, nejprve ve středu večer a poté brzy ráno ve čtvrtek. "To je bezprecedentní," řekl jeden obchodník.
Íránský útok na plynové pole Ras Laffan, kde se nachází LNG komplex QatarEnergy společnosti QatarEnergy, bude mít vážné důsledky pro globální energetický trh, uvedl katarský premiér šejk Muhammad bin Abdalrahmán Al Thani na tiskové konferenci. Katar dodával 20 % světových zásob LNG. Kapacita komplexu byla 77 milionů tun ročně.
Podle Kaabiho bude QatarEnergy nyní kvůli poškození dvou výrobních linek muset vyhlásit vyšší moc na smlouvy na dodávky LNG až na pět let do Itálie, Belgie, Jižní Koreje a Číny.
Dříve, když Írán blokoval průjezd lodí z Hormuzského průlivu, společnost již vyhlásila vyšší moc u některých smluv, ale šlo o krátkodobější smlouvy.
Kvůli incidentu neutrpěl pouze Katar. Americký ExxonMobil vlastní asi třetinu akcií poškozených linek a britský Shell je partnerem v podniku GZhK.
Země v Asii a Evropě budou nyní muset tvrdě soupeřit o sníženou nabídku LNG, v důsledku čehož ceny plynu zůstanou podle analytiků na vyšších úrovních déle.
Laurent Ségalin, investiční bankéř specializující se na čistou energii, řekl pro FT:
"Dnes je apokalypsa. Nadcházející měsíce slibují skutečný masakr pro dovozce plynu."
Zdroj v angličtině: ZDE
