Wikipedia zakázala vůdce prohamásovské editační skupiny
23. 3. 2026
Wikipedia uvalila zákaz na uživatele Iskandar323, čímž trvale odstranila jednoho z nejvlivnějších editorů platformy. Zákaz webu je nejpřísnější sankcí Wikipedie, která zcela odebírá přístup k úpravám a ukončuje účast editora ve všech článcích a administrativních procesech.
V lednu NPOV oznámilo, že Arbitrážní výbor Wikipedie (ArbCom), její nejvyšší rozhodčí orgán, jednomyslně hlasoval pro zákaz. V té době se zdálo, že vymáhání je na spadnutí. Místo toho rozhodnutí vstoupilo do období nejistoty, protože procesní spory a vnitřní spory zdržovaly implementaci a vyvolávaly otázky, zda bude rozhodnutí nakonec provedeno.
Na začátku tohoto roku tomu tak bylo.
Iskandar323 působil léta v centru koordinované sítě editorů — známé jako "Gang of 40" — která byla zodpovědná za formování více než milionu úprav článků týkajících se Hamásu, Íránu, sionismu a širšího konfliktu na Blízkém východě. Skupina prosazovala ideologické sladění prostřednictvím sporů o editace, administrátorských kanálů a procesního tlaku, zatímco marginalizovala odlišné zdroje a změkčovala materiály nepříznivé pro islamistické aktéry.
Nedávné zprávy NPOV dokumentovaly roli Iskandar323 v této síti a rozsah jeho aktivit. Dřívější vyšetřovací práce, včetně odhalení Pirate Wires z roku 2024, poprvé zmapovala koordinované editační vzorce Gangu a identifikovala Iskandar323 jako centrálního operátora.
Tato zjištění pomohla vyvolat pátý velký arbitrážní případ Wikipedie týkající se izraelsko-palestinské problematiky, interně známý jako "PIA5", který vedl k rozsáhlým zákazům a omezením témat na desítkách účtů. Iskandar323 byl mezi editory, kteří byli sankcionováni, a obdržel zákaz editovat články o Palestině–Izraeli (což mělo omezit koordinované chování ve skupině). Vymáhání bylo rychle napadeno, přičemž editoři s banovaným tématem posouvali hranice toho, co se považuje za účast v dané oblasti, což vedlo k poslednímu návrhu na zákaz.
Během posledních dnů před zákazem zůstal Iskandar323 velmi aktivní na Wikipedii. Během probíhajících jednání Arbitrážního výboru jeho příspěvky zahrnovaly revize článku Lidové mudžáhidské organizace Íránu — stránky mimo hlavní téma Palestina–Izrael, ale kterou v minulosti opakovaně upravoval a která hraje významnou roli v širších debatách o pokrytí souvisejícím s Íránem.
Nedávný článek z NPOV, "Inside Iran's Wikipedia War", informuje o editačních vzorcích Iskandar323 a podrobně popisuje, jak "Iskandar323 funguje jako editor na bojišti zaměřený na aktivní konflikty vedle svých úprav minulých událostí, upravuje [stránku o íránských] masových popravách v roce 1988 ještě 18. ledna."
Konečné řízení proti Iskandar323 nebylo založeno na jediném, jasném porušení. Místo toho arbitr Guerillero uvedl "pokračování editace související s PIA [Palestine-Israel Articles] těsně mimo danou oblast," přičemž poukázal na malý počet rozdílů týkajících se historických článků, jako jsou Hellenistic Palestine a Yahweh.
ArbCom argumentoval, že úpravy starověkého historického jazyka — včetně úprav týkajících se termínů jako "Judea" nebo "Izraelita" — představují zástupné zapojení do moderního konfliktu.
Tato interpretace vyvolala odpor. Zkušený administrátor Zero0000, vůdce Gangu 40, který byl varován kvůli PIA5, kritizoval důkazní standard a napsal: "Nyní máme dvě tvrzení, že osobní dojmy, které nejsou podloženy jediným rozdílem, jsou dostatečně dobré. Tento případ se mění v opravdový skandál."
Iskandar323 během jednání tuto obavu sdílel. "Byl jsem si docela jistý, že 'věř mi, kámo' je tady standardem důkazu," napsal, "ale teď mi lidé říkají, že není."
Další editoři přezkoumali uvedené rozdíly (úpravy na Wikipedii) a důrazně se postavili proti rozhodnutí ArbComs. "Přijde mi úžasné, že návrh projíždí poměrem 7-5," napsal Kingsindian na obranu Iskandar323 a tvrdil, že ArbCom byl "zmaten vánicí rozdílů".
Ale jak napsal Aoidh, člen ArbComu a jeden z nejmocnějších administrátorů Wikipedie, o úpravách Iskandar323: "Dost je dost." ScottishFinnishRadish, další vlivný rozhodce, se také vyjádřil: "Když jste byli varováni, zakázáni u tématu, zablokováni kvůli porušení zákazu témat, propuštěni s odpykaným trestem a pak znovu zakázáni u tématu Arbcomem, varováni, zablokováni a nadále porušujete svůj zákaz tématu, další varování nebo rozšířený zákaz tématu to nevyřeší."
Spojení s Pirate Wires
Jedním z porušení uvedených v záznamu o vymáhání práva se týkala samotné Pirate Wires. Iskandar323 byl potrestán za komentář odkazující na "špatnou matematiku" článku Pirate Wires — vyšetřování, které původně odhalilo koordinovanou činnost Gangu 40.
Administrátoři rozhodli, že protože Pirate Wires publikovali "Jak prohamásovští editoři Wikipedie unesli izraelsko-palestinský narativ", jakákoli negativní zmínka o tomto médiu od Iskandar323 představuje porušení jeho zákazu tématu.
Iskandar323 tvrdil, že pouze poukázal na faktickou nepřesnost v jednom mediálním kanálu. ArbCom s tím nesouhlasil.
Částečné vyrovnání
Zákaz odstraňuje jednoho z nejaktivnějších operátorů Gangu 40. Zprávy Pirate Wires a NPOV ukázaly, že skupina společně provedla miliony koordinovaných úprav, včetně odstranění genocidního statutu Hamásu z roku 1988 z hlavních článků.
Sám Iskandar323 se podílel na neobvykle velké aktivitě v této oblasti a často koordinoval s dalšími klíčovými osobnostmi, včetně Nishidaniho, který zůstal hlasitým obhájcem během celého jednání.
Ačkoliv jednomyslné hlasování pro zákaz Iskandar323 naznačuje institucionální jednotu, samotný proces odhalil systém správy pod tlakem — spoléhající na subjektivní inferenci, zranitelný manipulací a stále méně schopný oddělit procesní autoritu od ideologického vynucování.
Prozatím byl odstraněn jeden z nejplodnějších architektů zkreslené reality Wikipedie. Ale stroje, které pomáhal stavět, a desítky tisíc úprav, které provedl on a další spolupracující s ním, zůstávají neporušené.
