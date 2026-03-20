Šéf Rheinmetallu oznámil vyčerpání systémů protivzdušné obrany v USA a Evropě
20. 3. 2026
Armin Papperger, předseda představenstva největšího německého obranného koncernu Rheinmetall, uvedl, že zásoby protiletadlových systémů ve Spojených státech, Evropě a na Blízkém východě jsou "téměř vyčerpány".
V rozhovoru pro CNBC zdůraznil, že poptávka po raketách a protivzdušných systémech je nyní "obrovská" a pochází ze všech regionů. "Myslím, že v tuto chvíli jsou sklady Evropanů, Američanů a zemí Blízkého východu prázdné nebo téměř prázdné... Pokud válka na Blízkém východě potrvá ještě měsíc, myslím, že nám téměř nezůstanou žádné rakety," řekl.
Podle Peppergera je to způsobeno tím, že moderní drony jsou relativně levným prostředkem ničení, zatímco jejich protiopatření vyžaduje mnohem dražší systémy. Vedoucí koncernu zdůraznil, že účinná ochrana je dnes možná pouze kombinací různých prostředků – raket, dělostřeleckých systémů a interceptorů. Právě na tento kombinovaný model se Rheinmetall zaměří, čímž se zvýší investice do výroby, dodal. Pepperger také uvedl, že společnost již jedná na Blízkém východě a očekává nové objednávky v následujících týdnech.
Podle šéfa Rheinmetallu změnil vznik dronů povahu bojů, ačkoli nevedl k úplné transformaci vojenských přístupů: klíčové zůstává komplexní použití různých typů zbraní. Jako příklad uvedl zkušenosti z války na Ukrajině a poukázal na efektivní použití dronů proti ruským jednotkám.
Není to první prohlášení šéfa Rheinmetallu o kritickém stavu obranných rezerv. Dříve, 12. března, v rozhovoru Papperger varoval, že v případě skutečných bojů bude munice v Evropě spotřebována během několika dní. Také oznámil plány na zvýšení výroby dělostřeleckých granátů ze současných 70 tisíc na 1,5 milionu ročně do roku 2030. Objednávková kniha podniku se nyní blíží k 70 miliardám eur a mohla by se během jednoho roku zdvojnásobit, dodal Papperger.
Podle Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI) evropské země za posledních pět let (2021–2025) více než ztrojnásobily dovoz zbraní, když absorbovaly 33 % světových dodávek. Téměř polovina dovážených zbraní (48 %) je vyrobena ve Spojených státech, jejichž vývoz do Evropy vzrostl o 217 %. Současně ruský vývoz zbraní klesl o 64 % a podíl na světovém trhu klesl na 6,8 %.
