Heil Hydra! Jak se komiksová dystopická vize stala skutečností
19. 3. 2026 / Matěj Metelec
Na jaře 2014 měl premiéru superhrdinský komiksový film Captain America: Winter Soldier. Zápletka pokračování příběhu supervojáka, který na konci druhé světové válkyzaparkoval na pár desítek let v ledu, a díky tomu po rozmrazení mohl fackovat padouchy v současnosti, se točí kolem plánu protiteroristické organizace S.H.I.E.L.D. vytvořit nástroj preventivní bezpečnosti, projekt Insight. Ten představuje trojici obřích létajících letadlových lodí,propojených algoritmem, který dokáže na základě analýzy dat (komunikace, pohyb, sociální sítě, biologické markery) identifikovat budoucí potenciální hrozby pro bezpečnost a preventivně je eliminovat. Jinými slovy, zabíjet lidi dříve, než spáchají jakýkoliv zločin. Nepochybně bohulibý úmysl (vždyť kdo je nevinný, nemá se, jak známo, čeho bát) se ovšem zvrtne, když se systému zmocní zlovolná postnacistickáorganizace Hydra, jejíž představitelé infiltrovali americkou vládu na té nejvyšší úrovni. Ve filmu všechno dobře dopadne, Kapitán Amerika přisluhovače Hydry porazí, a nakonec přinutí ředitele S.H.I.E.L.D.u Nicka Furyho, aby celý program zlikvidoval. Politická alegorie superhrdinského filmu je zřejmá – jde o přímou narážku na masové sledování, dronovéútoky a celou logiku preventivní války proti terorismu po 11. září.
To, co před dvanácti lety byla alegorická nadsázka komiksové adaptace, je v současnosti v podstatě realitou. Americká armáda při svém útoku na Írán nasadila AI Claude od firmy Anthropic přes zpravodajský AI systém Maven Smart Systemfirmy Palantir, kterou založil Peter Thiel. (A už dříve využil AI systém Lavander k provádění útoků Izrael v Gaze.) Claude v reálném čase syntetizoval satelitní snímky, zpravodajství a sledovací data, generoval seznamy cílů i s GPS souřadnicemi, doporučeními pro konkrétní zbraně a automatizovanými právními zdůvodněními úderů. Ačkoli se firma Anthropic proti takovému využití Clauda ohradila (načež ji Donald Trump označil za „pošahané levičáky“ a nařídil okamžité ukončení veškerého vládního používání Claude), model byl pro útoky použit. Mimochodem, o vládní zakázky s používáním AI, které nahrazuje lidské schvalování cílů se vzápětí přihlásila konkurenční OpenAI, provozující ChatGPT.
Zatímco modely jako Claude nebo ChatGPT lze vojensky využít (jako ostatně leccos), Palantir své platformy cobynástroje určené ke sledování, kontrole a ničení nepřátel přímo vyvíjí. Jeho zakladatel Peter Thiel, mj. sponzor senátní kampaně J. D. Vance, je přitom vůdčím představitelem protidemokratického proudu, kterému se říká různě – někteří mluví (nepřesně) o neofašismu, (přesněji) o neoreakcionářství, populární je také termín Dark Enlightenment (temné osvícenství). Ať už zvolíme jakékoli pojmenování, jádrem tohoto proudu je představa, že demokracie je překážkou rozvoji svobody, a proto je potřeba se jí zbavit a nahradit ji režimem, který bude vstřícný k neregulovaným technickým inovacím. V těch má spočívat skutečná svoboda.
Stavět demokracii proti svobodě není žádná inovace, spíš návrat k tradičnímu napětí mezi demokracií a liberalismem, jak fungovalo po vekou část 19. století (klasicky je popsal kanadský politolog C. B. Macpherson v knize The Real World of Democracy). Inovativní není ani spojení libertarianismu s konzervatismem – tato aliance byla v americké politice výraznou silou od prezidentské kampaně republikána Barry Goldwatera v roce 1964. Skutečně nová je role technologií coby nástroje refeudalizace, namísto toho, aby byly vnímány jako instrument demokratizace, a průnik těchto postojů dovrcholu amerického politického systému. S ohledem na to, že během Trumpova druhého mandátu jsou představitelé jeho administrativy očividně přesvědčeni, že žádný nápad není tak šílený, aby byl nutně nemožný, můžeme se dočkat naplnění vize filmového Kapitána Ameriky. V rámci komiksové zkratky lze totiž říct, že Hydra se nepokoušela o puč, ale prostě vyhrála volby, a postupně zavádí režim, který odpovídájejím cílům: svobodu pro některé, propagandu, disciplinaci a odvádění pozornosti pro zbytek.
