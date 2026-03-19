Konflikt na Blízkém východě zdražuje plyn a ropu, zatímco premiér Babiš řeší emisní povolenky

19. 3. 2026

čas čtení 1 minuta
Premiér Andrej Babiš chce dnes na Evropské radě usilovat o zrušení, pozastavení či zastropování systému emisního obchodování v EU. Přitom aktuální válka na  Blízkém východě jasně ukazuje, že problémem je závislost Evropy a Česka na fosilních palivech. Emisní povolenky jsou hlavním nástrojem na snižování této závislosti. Premiérova snaha jde špatným směrem a pokud by uspěla, náklady na energie pro české domácnosti, firmy či obce budou naopak vyšší.


Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, říká:
"Rušení, pozastavování či zastropování emisních povolenek by k nízkým nákladům na energie rozhodně nevedlo. Mělo by to přesně opačný efekt. Jak můžeme v těchto dnech pozorovat,  elektřinu i vytápění nám zdražují právě fosilních paliva. Například na cenu elektřiny má dramaticky větší vliv cena zemního plynu, než cena povolenky. Státy s vyšším podílem obnovitelných zdrojů mají nyní nižší ceny a jsou odolnější. Emisní povolenky motivují ke snižování spotřeby fosilních paliv a výnosy z nich financují investice do jejich náhrady. Konkrétně už lidem tyto výnosy pomohly se zateplováním statisíců domů, modernizují se za ně teplárny, staví obnovitelné zdroje či elektrické sítě. Česká republika má z emisních povolenek více peněz, než bohatší státy EU, například díky Modernizačnímu fondu."

www.hnutiduha.cz

 

Friends of the Earth Czech Republic

Cejl 35, Brno

0
Vytisknout
421

Diskuse

Obsah vydání | 19. 3. 2026