Miliony dětí umírají na příčiny, kterým lze předejít
18. 3. 2026
Většinu z 4,9 milionu dětí, které zemřely v roce 2024, bylo možné zachránit, uvádí nová zpráva OSN, která varuje, že škrty v pomoci by mohly zmařit globální cíl ukončit zbytečná úmrtí dětí.
Pokrok směrem k ukončení zbytečných úmrtí dětí do pěti let do roku 2030 se od roku 2015 zpomalil o 60 %, zjistila zpráva, což vedlo experty OSN k výzvě k trvalým investicím do zdravotnických systémů, aby bylo možné tohoto cíle dosáhnout.
„Žádné dítě by nemělo umírat na nemoci, kterým umíme předcházet. Vidíme však znepokojivé známky toho, že pokrok v oblasti přežití dětí se zpomaluje – a to v době, kdy dochází k dalším globálním škrtům v rozpočtech,“ uvedla výkonná ředitelka UNICEF Catherine Russellová.
Subsaharská Afrika a jižní Asie mají dlouhodobě nejvyšší míru dětské úmrtnosti, z velké části kvůli úmrtím novorozenců, kteří tvořili téměř polovinu celkového počtu dětí, které zemřely do pěti let.
Nejčastějšími příčinami byly předčasný porod, zápal plic a poranění, které dítě utrpělo při porodu. Významnou příčinou byly také infekční nemoci, přičemž malárie vedla k 17 % úmrtí dětí, které přežily první měsíc života.
Zpráva zjistila, že 100 000 dětí zemřelo přímo v důsledku těžké akutní podvýživy – s nejvyššími počty v Pákistánu, Somálsku a Súdánu –, ale dodala, že těžká podvýživa byla také základní příčinou úmrtí mnoha dětí, které zemřely na jiné nemoci.
Všechny tyto příčiny úmrtí by bylo možné předejít lepšími investicemi do zdravotnických systémů a očkování, místo toho však škrty v pomoci ohrožují uzavření zařízení zachraňujících životy, uvedli humanitární pracovníci.
„Nepokračujeme dostatečně daleko ani dostatečně rychle a necháváme 5 milionů [dětí] ve věku do pěti let v ohrožení,“ řekl Abdurahman Sharif, vedoucí humanitárních záležitostí v organizaci Save the Children. „Škrty v pomoci vedou k nárůstu úmrtí, kterým lze předejít, a ohrožují tak pokračování služeb zachraňujících životy v době, kdy potřeby rostou. Zvrátí to desítky let pokroku.“
Podle monitoringu škrtů v pomoci provedeného organizací Global Health Cluster bylo loňskými škrty v pomoci zasaženo 6 600 zdravotnických zařízení, z nichž třetina byla nucena uzavřít.
Danzhen You, vedoucí oddělení demografie a zdraví v UNICEF, uvedl, že pokrok ve snižování dětské úmrtnosti se již zpomaloval, protože bylo třeba vložit více finančních prostředků do zdravotnických systémů a péče o novorozence – to však nyní ještě zhoršují dopady konfliktů a klimatické krize.
„Škrty, které nyní pozorujeme, se k tomuto trendu přidávají a zvyšují tlak na již tak přetížené systémy. V některých oblastech to má dopad na rutinní očkování, prevenci malárie, výživové služby a péči v období porodu,“ uvedla You.
„Směr je jasný: když se sníží financování, dojde k narušení služeb a životy dětí budou vystaveny většímu riziku. Bez trvalých investic se pokrok pravděpodobně dále zpomalí a v některých oblastech bychom mohli být svědky toho, jak se dosavadní úspěchy začnou obracet.“
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse