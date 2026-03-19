Masarykova univerzita: Babišem připravovaný zákon o registraci subjektů se zahraničními vazbami ohrožuje demokracii v ČR
19. 3. 2026
Koncept připravovaného zákona o registraci subjektů se zahraničními vazbami však tyto hrozby nejenže nepokrývá, ale naopak zakládá bezdůvodné riziko závažných vrchnostenských zásahů do práv a svobod tvořících základ demokratického právního státu, otevřené znalostní společnosti a tržní ekonomiky. Mezinárodní spolupráce, kterou tento návrh může významně ohrozit, je rovněž nutným předpokladem naší pedagogické činnosti, vědecké práce i veřejné služby.
Proto vedení Masarykovy univerzity považuje tento návrh za neslučitelný s hodnotami, principy a tradicemi, na nichž je založeno fungování naší univerzity a bezprostředně na nich závisí i svoboda, suverenita a prosperita našeho národa i České republiky.
Vedení MU
