Masarykova univerzita: Babišem připravovaný zákon o registraci subjektů se zahraničními vazbami ohrožuje demokracii v ČR

19. 3. 2026

čas čtení < 1 minuta
Vedení Masarykovy univerzity vnímá velmi intenzivně, a to nejen v kontextu pokračující ruské agrese na Ukrajině, aktuální bezpečnostní hrozby včetně různých forem vlivových operací.

 
Koncept připravovaného zákona o registraci subjektů se zahraničními vazbami však tyto hrozby nejenže nepokrývá, ale naopak zakládá bezdůvodné riziko závažných vrchnostenských zásahů do práv a svobod tvořících základ demokratického právního státu, otevřené znalostní společnosti a tržní ekonomiky. Mezinárodní spolupráce, kterou tento návrh může významně ohrozit, je rovněž nutným předpokladem naší pedagogické činnosti, vědecké práce i veřejné služby.

Proto vedení Masarykovy univerzity považuje tento návrh za neslučitelný s hodnotami, principy a tradicemi, na nichž je založeno fungování naší univerzity a bezprostředně na nich závisí i svoboda, suverenita a prosperita našeho národa i České republiky.

Vedení MU

See less

0
Vytisknout
427

Diskuse

Obsah vydání | 19. 3. 2026