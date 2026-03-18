Trump by se měl raději zase objímat s Kimem
18. 3. 2026 / Boris Cvek
Podle Wall Street Journal Rusko výrazně poskytuje, a stále více, Íránu svou zpravodajskou podporu. Předpokládám, že Trump kvůli tomu ani na vteřinu nepřestane být kámošem s Putinem. Právě naopak. Spolu musejí dosahovat vítězství za vítězstvím. Takové mužné borce aby svět pohledal.
Fox News přinesla video, kde Trump doslova říká: „If you are going to allow countries that are sick and demented – and they are demented – to have nuclear weapons, everybody in the whole world should be very thankful.” Česky (DeepL): „Pokud hodláte dovolit nemocným a šíleným zemím – a ony jsou skutečně šílené –, aby vlastnily jaderné zbraně, měl by za to být každý na celém světě velmi vděčný.“ Asi se přeřekl… nebo myslel na sebe? Nebo myslel svého kámoše Kima?
V každém případě když jde o ty jaderné zbraně, neměl by se zase po čase obejmout s Kimem? Třeba ho to uklidní. Začne vrnět a vyhlásí zlatý věk a ráj na zemi. Ale vážně: to Trumpovo geniální úsilí vedoucí k eliminaci jaderných zbraní v KLDR bylo přece jen pro svět méně škodlivé než to, co dělá v Íránu. A oslavil mnohá vítězství přece i v té Koreji. Všude samá vítězství!
Nebo už zapomněl na to, že ta úžasná demokratická Korea, ten režim kypící zdravím a bystrým rozumem, ten ráj hladomorů a koncentráků, má jaderné zbraně? Neměl by tam zase udělat nějaké vítězství?
