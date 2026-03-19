Krize na Blízkém východě: Trump vyhrožuje, že „vyhodí do vzduchu“ celé plynové pole South Pars, pokud Írán zaútočí na Katar
19. 3. 2026
Zatímco Trump prohlásil, že USA „o útoku na South Pars nic nevěděly", americká média informovala, že Bílý dům o něm věděl. The Wall Street Journal s odvoláním na nejmenované americké úředníky uvedl, že Trump útok schválil ve snaze vyvinout tlak na Teherán, aby uvolnil Hormuzský průliv.
Izrael zaútočil na pole South Pars několik hodin poté, co izraelské síly zabily ministra zpravodajských služeb režimu a zahájily jedny z nejintenzivnějších leteckých útoků v Bejrútu za poslední desetiletí. Írán později zahájil útoky na energetická zařízení svých sousedů v Perském zálivu: obrovský závod na zkapalněný zemní plyn (LNG) Ras Laffan v Kataru a plynové zařízení Habshan a pole Bab ve Spojených arabských emirátech. SAE uvedly, že provoz na polích Habshan a Bab byl zastaven po zásazích nad těmito lokalitami, zatímco katarští úředníci uvedli, že všechny požáry v centru Ras Laffan byly uhašeny.
Francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval k okamžitému moratoriu na útoky na civilní infrastrukturu, zejména na zařízení pro dodávky energie a vody, s tím, že civilní obyvatelstvo a jeho potřeby musí být „chráněny před vojenskou eskalací“. K tomuto kroku vyzval v příspěvku na sociálních sítích poté, co hovořil s Donaldem Trumpem a emírem Kataru.
Ropná rafinerie v Kuvajtu se stala terčem útoku
Ropná rafinerie v Kuvajtu se dnes ráno stala terčem útoku dronem, který vyvolal „omezený“ požár, uvedla státní média.
Požár v rafinérii Mina Al-Ahmadi byl uhašen a nebyly hlášeny žádné zranění, uvedla Kuvajtská tisková agentura s odvoláním na Kuvajtskou ropnou společnost. Zpráva neuváděla, odkud byl útok proveden.
Ropná rafinérie se nachází asi 30 mil jižně od Kuvajt City. Jedná se o jednu z největších ropných rafinérií na Blízkém východě s kapacitou produkce ropy 730 000 barelů denně.
Ropný gigant Saudi Aramco a jeho rafinérie Samref v přístavu Yanbu u Rudého moře se ve čtvrtek staly terčem leteckého útoku, sdělil agentuře Reuters zdroj z odvětví s tím, že dopad byl minimální.
Íránské Islámské revoluční gardy ve čtvrtek vydaly varování k evakuaci několika ropných zařízení v Saúdské Arábii, Spojených arabských emirátech a Kataru, včetně Samrefu, který je společným podnikem společností Saudi Aramco a Exxon Mobil.
Yanbu je v současné době jediným vývozním místem pro ropu z arabských zemí Perského zálivu, protože Írán fakticky uzavřel klíčový Hormuzský průliv, kterým za normálních okolností proudí pětina světových dodávek ropy.
Írán požaduje od Spojených arabských emirátů odškodnění a obviňuje je z umožnění útoků USA na íránské území, uvedl íránský velvyslanec při OSN v dopise adresovaném generálnímu tajemníkovi OSN, jak uvádí zpráva agentury Nournews zveřejněná ve čtvrtek.
V dopise, z něhož citovala agentura Reuters, Amir Saeid Iravani uvedl, že rozhodnutí SAE umožnit využití svého území pro útoky představuje „mezinárodně protiprávní čin, který s sebou nese odpovědnost státu“.
Teherán uvedl, že SAE mají mezinárodní povinnost poskytnout odškodnění, včetně náhrady za veškeré vzniklé materiální a morální škody.
Donald Trump prohlásil, že USA „o ničem nevěděly“ ohledně středečního izraelského útoku na obrovské plynové pole South Pars v Íránu, ale americká média již dříve informovala, že Bílý dům o útoku věděl.
The Wall Street Journal s odvoláním na nejmenované americké úředníky uvedl, že americký prezident útok schválil ve snaze vyvinout tlak na Teherán, aby uvolnil Hormuzský průliv.
Před několika hodinami Trump pohrozil, že „masivně vyhodí do vzduchu“ plynové pole South Pars – největší na světě – poté, co izraelský útok na toto místo přiměl Teherán k zintenzivnění útoků na energetická zařízení po celém Blízkém východě.
Britské centrum pro námořní obchodní operace (UKMTO) oznámilo, že další loď byla zasažena neznámým projektilem, tentokrát v Perském zálivu.
Všichni členové posádky jsou podle agentury „v pořádku a v bezpečí“ po incidentu východně od katarského Ras Laffanu.
Zprávu obdržela ve čtvrtek v 01:30 GMT a úřady pokračují ve vyšetřování.
UKMTO dříve uvedlo, že další loď byla zasažena východně od přístavu Khawr Fakkan ve Spojených arabských emirátech v Ománském zálivu neznámým projektilem, který způsobil požár na palubě. Tato zpráva přišla ve středu ve 23:00 GMT.
Írán v noci zaútočil na obrovský katarský závod na zkapalněný zemní plyn v Ras Laffanu poté, co Izrael ve středu zasáhl obří plynové pole South Pars, což znamenalo výrazné eskalování války.
Katarské úřady nyní uvádějí, že všechny požáry v centru Ras Laffan byly uhašeny.
Írán popravil tři osoby odsouzené za zabití policistů a provádění operací na podporu USA a Izraele během nepokojů na začátku tohoto roku, uvedla justice.
„Tři osoby odsouzené v souvislosti s nepokoji v Dey [v lednu] za vraždu a operativní akce ve prospěch sionistického režimu a Spojených států byly dnes ráno popraveny oběšením,“ uvedla ve čtvrtek webová stránka soudní moci Mizan Online, kterou citovala agentura AFP.
Doplnila, že popravení byli zapleteni do zabití dvou příslušníků bezpečnostních složek.
Japonská centrální banka uvedla, že očekává nárůst inflace kvůli „nedávnému zvýšení cen ropy“ způsobenému válkou na Blízkém východě.
Prohlášení Bank of Japan ze čtvrtka – v němž také uvedla, že ponechala svou klíčovou úrokovou sazbu beze změny na 0,75 % – přišlo v době, kdy vláda zahájila nouzový dotační program na snížení cen benzínu.
Čtvrtá největší ekonomika světa je z 95 % závislá na Blízkém východě, pokud jde o dovoz ropy.
Saúdská Arábie si vyhrazuje „právo podniknout vojenské akce“ v reakci na útoky Íránu
Saúdská Arábie nevyloučila vojenskou akci v reakci na opakované raketové a dronové útoky z Íránu, uvedl ministr zahraničí.
V rozhovoru s novináři po setkání ministrů zahraničí z regionu v Rijádu princ Faisal bin Farhan ve čtvrtek řekl, že Írán se útoky „snaží vyvíjet tlak na své sousedy“.
Království tomuto tlaku nepodlehne, naopak, tento tlak se obrátí proti němu... a samozřejmě, jak jsme zcela jasně uvedli, vyhrazujeme si právo podniknout vojenské akce, pokud to bude považováno za nutné.
Loď napadena poblíž Hormuzského průlivu – britská agentura
Pokud vám tato zpráva dříve unikla, ve čtvrtek brzy ráno došlo k útoku, který zapálil loď u pobřeží Spojených arabských emirátů.
Centrum pro námořní obchodní operace Spojeného království uvedlo, že plavidlo bylo „zasaženo neznámým projektilem, což vedlo k požáru na palubě“.
Agentura uvedla, že loď se nacházela nedaleko pobřeží Khor Fakkanu ve Spojených arabských emirátech, poblíž ústí Hormuzského průlivu.
Během války s Íránem bylo dosud napadeno více než 20 plavidel.
Cathay Pacific pozastavuje lety do Dubaje do konce dubna
Cathay Pacific pozastavila lety do a z Dubaje kvůli válce na Blízkém východě.
„Vzhledem k vývoji situace na Blízkém východě byly všechny lety společnosti Cathay Pacific do a z Dubaje zrušeny až do 30. dubna 2026 včetně,“ uvedla společnost v prohlášení.
Diskuse