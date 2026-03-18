Írán "připravoval útoky v Kalifornii"
18. 3. 2026
Bulletin, který byl na konci února zaslán americkým orgánům činným v trestním řízení, uvedl, že Teherán údajně plánoval překvapivý útok z neznámé lodi u pobřeží Spojených států. Přesný čas, metoda, konkrétní cíle a vykonatelé tohoto potenciálního útoku nejsou v současnosti známi.
Varování přišlo na pozadí probíhajících amerických útoků na Írán, na které Teherán již reaguje útoky – raketovými a drony na země Blízkého východu.
Kromě Íránu mají američtí zpravodajští představitelé obavy z možného využití dronů k útokům na americké síly a orgány činné v trestním řízení podél hranice s Mexikem mexickými drogovými kartely. Bývalý šéf zpravodajské služby Ministerstva vnitřní bezpečnosti USA John Cohen poznamenal, že varování FBI pomůže státním a místním agenturám lépe se na takové hrozby připravit.
FBI nespecifikovala, jak a kdy by se dronové lodě mohly přiblížit k pevnině USA, ale americké zpravodajské služby mají obavy z možnosti předem nasadit drony na pevninu nebo na lodě na moři pro možné útoky.
