Ve válce s Íránem byl možná poprvé poškozen letoun F-35
20. 3. 2026
Informovali o tom dva zdroje CNN obeznámené se situací. Podle zástupce amerického Centrálního velení, kapitána Tima Hawkinse, bylo letadlo na bojové misi nad územím Íránu a bylo nuceno urgentně přistát. Upřesnil, že přistání bylo bezpečné a pilot je naživu. Okolnosti incidentu jsou vyšetřovány. CNN uvádí, že letadlo mohlo být zasaženo palbou z Íránu.
Toto je první epizoda, kdy Írán dokázal zasáhnout americké letadlo v rámci konfliktu, který začal na konci února. Íránské Islámské revoluční gardy tvrdí, že ve čtvrtek sestřelily letadlo. "Americký armádní stíhací letoun F-35 byl dnes ráno ve 2:50 sestřelen novým pokročilým systémem protivzdušné obrany IRGC a kosmických sil a byl vážně poškozen," uvedla IRGC ve svém prohlášení pro íránskou tiskovou agenturu Fars.
Incident se odehrál na pozadí prohlášení amerických představitelů o úspěšném průběhu vojenského tažení. Ministr obrany Pete Hegseth uvedl, že USA "sebevědomě vítězí" a íránské protivzdušné systémy byly "potlačeny".
Do bojů se zapojují jak americké, tak izraelské F-35 a náklady na jeden takový letoun přesahují 100 milionů dolarů. Dosud však nebyly hlášeny žádné případy jejich sestřelení nepřítelem. V historii provozu byly zaznamenány jednotlivé nehody související s technickými poruchami a chybami v řízení.
