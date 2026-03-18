Jan Čulík na TVP World: Babiš škodí Česku
18. 3. 2026
Ve středu dopoledne přinesla polská televizní stanice vysílající v angličtině TVP World další rozhovor s Janem Čulíkem o současné české politické situaci, především v souvislosti s Babišovým snižováním rozpočtu na obranu.
Zde je český překlad tohoto rozhovoru:
Moderátor: Dobrý den, sledujete pořad World Talks na TVP World. Jmenuji se Sasha Farber. Nepotřebujeme pomoc nikoho. Prezident Donald Trump nedávno prohlásil, že i když Washington tlačí na spojence, aby v Perském zálivu rychle prokázali jednotu, klade se větší důraz na prohlášení než na skutečné lodě. Tyto smíšené signály nyní odrážejí hlubší napětí. Evropa je vyzývána, aby prokázala loajalitu, zatímco tiše kalkuluje politické, vojenské a ekonomické náklady takového kroku. Zatímco Polsko účast odmítá, Česká republika diskutuje o snížení výdajů na obranu a evropská pravice podporující Trumpa váhá, zda není samotný smysl aliance podroben kritickému zkoumání. Abychom to vše prodiskutovali, přivítáme nyní Jana Čulíka, docenta na Univerzitě v Glasgow. Jsme rádi, že jste dnes opět s námi.
Jan Čulík: Dobré ráno.
Moderátor: Zkusme rozluštit, co prezident Trump řekl. Že nikoho nepotřebuje. Zároveň je to zkouška pro NATO. Tak jak to tedy je? A konkrétně v našem regionu, co by v této situaci měla Česká republika dělat?
Jan Čulík: No, Česká republika má v současné době velmi spornou vládu. Výsledkem loňských podzimních voleb, kdy více či méně normální pravicová vláda Petra Fialy prohrála, bylo v podstatě to, že Fiala nevěnoval přílišnou pozornost chudobě v zemi, zejména na venkově. Nyní tedy máme populistického oligarchu Andreje Babiše. A co je docela zajímavé, Babiš byl po celou dobu absolutně pro-trumpovský. Pokud vím, zatím se nijak nevyjádřil k nedávným skandálním výrokům Donalda Trumpa. Ale objevil se jeden problém, který se samozřejmě projevil včera: Babiš pracuje na státním rozpočtu České republiky. A ano, jak jste poukázal, škrtá výdaje na armádu v době, kdy by ČR měla pomáhat Ukrajině, kdy by se měla ve skutečnosti vyzbrojovat proti ruské hrozbě. Rozpočet, který Babiš navrhuje, je tedy 1,55 miliardy korun, což je 1,8 % HDP. To je naprosto skandální ve srovnání například s Polskem, kde jsou výdaje, pokud vím, asi 5 % nebo něco takového. Mělo by to být asi 2 %, 185 miliard. Ale Babiš samozřejmě argumentuje tím, že česká vláda je v deficitu, což je samozřejmě pravda. A je docela zajímavé, že zatímco Babiš je naprosto pro-trumpovský, stejně jako celá vláda, a vlastně, nevím, moc tomu nerozumím, z nějakých historických důvodů je většina českých politiků, včetně Babiše a předchozí vlády, nekriticky proizraelská, a nyní jsou také, jak se domnívám, jedinou zemí v Evropě, která podporuje tuto trumpovskou invazi do Íránu. Ale široká veřejnost na to začíná mít poněkud odlišný názor, protože to, co se v podstatě děje na Blízkém východě, je docela pobuřující. Nicméně tu byl problém. Minulý týden americký velvyslanec v Praze kritizoval Babiše za tyto neuvěřitelně nízké výdaje na obranu. A Bábiš řekl: „Vysvětlím mu to. Vysvětlím to Trumpovi.“ On s Trumpem mluví a zjevně ho v podstatě plně podporuje. Takže nevím. V České republice se ozvali někteří kritici, kteří v podstatě řekli: „Ano, ten americký velvyslanec kritizoval Českou republiku za to, že nevynakládá dostatek prostředků na obranu. Ale zajímá to vůbec Trumpa? O evropskou obranu nemá absolutně žádný zájem." A včerejší Trumpova prohlášení to vlastně tak trochu potvrzují. Co ho zajímá NATO a Evropa?
Moderátor: Chci říct, že to má různé vrstvy, ale chci se vrátit k tomu, co je důležité na tom, co Česká republika dělá, respektive nedělá, tedy těch 1,7 % HDP na obranu. Ten cíl byl za Trumpa velmi aktuální, on to propaguje. Chce, aby aliance utrácela 5 %, že? Takže jsme hluboko pod tím, dokonce to snižujeme. Ale také v tomto bodě, jak už zdůraznil Babiš, přítel, řekněme obdivovatel Donalda Trumpa, podobně jako hnutí MAGA v Evropě. Kam to tedy směřuje? Myslím tím, že jsme neslyšeli žádné podpůrné výroky od Babiše ani od jiných. Tedy, trochu o Íránu, ale kam to staví pravici typu MAGA, nejen v České republice, ale i na Slovensku a ve střední Evropě, v tomto vztahu? Mohou, jak se říká, mít v tomhle svůj koláč a zároveň ho sníst?
Jan Čulík: Nejsem si úplně jistý, zda je pravice typu MAGA v České republice tak silná, ale postoj většiny českých politiků, včetně předchozí vlády a většiny médií, kteří podporují Trumpa v jeho dobrodružství v Íránu nebo kdekoli jinde, je, jak jsem řekl, poněkud znepokojivý. Co se týče Babiše, ten je především podnikatel. Má tenhle Agrofert, zemědělsko-potravinářský byznys, který v podstatě vlastní většinu českého potravinářského průmyslu. A co se týče jeho způsobu vystupování, je ve svých veřejných prohlášeních velmi nejednoznačný. A vy se správně ptáte, kam to směřuje. Jeho vláda má dobré vztahy s Orbánem. Orbán však může prohrát volby v Maďarsku, takže bůhví, jak to dopadne. Napodobují také některé praktiky populistického vůdce Slovenska, Fica. Jde o to, že zatímco Babiš se snaží českou veřejnost tak trochu uvádět v omyl tím, že vlastně o ničem moc neříká, v podstatě říká: „Jo, já to vyřeším“ a že není žádný problém, víte, že v loňských volbách získal jen šedesát křesel, takže potřeboval podporu od jiných stran, a má v koalici tyhle naprosto šílené malé strany. Jedna z nich se jmenuje Motoristé. Jejich politikou je podpora automobilů na benzín. Druhá je SPD. Jejich politikou je vystoupit z Evropské unie. A tyto strany prosazují naprosto destruktivní politiku. V posledních několika dnech šel zástupce těchto motoristů do Evropské unie a řekl: „Jsme absolutně proti výrobě elektromobilů. To by zničilo náš průmysl. Musíme vyrábět ještě více aut na benzín.L Také teď byl český film, česko-dánský film, který vyhrál Oscara, nazvaný Pan nikdo proti Putinovi. To je opravdu velký úspěch. Česká vláda, vládní tisk, na to vůbec nereagovala, protože je to film proti Putinovi. V podstatě jim neblahopřáli, nic neřekli. Je to opravdu problematická vláda.
Moderátor: Chci se také vrátit k tomu, co si o tom všem myslí obyčejní Češi. Myslím tím, že proběhl průzkum. Ten, myslím, provedl portál idnes.cz. V něm se jich ptali, stalo se to docela nedávno, zda podporují výdaje na obranu, zda to není zbytečná zátěž pro státní rozpočet. O tom jsme mluvili před chvílí. A asi 76 % řeklo, že ne, že to není zátěž. Nepovažují to za zbytečné. Takže s ohledem na to, myslím, že prezident Petr Pavel pohrozil, že tento rozpočet není podle jeho představ, a to zejména pokud jde o výdaje na obranu. Nyní máme veřejnost, alespoň podle tohoto průzkumu, která nám obecně dává nahlédnout do tamější nálady. Obyčejní Češi. Podporují vyšší výdaje na obranu? Vidí nebezpečí, které to představuje? A pokud ano, donutí to možná Babiše a vládu, aby to vzali na vědomí?
Jan Čulík: Chystá se další obrovská demonstrace hnutí s názvem Milion chvilek pro demokracii. Nevím ale, zda veřejné demonstrace, i když se jich zúčastní statisíce lidí, Babiše ovlivní. Mám dojem, že česká veřejnost je v zásadě docela normální, a vy jste to právě tak nějak demonstroval citací toho průzkumu veřejného mínění. Problém je, jak říkám, v tom, že Babiš je, jak říkám, nejednoznačný, ale má ty dvě šílené malé strany, a tyhle malé strany, každá z nich získala jen asi 5 nebo 7 % hlasů, že? Teď je tu ta strana motoristů, která v podstatě ani není opravdová strana, je to asi 15 lidí. Ale důvod, proč vlastně získali i těch 5 % nebo 7 %, byl ten, že jim nějaký oligarcha dal několik milionů na reklamu. Takže se snažím říct, že existuje skutečný rozpor, existuje skutečný problém, protože kvůli zklamání z předchozí vlády česká veřejnost předchozí vládu odvolala a zvolila tuto opravdu spornou vládu. Možná volili Babiše, protože Babiš už jednou byl premiérem a nebyl tak extrémní, jak je teď. Je tu určitá paralela s Trumpem. Trump nebyl v tomto prvním období u moci tak extrémní, jak je teď.
Moderátor: Dovolte mi na chvíli přerušit. Jo, chci se vás zeptat, protože to všechno spolu souvisí. Myslím tím, pokud jde o Trumpa a jeho současné výroky, neustále slyšíme různé věci, ale konkrétně v posledních 24 hodinách jsme slyšeli poměrně ostrá slova proti evropským spojencům, proti NATO, možná dokonce proti Spojeným státům, když řekl, že pokud už není v NATO, nepotřebuje ani Kongres. To nepotřebuje. Kam si myslíte, že to směřuje? Pojďme se k tomu teď dostat. Jak to vidíte? Je to jen dočasné divadlo, nebo je to něco mnohem zlověstnějšího?
Jan Čulík: No, je to docela zlověstné, protože nevíme, kam to směřuje, a tyto menšinové strany jsou destruktivní, a existuje jakási láska mezi Babišem a jeho menšinovými stranami k těmto autoritářským režimům, jako je Maďarsko a Slovensko. A samozřejmě Babiš nechce být nutně zvlášť kritický vůči Putinovi. A samozřejmě je tu to naprosto absurdní škrtání výdajů na obranu. Český prezident Petr Pavel proti tomu oprávněně protestuje, ale zároveň prohlásil, že tento státní rozpočet s těmito škrty v pátek podepíše, i když vyjádřil velké znepokojení. Jedinou nadějí je, že veřejnost, myslím, celkově tuto šílenou politiku nepodporuje. Ale jak mohou samozřejmě odvolat Babiše z vlády? Česká republika bývala poměrně pevnou demokracií a myslím, že se mění v něco docela nepřijatelného.
Moderátor: A jak jste řekl, americká ambasáda v Praze cituje z minulého čtvrtka: „Všichni spojenci musí nést svůj podíl odpovědnosti na této obranné výzvě.“ Uvidíme tedy, jaký dopad to bude mít v následujících dnech a týdnech. Děkuji vám moc. Vždy je mi potěšením. To byl Jan Čulílk z Univerzity v Glasgow. Velmi si toho vážím.
Jan Čulík: Děkuji. Na shledanou.
