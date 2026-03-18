Další krok ve snaze o rozklad doposud fungující státní správy
18. 3. 2026
Hnutí Duha: Tiskový komentář ke konci ředitele Povodí Odry Petra Birklena
Generální ředitel Povodí Odry Petr Birklen skončil ve funkci. Vedení státního podniku opustil po vzájemné dohodě s ministrem zemědělství Martinem Šebestyánem (nestraník za hnutí SPD). V úterý o tom informovalo Ministerstvo zemědělství. Podle MZe Petr Birklen nenaplnil priority stanovené při jeho nástupu. Úřad na uvolněné místo v nejbližší době vypíše standardní výběrové řízení.
Eliška Vozníková, vedoucí program Krajina Hnutí DUHA, říká:
„Objevil se nám tady takový nešvar, odchody po vzájemné dohodě. Kdy ta dohoda není zase tak vzájemná, protože se o ní druhá strana dozví jen pár hodin před vydáním tiskové zprávy o tom, že odchází po vzájemné dohodě. Na MZe to začalo generálním ředitelem Lesů ČR, pokračovalo na MŽP ředitelem Správy Krkonošského národního parku a teď přišel na řadu ředitel Povodí Odry, který byl v úřadu pouze rok. Petr Birklen se snažil změnit přístup směrem k přírodě blízkým opatřením. Budeme bedlivě sledovat kdo se stane novým ředitelem a jak si bude počínat."
Ivo Dokoupil, Hnutí pro Jeseníky, říká:
„Odvolání Petra Birklena je jenom další krok ve snaze o rozklad doposud fungující státní správy. Pan Birklen nastoupil do funkce ředitele Povodí Odry v únoru 2025 po katastrofických povodních a hned se ve funkci prezentoval jako zdatný vyjednavač a spojovací článek mezi státem, obcemi a neziskovkami. Jenom v Branticích zorganizoval dvě prezentace chystaných protipovodňových opatření, což se předtím nikdy nestalo. Protipovodňová ochrana na řece Opavě i jinde, kterou předchozí ředitelé budovali pouze verbálně, se začala posouvat zdárným tempem a zdálo se, že bude moderní a šetrná k přírodě, což léta prosazujeme. Ani jeden z jeho předchůdců se s takovým zájmem a energií nikdy nezabýval situací v terénu a požadavky a problémy obcí v povodí Odry. Petr Birklen byl bezesporu nejlepší ředitel POD za posledních 30 let. Jelikož jeho odvolání bylo náhlé a bezdůvodné, obáváme se návratu arogance a nezájmu, který by se mohl dostavit s nástupem nového ředitele, jmenovaným touto vládou."
