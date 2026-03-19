Írán varuje, že pokud bude jeho energetická infrastruktura znovu napadena, neprojeví „žádnou zdrženlivost“
19. 3. 2026
Ministr zahraničí vydal varování poté, co Izrael zaútočil na plynové pole South Pars a Katar se vzpamatovává z odvetného úderu
Írán ve čtvrtek prohlásil, že nebude projevovat „žádnou zdrženlivost“, pokud se jeho energetická infrastruktura stane opět terčem útoku, zatímco Katar odhalil, že téměř pětina jeho kapacity pro export zkapalněného zemního plynu byla vyřazena z provozu při íránském útoku, který bude mít pravděpodobně dopad trvající několik let.
Varování, které pronesl íránský ministr zahraničí Abbas Araghči, následovalo po izraelském útoku na obrovské íránské plynové pole South Pars – které sdílí s Katarem – což vyvolalo íránské odvetné údery na katarský plynový komplex Ras Laffan a další sousedy v Perském zálivu, což způsobilo propad akciových trhů po celém světě a vyvolalo prudký nárůst cen plynu.
Ras Laffan dodává přibližně 20 % světového zkapalněného zemního plynu. Izrael ve čtvrtek rovněž potvrdil, že rafinérie skupiny Bazan v Haifě byla zasažena a poškozena při údajném íránském útoku.
Araghči v příspěvku na X uvedl: „Naše reakce na izraelský útok na naši infrastrukturu využila ZLOMEK naší síly. Jediným důvodem pro zdrženlivost byl respekt k žádosti o deeskalaci. Žádná zdrženlivost, pokud budou naše infrastruktury znovu zasaženy.“
Uprostřed varování před bezprecedentní energetickou krizí a rostoucího pocitu paniky v hlavních městech po celém světě izraelští představitelé odmítli tvrzení Donalda Trumpa, že jejich útok na plynové pole nebyl koordinován s Washingtonem, zatímco Trump požádal Kongres o dalších 200 miliard dolarů na financování své války.
Ve čtvrtek Trump přeformuloval své popření a řekl, že izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi řekl, aby znovu neútočil na íránská plynová pole, ale zdálo se, že nedokáže vysvětlit logiku toho, jak se mladší partner ve válečné vojenské alianci mohl cítit oprávněn jednat jednostranně s takovými mezinárodně škodlivými důsledky.
„Řekl jsem [Netanjahuovi], ať to nedělá, a on to neudělá,“ řekl Trump novinářům při setkání s japonským premiérem. „Vycházíme spolu skvěle. Je to koordinované, ale občas udělá něco,“ čemu se USA brání, řekl.
Netanjahu, když byl dotázán, zda Izrael informoval Trumpa o útoku, řekl novinářům: „Izrael jednal sám… Prezident Trump nás požádal, abychom se zdrželi budoucích útoků, a my to děláme.“
Trump s japonskou premiérkou Sanae Takaichiovou v Oválné pracovně ve čtvrtek. Fotografie: Evelyn Hockstein/Reuters
Trump také naznačil, že do Íránu nepošle pozemní jednotky, navzdory nasazení 2 000 amerických mariňáků do regionu. Agentura Reuters informovala, že zvažuje nasazení tisíců vojáků na posílení operace na Blízkém východě.
Mezi možné další kroky v kampani proti Íránu patří zajištění bezpečného průjezdu ropných tankerů Hormuzským průlivem, což je úkol, který by byl splněn především pomocí leteckých a námořních sil, uvedly zdroje. Zajištění průlivu by však mohlo znamenat i nasazení amerických vojáků na íránské pobřeží.
V souvislosti s rostoucími obavami vydaly Velká Británie, Francie, Německo, Itálie, Nizozemsko a Japonsko společné prohlášení, v němž vyjádřily „hluboké znepokojení“ nad eskalací konfliktu a vyzvaly Írán, aby „okamžitě zastavil své hrozby, kladení min, útoky dronů a raket a další pokusy o blokádu průlivu pro komerční lodní dopravu“ a aby dodržoval rezoluci Rady bezpečnosti OSN.
Uvedly, že jsou připraveny „přispět k vhodným snahám o zajištění bezpečného průjezdu Hormuzským průlivem“, a varovaly: „Dopady íránských akcí pocítí lidé ve všech částech světa, zejména ti nejzranitelnější.“
Cena ropy Brent, globálního referenčního standardu, v jednu chvíli vzrostla až o 10 % na 119 dolarů za barel, než se opět snížila na 110 dolarů za barel, což představuje nárůst o 3,3 %. Ceny ropy od začátku války 28. února vzrostly o 60 %.
Ceny plynu v Evropě a ve Velké Británii rovněž vyskočily a vzrostly až o 24 %, než se opět snížily. Oproti době před válkou se více než zdvojnásobily.
Akciové trhy se potýkaly s masivním výprodejem, přičemž prudké propady na japonských, jihokorejských a hongkongských trzích se přenesly i do Evropy. Britský index FTSE 100 uzavřel se ztrátou 2,35 % na 10 063 bodech a podobné poklesy zaznamenaly i německý Dax a francouzský CAC.
Letecké společnosti uvedly, že růst cen pohonných hmot povede ke zvýšení cen letenek, a vyzvaly cestující, aby si rezervovali letenky včas. Letecké společnosti provozující dálkové lety, jako jsou Air France-KLM a Lufthansa, uvedly, že přidají více letů přes Asii, protože letištní uzly leteckých společností z Perského zálivu jsou buď uzavřeny, nebo fungují v omezeném režimu.
Vzhledem k riziku, že se válka vymkne kontrole, Trump a jeho úředníci pokračovali v chaotických prohlášeních, i když podle agentury Reuters nejmenovaní izraelští úředníci naznačili, že útok na plynové pole se pravděpodobně nebude opakovat.
Íránské údery zasáhly také saúdskoarabskou rafinérii u Rudého moře, která se nachází na konci ropovodu obcházejícího Hormuzský průliv, a dvě kuvajtské ropné rafinérie.
Generální ředitel společnosti QatarEnergy, Saad Sherida al-Kaabi, uvedl, že škody na jejích zařízeních dosáhly přibližně 20 miliard dolarů a že opravy způsobí výpadek 12,8 milionu tun plynu ročně po dobu tří až pěti let, což ohrožuje dodávky do některých evropských zemí.
„Nikdy by mě ani ve snu nenapadlo, že by Katar – Katar a celý region – mohl být terčem takového útoku, zejména ze strany bratrské muslimské země v měsíci ramadánu, která na nás zaútočila tímto způsobem,“ řekl al-Kaabi.
Saúdskoarabský ministr zahraničí uvedl, že jeho země nevylučuje vojenskou akci v reakci na tyto útoky. Většina analytiků však uvedla, že mezi zeměmi Perského zálivu, dokonce i v Saúdské Arábii, stále panuje všeobecná neochota zaplést se do Trumpova konfliktu.
Francouzský prezident Emmanuel Macron v Bruselu řekl: „Doufám, že se všichni vrátí k rozumu,“ přičemž poukázal na potenciální dlouhodobý dopad útoků na infrastrukturu na globální trhy a vyzval k moratoriu na takové útoky, stejně jako na útoky na civilisty.
Trvání izraelských představitelů na tom, že Trump byl o útoku na South Pars informován, přišlo uprostřed protichůdných zpráv z Washingtonu, které naznačovaly, že Trump hledá způsob, jak se distancovat od nejnovějšího nebezpečného eskalace ze strany Izraele, i když sám vyhrožoval bombardováním pole.
Snaha najít soudržné sdělení se rozšířila i na klíčové Trumpovy úředníky, přičemž americký ministr financí ve Foxu navrhl, aby USA zrušily ropné sankce na některé íránské náklady, které jsou již na moři, zatímco ministr obrany Pete Hegseth vyslal Íránu vlastní varování v bojovném tónu.
„Naše cíle, dané přímo naším prezidentem, který klade Ameriku na první místo, zůstávají přesně takové, jaké byly první den,“ řekl Hegseth novinářům. „Nejsou to cíle médií, nejsou to cíle Íránu, nejsou to nové cíle. Naše cíle: nezměněné, na správné cestě a podle plánu.“
Pokračoval: „Svět, Blízký východ, naši nevděční spojenci v Evropě, dokonce i části našeho vlastního tisku by měly prezidentu Trumpovi říkat jediné – děkujeme. Děkujeme za odvahu zabránit tomuto teroristickému státu, aby držel svět jako rukojmí pomocí raket, zatímco staví nebo se pokouší postavit jadernou bombu. Děkujeme za to, že děláte práci za svobodný svět.“
Obvinil tisk, že se snaží přesvědčit americkou veřejnost, že se „řítí do nekonečné propasti, nebo do věčné války, nebo do bažiny“. Řekl: „Nic nemůže být dále od pravdy.“
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse