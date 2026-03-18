Turek de facto ministrem a demokraté zklamaní z demokracie
18. 3. 2026 / Boris Cvek
Vlastně mě baví, jak média objevují, že skutečným ministrem životního prostředí je Filip Turek. To je překvapení! Premiér tomu nebrání ani poté, co získal imunitu. Prezident byl oklamán nebo dokonce selhal. Přitom bylo od začátku jasné, že to tak dopadne, bylo od začátku jasné, že prezident je bezmocný. Ale kdo by si toho všiml?
Jediný způsob, což je taky zcela mimo mediální pozornost, jak tomu zabránit, je vyhrát volby. Sněmovní volby rozhodují. Ano, je to šokující, ale to je demokracie. Ne volby prezidenta, ale volby do Sněmovny. Ne prezident, ale vláda s většinou ve Sněmovně vládne. A může překopat celý tento stát k nepoznání. Sněmovní většina může přehlasovat prezidentovo veto a dělat si zákony podle své libovůle. Určitou pojistkou je Ústavní soud, ale ani on nemůže nakonec nahradit výsledek voleb.
Desítky let jsme slyšeli zapřísahání se ideály demokracie od tzv. demokratů a dnes volby, politická soutěž, samotný základ demokracie, který demokracii může zničit, pokud se nezvládne (příklad: NSDAP v roce 1933), nejsou téma. Demokraté nemají demokratickou odpověď na současnou vládu. Nevědí si rady, co nabídnout občanům. Občané jsou vlastně ti blbci, kteří selhali, ne politici. To je krédo mnoha českých tzv. demokratů. Tak půjdou raději demonstrovat, aby si ulevili.
