BBC: Závod o ovládnutí světa

19. 3. 2026
"Myslím si, že Evropa právě teď prochází určitou identitární krizí, pokud jde o to, jak si v této době globálního rozpadu struktury americko-evropské aliance najde svou vlastní autonomní roli."
Toto je Scott Singer, výzkumný pracovník v programu Technologie a mezinárodní záležitosti v Carnegie Endowment for International Peace, kde se zabývá globálním vývojem a správou umělé inteligence.
EU hovoří o digitální suverenitě už mnoho, mnoho let. Otázkou nyní je, jak to zrealizovat a uplatnit v praxi v době, kdy se to stává stále více existenční otázkou pro váš vlastní pocit suverenity, vaši vlastní schopnost mít kontrolu nad vaším trhem.
Jsem Misha Glenny a v této sérii zkoumám některé z klíčových oblastí technologické rivality, která se stupňuje mezi USA a Čínou, od robotiky po satelity, a jak to ovlivní životy nás všech. Obě země vkládají biliony dolarů do moderního ekvivalentu vesmírného závodu mezi USA a Sovětským svazem v 50. a 60. letech. Tentokrát je však v sázce mnohem, mnohem více.
Během posledního desetiletí si Evropa uvědomila technologickou válku mezi USA a Čínou. Nechce za svými dvěma konkurenty zaostávat. Ale zaostává. Toto je epizoda 3, Výzva umělé inteligence pro Evropu.
Nejprve bych vám rád přiblížil situaci na tomto poli. V loňském roce zveřejnil AI Index Stanfordské univerzity rozpis soukromých investic jednotlivých zemí do umělé inteligence v letech 2013 až 2024. Není překvapením, že na prvním místě se umístily USA s obrovskou částkou 471 miliard dolarů pro 6 956 startupů. Čína byla druhá s 119 miliardami dolarů pro 1 605 startupů. Na třetím místě se umístilo Spojené království s mnohem skromnějšími 28 miliardami dolarů pro 885 startupů. Další evropskou zemí na tomto seznamu bylo Německo, které utratilo pouhých 13 miliard dolarů na 394 startupů. Když se tedy podíváme na tento závod v oblasti umělé inteligence, není překvapivé, že je vnímán jako souboj dvou velkých hráčů. A existuje velký důvod, proč Evropa zaostává, jak vysvětluje Pami Olsen, technologická reportérka agentury Bloomberg:
"Penzijní fondy v Evropě prostě nevynakládají prostředky na nové technologie a startupy. Pokud se podíváte na aktiva penzijních fondů v celé Evropě, činí asi 10 bilionů EUR. Podíl těchto peněz, který směřuje do rizikového kapitálu, tedy fondů, které financují startupy, je 0,018 %. Je to mizivé. Je to skoro nic. Pokud se podíváte na stejný podíl v USA, je to 2 až 3 %. To zní jako málo, ale ve skutečnosti je to o řádové velikosti více."
I když je číslo v USA jen 2 %, je to stále více než 100násobek částky, kterou investují evropské penzijní fondy.
"Technologické společnosti jako Meta nebo Google si často stěžují, že zdejší regulace brzdí technologický rozvoj a startupy. Ale nemyslím si, že je to pravda. Myslím, že je to jen odvedení pozornosti. Skutečným problémem je nedostatek financování ze strany penzijních fondů."
To je něco, co britská vláda chce změnit. Ministr pro vědu lord Vallance vyzval penzijní fondy, aby více investovaly do britské vědy a technologií, aby pomohly firmám růst a vytvářet více pracovních míst. Ale jako by nestačilo, že se málo investuje do vlastních technologických startupů, mnoho evropských penzijních fondů masivně investuje do amerických technologických akcií.
V loňském roce varovala nizozemská centrální banka penzijní fondy před jejich expozicí vůči „Sedmi statečným“ – Alphabetu, Amazonu, Applu, Meta, Microsoftu, Nvidii a Tesle – a to v kontextu rostoucích varování před technologickou bublinou vyvolanou umělou inteligencí. Nedostatečné investice Evropy do vlastních technologických společností přispěly k vytvoření obrovské nerovnováhy. To znepokojuje Mauritia Schakeho, bývalého nizozemského europoslance a současného spolupracovníka Stanfordského centra pro kybernetickou politiku a Institutu pro AI zaměřenou na člověka.
"Lidé se ptají: „Víte, proč nejsou žádné tak úspěšné evropské společnosti?“ No, víte co? Nevěnovali jsme jim pozornost ani do nich neinvestovali tak, aby nás to skutečně výrazněji zviditelnilo. Myslím, že varovné signály ohledně rizika obrovské závislosti na USA jsou všude."
Konkrétně se Schake obává, že nadměrná moc, kterou v tomto století získala hrstka zahraničních technologických společností, zase přinesla nové hrozby pro naši demokracii a suverenitu.
"Mám na mysli infrastrukturu, kyberbezpečnost, vývoj veškerého hardwaru a softwaru, podmořské datové kabely, datová centra, všechny servery, satelity, přes které nyní probíhá náš internetový provoz a vývoj umělé inteligence. A to vše provozují soukromé firmy, což představuje jakousi zástavu našeho společného blaha. A vidím obrovský nesoulad mezi mocí a strategickým uvažováním těchto firem a rolí, kterou hrají naše demokratické vlády."
Na počátku 21. století zavedla Čína politiku známou jako Velký čínský firewall, která kontrolovala data přicházející přes její digitální hranice, od malwaru po pornografii, ale také podvratné politické myšlenky. Zpočátku to většina pozorovatelů vnímala jako standardní cenzuru jednopartajního státu, omezující svobodu médií a posilující poselství komunistické strany. Ale zpětně se ukázal ještě jeden významný dopad. Čína se na rozdíl od jakékoli jiné země zbavila závislosti na amerických digitálních službách. Stručně řečeno, USA nemají k dispozici „kill switch“ pro čínský internet. Ve většině částí Evropy, Jižní Ameriky, Afriky a Asie je to však jiná situace. Od té doby, co se Donald Trump podruhé ujal úřadu v Bílém domě, jsme byli svědky toho, jak snadné je pro Ameriku vyvíjet nátlak na jiné země a instituce tím, že předvádí svou digitální sílu.
Vlády po celém světě odsoudily rozhodnutí Donalda Trumpa uvalit sankce USA na zaměstnance Mezinárodního trestního soudu. Organizace spojených národů vyzvala Trumpa, aby tento příkaz zrušil.
Důsledkem těchto sankcí je, že zakazují americkým firmám obchodovat se sankcionovanými osobami. A v květnu loňského roku, tři měsíce po oznámení Trumpových sankcí proti ICC, se objevila zpráva, že Microsoft zablokoval e-mailový účet Karima Khana, hlavního žalobce ICC. Šéf Microsoftu Brad Smith toto tvrzení veřejně popřel a ICC se k tomu odmítl vyjádřit, ale podle zpráv Khan nakonec přešel ke švýcarskému poskytovateli e-mailových služeb.
Pro mnoho lidí v Evropě to bylo varovným signálem, vzhledem k tomu, že americké firmy ovládají asi 70 % našich digitálních služeb a síťové infrastruktury. Dánská vláda, vyděšená nedávnými tvrzeními Donalda Trumpa ohledně Grónska, oznámila, že ze všech svých systémů odstraní Microsoft Office. Francie, Německo a další země se chystají následovat tento příklad v rámci nové strategie digitální suverenity známé jako Eurostack.
Evropané jsou však stále velmi závislí na americké a čínské umělé inteligenci, zejména na těch velkých jazykových modelech, jako jsou ChatGPT a DeepSeek, o kterých jsem hovořil v první epizodě této série. Obavy vyvolává potenciální hrozba, kterou by mohly představovat pro naši demokracii a budoucí volby v Evropě, a konkrétně jejich schopnost informovat a přesvědčovat lidi, kteří se těchto voleb účastní. Znáte výraz „Gish Galloping“? Ne? Pami Olsen vám to vysvětlí.
"Jedná se v podstatě o styl debaty, který se stal populárním a který pochází od kreacionisty jménem Dwayne Gish. Ten měl při debatách tendenci svého oponenta doslova bombardovat spoustou informací. A když to uděláte, je pro druhou osobu mnohem obtížnější nějak reagovat, protože se snaží přemýšlet o tom, co ten člověk řekl předtím."
Pami Elson je autorkou knihy Supremacy, AI, ChatGPT and the Race That Will Change the World.
Někteří výzkumníci, kteří chtěli zjistit nejúčinnější způsob, jakým může model umělé inteligence přesvědčit někoho o jiné politické myšlence, museli použít taktiku Gish Galloping a fungovalo to neuvěřitelně dobře. Funguje to tak, že když necháte někoho mluvit s chatbotem, třeba jen prostřednictvím textových zpráv, a chatbot toho člověka bombarduje spoustou faktů.
S rostoucím počtem faktů však jejich přesnost klesla z přibližně 80 % na 60 %. Ukázalo se, že to nevadilo, pokud šlo o to, přesvědčit někoho, aby přijal váš názor.
Pokud dokážete přivést lidi na vaši politickou webovou stránku a přimět je, aby komunikovali s chatbotem, použijete tuto taktiku a bude to účinnější než politická televizní reklama nebo tradiční marketingové techniky, které se snaží oslovit různé demografické skupiny.
Zastavme se na chvíli a zamysleme se nad potenciálními důsledky toho všeho. Pokud si někteří z těchto technologických gigantů myslí, že budou mít prospěch z toho, že určitý politik vyhraje volby kdekoli na světě, řekněme například kandidát, který se možná méně obává regulačního prostředí pro AI. Co jim brání v tom, aby naprogramovali své chatboty tak, aby jim pomohly dosáhnout požadovaného výsledku ve prospěch tohoto politika? Všimnete si, že jsem v této epizodě o Číně moc nemluvil. Je celkem jasné, že americké technologické firmy mají v Evropě větší vliv v oblasti AI než Čína. V minulosti by většina lidí pravděpodobně řekla, že je to dobrá věc. Ale časy se mění a důsledky toho si uvědomuje i Marie Tischaka.
"USA tvrdí, že chtějí vyhrát technologický závod s Čínou, že jde o závod mezi demokracií a autoritářstvím. Ale samozřejmě tím, jak jedná Trumpova administrativa, riskuje, že přiblíží Evropu, ale i Velkou Británii, Kanadu a další země k Číně. Viděli jsme kanadského premiéra Carneyho, viděli jsme Keira Starmera cestovat do Číny nebo se účastnit vrcholných schůzek s čínskými představiteli. Což se jeví jako sblížení, oživení vztahů, které byly dlouhou dobu dost zkažené. A tak si myslím, že Čína nemusí dělat nic jiného, než jen sedět a sledovat, jaké sebevražedné kroky podnikne Washington."
Všichni, s nimiž jsem pro tento pořad mluvil, zmínili slovo regulace. Ve světě AI Evropa příliš nevede, ale vede v oblasti regulace. V roce 2024 vstoupil v platnost zákon EU o AI, který zakazuje rizikové praktiky, zajišťuje transparentnost a stanoví standardy pro etickou AI. V Číně trvá čínský regulátor internetu, Čínská správa kyberprostoru, na tom, aby se u něj zaregistroval každý vývojář umělé inteligence a prokázal, jak jeho produkt předchází rizikům. A co Spojené státy? Loni americký ministr obchodu Howard Lutnick změnil název Amerického institutu pro bezpečnost umělé inteligence na Centrum pro standardy a inovace v oblasti umělé inteligence a uvedl:
"Příliš dlouho se cenzura a regulace používaly pod záminkou národní bezpečnosti. Inovátoři již nebudou těmito standardy omezeni."
To vyvolává otázku: zatímco Evropa se snaží dohnat americké firmy v oblasti AI, na nichž je v současné době závislá, a vybudovat firmy srovnatelné s nimi, kam se Evropa dostane, pokud tyto americké firmy poruší zákon EU o AI? V příštím díle se podívám na další technologickou bitvu, která se odehrává, tentokrát ve vesmíru.
