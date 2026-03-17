Krize na Blízkém východě: Šéf amerického protiteroristického úřadu rezignoval s tím, že Írán „nepředstavuje bezprostřední hrozbu pro naši zemi“
17. 3. 2026
Šéf amerického národního protiteroristického centra Joseph Kent rezignoval kvůli válce USA a Izraele proti Íránu.
V dopise adresovaném Donaldu Trumpovi, který zveřejnil na X, uvedl, že „Írán nepředstavuje bezprostřední hrozbu pro naši zemi“.
Kent, bývalý člen Zelených baretů a agent CIA, byl do své funkce jmenován v červenci loňského roku. Jeho nominace byla kritizována kvůli Kentově blízkosti k aktivistům bílého nacionalismu, jako je Nick Fuentes, a kvůli střídajícím se osobám z řad krajně pravicových aktivistů, které jeho kampaně zaměstnávaly.
Úplné znění rezignačního dopisu Josepha Kenta:
Po dlouhém zvažování jsem se rozhodl odstoupit ze své funkce ředitele Národního centra pro boj proti terorismu s účinností od dnešního dne.
S čistým svědomím nemohu podporovat probíhající válku v Íránu. Írán nepředstavoval pro naši zemi bezprostřední hrozbu a je zřejmé, že jsme tuto válku zahájili pod tlakem Izraele a jeho mocné americké lobby.
Podporuji hodnoty a zahraniční politiku, s nimiž jste vedl kampaň v letech 2016, 2020 a 2024 a které jste prosadil během svého prvního funkčního období. Až do června 2025 jste chápal, že války na Blízkém východě jsou pastí, která připravila Ameriku o drahocenné životy našich vlastenců a vyčerpala bohatství a prosperitu naší země.
Ve svém prvním funkčním období jste lépe než kterýkoli jiný moderní prezident chápal, jak rozhodným způsobem uplatnit vojenskou sílu, aniž byste nás vtáhl do nekonečných válek. Prokázal jste to zabitím Qasema Soleimaniho a porážkou ISIS.
Na počátku tohoto funkčního období rozjeli vysoce postavení izraelští úředníci a vlivní členové amerických médií dezinformační kampaň, která zcela podkopala vaši platformu „America First“ a zasela proválečné nálady s cílem podnítit válku s Íránem. Tato ozvěna byla použita k tomu, aby vás oklamala a přiměla věřit, že Írán představuje bezprostřední hrozbu pro Spojené státy a že pokud zaútočíte nyní, je jasná cesta k rychlému vítězství. Byla to lež a je to stejná taktika, kterou Izraelci použili, aby nás vtáhli do katastrofální války v Iráku, která stála náš národ životy tisíců našich nejlepších mužů a žen. Tuto chybu nemůžeme udělat znovu.
Jako veterán, který byl nasazen do boje 11krát, a jako manžel s vyznamenáním Gold Star, který ztratil svou milovanou ženu Shannon ve válce vyvolané Izraelem, nemohu podpořit vyslání další generace do boje a smrti ve válce, která nepřináší americkému lidu žádný prospěch ani neospravedlňuje cenu amerických životů.
Modlím se, abyste se zamyslel nad tím, co děláme v Íránu a pro koho to děláme. Nyní je čas na odvážné kroky. Můžete změnit směr a vytyčit novou cestu pro naši zemi, nebo můžete dovolit, abychom sklouzli dále k úpadku a chaosu. Karty máte v ruce vy.
Bylo mi ctí sloužit ve vaší administrativě a sloužit naší velké zemi.
Izraelský letecký útok zabil v úterý v pásmu Gazy nejméně tři lidi včetně dítěte, uvedly místní zdravotnické úřady. Toto nejnovější násilí ohrožuje příměří, které je již tak pod tlakem během izraelsko-americké války proti Íránu.
Záchranáři uvedli, že letecký útok zasáhl vozidlo v západní části Khan Younis, jižně od enklávy, přičemž zabil tři lidi, včetně dítěte, a dalších 12 lidí zranil.
Izraelská armáda pokračuje v útocích na Gazu během regionální války s Íránem a Hizballáhem v Libanonu.
V neděli zabila v Gaze 12 lidí, včetně devíti policistů, při jednom útoku, kdy jeden policista prý podle Izraele mířil na buňku Hamásu.
Britský bezpečnostní poradce se zúčastnil jednání mezi USA a Íránem a usoudil, že dohoda je na dosah
Britský poradce pro národní bezpečnost Jonathan Powell se zúčastnil závěrečných jednání mezi USA a Íránem a usoudil, že nabídka Teheránu ohledně jeho jaderného programu je dostatečně významná, aby zabránila spěchu do války.
Podle zdrojů se Powell domníval, že v Ženevě bylo dosaženo pokroku a že dohoda navržená Íránem byla „překvapivá“.
Dva dny po skončení jednání a poté, co bylo dohodnuto datum dalšího kola technických rozhovorů ve Vídni, zahájili Donald Trump a Izrael útok na Írán.
Powellovu přítomnost na jednáních a jeho podrobnou znalost jejich průběhu potvrdily tři zdroje.
Jeden ze zdrojů uvedl, že se Powell nacházel v budově rezidence ománského velvyslance v Cologny, kde působil jako poradce, což odráželo všeobecné obavy ohledně odborných znalostí USA v rámci jednání, které zastupovali Donald Trumpův zeť Jared Kushner a Steve Witkoff, Trumpův zvláštní vyslanec pro řadu otázek.
Kushner a Witkoff pozvali na ženevská jednání Rafaela Grossiho, generálního ředitele Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), aby poskytl odborné znalosti, ačkoli Kushner později tvrdil, že on a Witkoff mají „docela hluboké porozumění otázkám, na kterých v této věci záleží“.
Jaderní experti později uvedli, že Witkoffova prohlášení o íránském jaderném programu byla plná základních chyb.
Útoky dronů a raket údajně v úterý brzy ráno zasáhly americkou ambasádu v Bagdádu a při samostatném útoku zahynuli čtyři lidé v domě, kde se podle zpráv nacházeli íránští poradci v iráckém hlavním městě, uvedli bezpečnostní představitelé, čímž se země ještě více zapletla do války na Blízkém východě.
Útoky přišly několik hodin poté, co protivzdušná obrana zmařila raketový útok na velvyslanectví a dron způsobil požár v luxusním hotelu, který navštěvují zahraniční diplomaté v opevněné zelené zóně v Bagdádu, informovala agentura Agence France-Presse.
Íránský náměstek ministra zahraničí Saeed Khatibzadeh byl v rozhovoru pro Sky News dotázán na možnost nasazení amerických pozemních jednotek. Řekl:
I pouhá zmínka o tom, že cizí země může vyslat „vojáky na půdu“ jiné země, napadnout jinou zemi, okupovat území jiné země, je něco velmi bezohledného, velmi lehkomyslného, nelegálního a v rozporu se všemi mezinárodními právními normami.
Američané k tomu nemají žádný mandát a dělají to proto, že jsou tak opojeni mocí, že si myslí, že si mohou dělat, co chtějí, ale tak tomu není.
Na otázku, co by pro americké mariňáky znamenalo, kdyby přistáli na ostrově Kharg, íránský náměstek ministra zahraničí odpověděl: „Stačí si přečíst, co se stalo ve Vietnamu.“
Ceny ropy a plynu opět vzrostly poté, co Írán poprvé od začátku války s USA a Izraelem provedl útoky na výrobní zařízení.
Cena ropy Brent, mezinárodní referenční cena ropy, v úterý vzrostla o 3 % na 103,2 USD za barel a byla téměř o 50 % vyšší než před začátkem války 28. února.
Velkoobchodní ceny plynu vzrostly téměř o 3 % na 52 eur za megawatthodinu, zatímco před válkou se pohybovaly kolem 30 eur.
Írán poprvé úspěšně zaútočil na zařízení na těžbu ropy a plynu, nikoli pouze na rafinerie, terminály a sklady.
Spojené arabské emiráty uvedly, že v pondělí zasáhl dron zemní plynové pole Shah – jedno z největších na světě – a zapálil ho.
Trump se spoléhal na neověřené zpravodajské informace, když neprávem obvinil Írán ze smrtícího útoku na školu
Pokus Donalda Trumpa obvinit Írán ze smrtícího útoku na základní školu vycházel z raného hodnocení amerických zpravodajských služeb, které zpočátku naznačovalo, že raketa byla íránská, ale bylo téměř okamžitě zamítnuto, podle dvou osob obeznámených s touto záležitostí.
CIA zpočátku sdělila prezidentovi, že nevěří, že raketa, která zasáhla školu, byla municí používanou USA, protože kormidla se zdála být umístěna příliš nízko na to, aby se jednalo o řízenou střelu Tomahawk.
Během 24 hodin si CIA uvědomila, že původní hodnocení bylo chybné, poté co z dalších videozáznamů pořízených z jiných úhlů vyšlo najevo, že raketa byla ve skutečnosti typu Tomahawk, uvedly tyto osoby pod podmínkou anonymity, aby mohly hovořit o citlivých jednáních.
Trump svůj postoj zopakoval na tiskové konferenci následující den. Ačkoli se zdálo, že připouští, že raketa, která zasáhla školu, byla typu Tomahawk – raketa používaná pouze USA a několika spojenci včetně Velké Británie, Japonska a Austrálie –, naznačil, že patřila Íránu.
Prezidentovy snahy připsat odpovědnost Íránu přicházejí v době, kdy probíhající vyšetřování Pentagonu ohledně útoku dospělo k podobným závěrům a zjistilo, že dotyčná raketa byla typu Tomahawk odpálená americkou armádou, která se spoléhala na zastaralé zpravodajské informace. Útok si podle odhadů vyžádal nejméně 175 obětí, z nichž mnohé byly děti, což z něj činí jednu z nejtragičtějších chyb v zaměření cíle v posledních desetiletích.
V Íránu byly zabaveny stovky systémů Starlink zaslaných USA a Izraelem, uvedla agentura Fars s odvoláním na prohlášení tamějšího ministerstva zpravodajských služeb.
Bylo oznámeno, že ministerstvo systémy zabavilo během „celostátní operace“.
Prohlášení uvádí, že zákon zakazuje pořizování a používání „nelegálních“ systémů Starlink. Uvádí, že tento trestný čin je v době války „trestán nejtvrdším trestem“.
Írán je již 18. den bez internetového připojení, jak jsme informovali v dřívějším příspěvku, ale někteří obyvatelé údajně používají zařízení Starlink od SpaceX k obcházení těchto omezení.
Izrael uvedl, že při nočních útocích zabil šéfa íránské národní bezpečnosti Aliho Larijaniho, což by v případě potvrzení znamenalo, že se stal nejvýše postavenou íránskou osobností zavražděnou od doby, kdy byl první den americko-izraelské války zabit bývalý nejvyšší vůdce Ali Khamenei.
Írán Larijaniho smrt nepotvrdil. Objevují se zprávy, že mohl být pouze zraněn.
Izraelská armáda uvedla, že při samostatném leteckém úderu byl zabit velitel polovojenské jednotky Basídž Gholamreza Soleimani spolu s dalšími vysokými představiteli Basídže.
V uplynulých hodinách byly hlášeny mohutné výbuchy v různých částech Teheránu a dalších íránských městech, včetně Ahvázu, Isfahánu a Šírázu.
Spojené arabské emiráty dnes ráno uzavřely svůj vzdušný prostor, když jejich armáda oznámila, že reaguje na „hrozby“ raket a dronů ze strany Íránu.
Uzavření bylo údajně brzy zrušeno, přičemž úřady uvedly, že „se situace stabilizovala“, což umožnilo obnovení letů.
Země Perského zálivu se staly terčem nových raketových a dronových útoků ze strany Íránu.
V úterý brzy ráno byl hlášen útok dronů a raket namířený na americkou ambasádu v Bagdádu, hlavním městě Iráku.
Charitativní organizace varovaly před devastujícími humanitárními dopady izraelského útoku na Libanon, kde podle úřadů bylo vysídleno více než jeden milion lidí.
