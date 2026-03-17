Až nás Trump vyléčí ze snu o úspěšně diverzifikaci zdrojů plynu a ropy
17. 3. 2026 / Boris Cvek
Tak píšou na Seznamu, že Spojené státy jsou na samé hraně kapacity vývozu kapalného zemního plynu. V důsledku války v Íránu, resp. destrukce Íránu (ale ne tamního režimu revolučních gard!) nejbližšími spojenci naší vlády, Trumpem a Netanjahuem, tento plyn je přesměrováván do Asie. Pohádka o tom, jak jsme diverzifikovali a učinili se nezávislými, se může ukázat velmi naivní.
Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-byznys-komodity-dluhopisy-evropa-prohrava-americke-lode-s-chybejicim-plynem-meni-kurz-k-asii-301765
Představuji si, jak Trump řekne Česku: chcete-li plyn, pošlete vojáky do Íránu! Evropě už ostatně říká, že NATO končí, protože odmítá pomoci s Íránem. Rusko se může cítit jen povzbuzeno vzít si Pobaltí. Hle, k čemu všemu se hodí Írán. Netanjahu a Trump rozvrátí Blízký východ, aby Evropu předhodili Putinovi. V USA mezitím může dojít k puči.
Musím se ještě svěřit se dvěma zážitky z poslechu Radiožurnálu. Nejprve pondělní Kulatý stůl, kde náměstek ministryně financí Mach (SPD) spokojeně uvažoval nad tím, jak budeme těžit svou ropu na Moravě. Tak to teprve bude svět zírat, až se do toho pustíme! V úterní polední publicistice zase došlo na dilema: mají evropské země zasáhnout v Hormuzskému průlivu a mít ropu i plyn, nebo nezasáhnout a nemít ropu i plyn? Takhle položeno to vyznívá, že kdybychom v Evropě nebyli zbabělí, problém vyřešíme.
Ono to ale nejspíše je tak, což ostatně ukazuje sám prezident Trump, který už několikrát dosáhl v Íránu naprostého vítězství, ale pořád škemrá o pomoc právě proti Íránu, že zasáhnout vojensky není cestou k plynu a ropě, naopak před vojenskou akcí našich nejbližších přátel obě suroviny (o klíčových hnojivech nemluvě) proudily zcela bez problémů. Podle Wall Street Journal se daří z Íránu vyvážet suroviny nyní Indii, tedy zemi, která vojensky nic proti Íránu nedělá. To je obrovské překvapení, že!
