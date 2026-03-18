Americké minolovky přidělené na Blízký východ byly přesunuty do Tichomoří
18. 3. 2026
Námořní lodě třídy Independence (LCS) USS Tulsa a USS Santa Barbara, které jsou upraveny pro minolovné úkoly, se objevily v Malajsii v přístavu. Obě tyto lodě byly naposledy známy jako nasazené na Blízkém východě, když v posledním roce dorazily do Bahrajnu, aby nahradily skupinu nyní vyřazených minolovek třídy Avenger. Nyní, když íránské útoky na obchodní lodě prakticky zastavily námořní dopravu přes vysoce strategický Hormuzský průliv, tyto lodě vypluly tisíce mil daleko. Rozsah, v jakém Írán již v průlivu umístil námořní miny, není jasný, ale zůstává to obrovskou hrozbou pro budoucí bezpečnost vodní cesty a bude třeba ji zohlednit při jakémkoli budoucím úsilí o znovuotevření této klíčové vodní trasy.
Pozorovatel v Malajsii zveřejnil fotografie lodí USS Tulsa a USS Santa Barbara, které měly být pořízeny 15. března v kontejnerovém terminálu North Butterworth (NBCT) v přístavu Penang. Mike Yeo, australský reportér zaměřený na obranu a letectví, byl mezi prvními, kdo upozornil na zvláštní význam těchto snímků. TWZ se obrátila s žádostí o další informace.
USS Tulsa a USS Santa Barbara patří mezi vybrané LCS třídy Independence vybavené balíčkem misí proti minám, tzv. "modulem". V současné podobě balíček zahrnuje tažené sonary pro lov protilodních min, plovoucí námořní drony CUSV s minolovným vybavením a systémy detekce a neutralizace min nesené vrtulníky MH-60 Sea Hawk na palubě. K této konfiguraci se vrátíme později.
Pokud jde o důvody, proč jsou lodě nyní v Malajsii, TWZ také kontaktovalo Centrální velení USA (CENTCOM), které nás nasměrovalo na 5. flotilu amerického námořnictva. Poté nás 5. flotila nasměrovala zpět do CENTCOMu. CENTCOM je nejvyšším vojenským velením USA pro operace na Blízkém východě. 5. flotila je číslovaná flotila námořnictva na Blízkém východě, přičemž její velitel zastává dvojí funkci jako šéf Námořních sil Centrálního velení (NAVCENT). 5. flotila a NAVCENT mají velitelství v Manamě, Bahrajn, v Perském zálivu.
Kontaktovali jsme také americké námořnictvo a Indo-pacifické velení USA (INDOPACOM).
Fotografie dostupné prostřednictvím americké vojenské služby Defense Visual Information Distribution Service (DVIDS) ukazují, že USS Tulsa byla přinejmenším k 9. únoru v přístavu v Bahrajnu. Samostatné snímky také ukazují USS Santa Barbara operující v Perském zálivu 30. ledna. Současné umístění třetí lodi LCS třídy Independence, USS Canberra, která byla také nasazena na Blízkém východě přinejmenším v lednu, není známo. Není také známo, zda by nyní mohly směřovat další lodě proti minovým opatřením na Blízký východ.
Přezkum satelitních snímků v komerčním archivu Planet Labs neukazuje žádné důkazy o přítomnosti amerických válečných lodí v přístavu v Manamě od 23. února. Spojené státy a Izrael zahájily společnou operaci proti Íránu 28. února.
Přesun amerických válečných lodí z přístavu v Bahrajnu před současným konfliktem byl rozumným bezpečnostním opatřením. Stát v Perském zálivu je v dosahu íránských raket a dálkových kamikadze dronů a americká vojenská zařízení v Manamě byla následně napadena. Údery americké armády na íránské válečné lodě v přístavu zdůraznily zranitelnost kotvících lodí.
Proč bylo rozhodnuto poslat USS Tulsa a USS Santa Barbara tisíce mil na východ, není známo. Do hry mohla vstoupit řada faktorů, včetně dostupnosti vhodných přátelských přístavů a diplomatických aspektů.
Každopádně alespoň dvě třetiny válečných lodí, které měly být k dispozici pro protiminové mise na Blízkém východě, se v současnosti nacházejí v úplně jiné části světa. Jak bylo uvedeno, USS Tulsa, USS Santa Barbara a USS Canberra byly do této oblasti nasazeny především proto, aby zaplnily mezery po loňském vyřazení čtyř minolovek třídy Avenger. Bývalé USS Devastator, USS Dextrous, USS Gladiator a USS Sentry opustily oblast natrvalo na palubě těžké transportní lodi v lednu. V aktivní službě námořnictva zůstaly pouze čtyři lodě třídy Avenger, všechny jsou nasazeny v Japonsku a také mají být v následujících letech vyřazeny ze služby.
Kolik z námořních LCS třídy Independence bylo dosud konfigurováno pro odminovací misi není známo. Kromě USS Tulsa, USS Santa Barbara a USS Canberra byla vloni přinejmenším USS Kansas City vybavována tímto modulem.
Třída Independence LCS je mnohem pokročilejší loď než minolovka třídy Avenger a nabízí nové schopnosti protiminových opatření z dálky, včetně zmíněných CUSV dronů a vrtulníkových systémů. Přesto stále vyvstávají otázky, zda jsou kovové LCS s balíčky protiminových opatření dostatečnou náhradou za lodě postavené speciálně pro tuto misi. Jak TWZ dříve napsalo v lednu:
Samotné lodě třídy Avenger mají trupy pokryté laminátem a dřevěné trupy, aby snížily svou zranitelnost, zejména vůči minám, které detekují cíle podle magnetického podpisu.
Námořnictvo dlouhodobě plánuje nahradit lodě třídy Avenger LCS upravenými pro úkoly protiminových opatření. Zpoždění u protiminových opatření LCS a dalších balíčků misí, tzv. "modulů", stejně jako další přetrvávající problémy s oběma podtřídami těchto lodí, však tyto plány opakovaně zdržovaly. Program LCS původně také počítal s možností snadné překonfigurovat lodě pro různé sady misí výměnou modulů. Námořnictvo však nyní nasazuje LCS převážně v pevných konfiguracích.
V minulosti se objevily otázky a kritika ohledně vhodnosti kovových LCS pro misi protiminových opatření. Obě podtřídy LCS jsou také mnohem větší než design třídy Avenger, což by mohlo omezovat, jak blízko se mohou dostat k zaminovaným nebo potenciálně zaminovaným oblastem. LCS se lépe brání proti jiným hrozbám než Avenger, ale stále mají relativně omezenou palebnou sílu, což je už léta samostatným zdrojem kritiky. Stále by byla významná potřeba terciární podpory na ochranu LCS během operací odminování, které jsou pomalé a složité a nesou značná rizika, i v mírném prostředí.
V květnu 2025 přední důstojník amerického námořnictva pro minovou válku přednesl neklasifikovaný brífink, ve kterém podrobně popsal významné aktuální problémy s protiminovými opatřeními LCS, podle článku zveřejněného minulý týden společností Hunterbrook Media. Kopie snímků z briefingu, které médium zveřejnilo, uvádějí, že použití CUSV vyžaduje hodiny přípravy a že sonar dronové lodi má někdy potíže s rozpoznáváním hrozeb, ale operátoři o tom nemusí mít žádné informace, dokud nejsou data po misi vyhodnocena. Vizuální potvrzení min využívajících systém hledání min AN/AQS-20 se také ukázalo jako náročné "i [v] relativně mírné kalnosti vod jižní Kalifornie," vysvětluje. Briefing také zdůraznil řadu možných selhání jak v oblasti systémů protiminových opatření zahrnutých v modulu, tak i vybavení potřebného k jejich nasazení a vyzvednutí.
Nakonec, což je možná nejdůležitější, jeden z informačních snímků uváděl, že "LCS byla navržena jako víceúčelová platforma" a "všechny tyto ostatní mise zkracují čas, kdy loď a osádka získávají zdatnost v MCM [protiminových opatřeních]." Abych to zopakoval, lodě třídy Avenger byly speciálně postaveny pro tuto misi a měly posádky vycvičené podle toho. Odminovací operace jsou pomalé a složité a nesou značná rizika, i když je provádějí zkušení pracovníci v neškodném prostředí.
V kontextu současného konfliktu se v posledním týdnu či dvou objevily zprávy, že Írán se alespoň pokusil položit miny v okolí Hormuzského průlivu. Americká armáda také uvádí, že aktivně cílí na minovací prostředky. Současně Írán v minulosti kladl miny v Perském zálivu a jeho okolí, což zůstává skutečným důvodem k obavám. Íránské protilodní řízené a balistické střely, kamikadze drony a bezposádkové čluny naložené výbušninami dále komplikují hrozbu pro komerční lodě a jakékoli válečné lodě, které se snaží pomoci uvolnit cestu.
V současné situaci američtí představitelé uvedli, že americké válečné lodě pravděpodobně nezačnou doprovázet komerční plavidla Hormuzským průlivem alespoň několik týdnů. Konvojové operace nesou svá vlastní rizika a budou vyžadovat řadu podpůrných prostředků na moři i v dalších oblastech, jak již dříve vysvětlil TTWZ. Omezená dostupnost protiminových prostředků by přinášela další výzvy.
Zůstává otázkou, jak dlouho USS Tulsa a USS Santa Barbara zůstanou v Malajsii a kam zamíří po odplutí. Kde se USS Canberra momentálně nachází zatím není známo, stejně jako zda na Blízký východ míří další lodě s protiminovými opatřeními.
Prozatím je alespoň značná část minolovné kapacity námořnictva v regionu, uprostřed velkého konfliktu s protivníkem zkušeným v minové válce, nyní tisíce mil daleko v úplně jiné části světa.
P.S.
Velitel amerického námořnictva Joe Hontz, mluvčí NAVCENT, poskytl TWZ následující prohlášení:
"Tulsa a Santa Barbara provádějí krátké logistické zastávky v Malajsii. Americké síly pravidelně navštěvují přístavy v Malajsii jako součást našich operací, což odráží úzkou a trvalou vojenskou spolupráci mezi Spojenými státy a Malajsií."
