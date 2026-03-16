V důsledku ropné blokády ze strany USA se zhroutila elektrická síť na Kubě
16. 3. 2026
Deset milionů lidí zůstalo bez proudu při nejnovějším výpadku elektřiny, který minulý víkend vyvolal násilné protesty
Kubánská národní elektrická síť se zhroutila, uvedl provozovatel sítě v zemi, čímž zůstalo přibližně 10 milionů lidí bez elektřiny uprostřed ropné blokády uvalené USA, která ochromila již tak zastaralý systém výroby elektřiny na ostrově.
Provozovatel sítě, společnost UNE, v pondělí na sociálních sítích uvedl, že vyšetřuje příčiny výpadku, který je nejnovějším z řady rozsáhlých výpadků trvajících hodiny či dny a který minulý víkend vyvolal v této komunisticky řízené zemi vzácné násilné protesty.
USA letos zvýšily tlak na svého dlouholetého nepřítele Kubu poté, co v lednu zajaly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura – nejvýznamnějšího zahraničního podporovatele Kuby. Americký prezident Donald Trump zastavil dodávky venezuelské ropy na Kubu a pohrozil uvalením cel na jakoukoli zemi, která by Kubě prodávala ropu, čímž uškrtil již tak zastaralou energetickou síť tohoto karibského ostrova.
Kuba v pátek oznámila, že vede jednání s USA v naději, že se podaří krizi uklidnit. Trump v posledních týdnech prohlásil, že Kuba je na pokraji kolapsu a touží uzavřít dohodu s USA.
Podle údajů o sledování lodí LSEG, které v pondělí viděla agentura Reuters, přijala Kuba letos pouze dvě malé lodě s dovozem ropy.
První tanker vyložil v lednu palivo v havanském přístavu a připlul z Mexika, které bylo do té doby pravidelným dodavatelem na ostrov. Druhá loď, z Jamajky, vyložila v únoru zkapalněný ropný plyn – známý jako plyn na vaření.
Venezuela, kdysi hlavní dodavatel ropy na Kubu, letos na ostrov žádné palivo neposlala.
Venezuelská státní ropná společnost PDVSA minulý měsíc naložila benzín do tankeru, který dříve používala k přepravě paliva na Kubu, ale loď venezuelské vody neopustila, jak ukazují dokumenty PDVSA a údaje o sledování tankerů.
Podle satelitních snímků analyzovaných serverem TankerTrackers.com letos neproběhly žádné velké dovozy přes hlavní kubánská centra Matanzas nebo Moa, která obvykle zpracovávají ropu pro rafinaci a topný olej pro výrobu elektřiny. Přistavní přístavy v Havaně a Cienfuegos nezaznamenaly žádnou dovozní aktivitu již více než měsíc, dodal server.
Trump v pondělí prohlásil, že si myslí, že to pro něho bude „čest dobýt Kubu“, což je jeho nejnovější výhrůžka vůči komunistickému ostrovu po vojenských operacích ve Venezuele a Íránu.
„Věřím, že budu mít... tu čest dobýt Kubu,“ řekl Trump novinářům v Bílém domě. „Ať už ji osvobodím, nebo dobývám – myslím, že s ní můžu dělat, co se mi zlíbí, chcete-li znát pravdu. V současné době je to velmi oslabená země.“
