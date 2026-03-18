Keni hrozí nedostatek hnojiv
18. 3. 2026
Podle UNCTAD prochází úzkým kanálem mezi Ománem a Íránem asi 26 % dovozu hnojiv do Keni, což vyvolává obavy z omezení dodávek a možného zvýšení cen na začátku osevní sezóny.
"Přibližně třetina světového obchodu s hnojivy, přibližně 16 milionů tun, prochází průlivem," uvedl UNCTAD a varoval, že narušení by mohlo zasáhnout některé z nejchudších zemí.
Analýza ukazuje, že země jako Súdán a Srí Lanka čelí ještě většímu riziku, kdy 54 % a 36 % dovozu hnojiv je vedeno průlivem.
Hormuzský průliv je klíčovou globální obchodní trasou, která zpracovává asi 20 % světových energetických dodávek, přičemž hlavní část dopravy tvoří dodávky ropy a plynu.
Lodní aktivita prudce poklesla, pohyb lodí klesl z přibližně 100 lodí denně před konfliktem na pouhý jeden nebo dva tankery do poloviny března 2026 kvůli bezpečnostním obavám.
Očekává se, že narušení zúží globální dodavatelské řetězce, což může zvýšit ceny hnojiv a ovlivnit zemědělskou produktivitu v zemích závislých na dovozu, jako je Keňa.
