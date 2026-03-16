Palantir a přednášky o Antikristu v Římě
16. 3. 2026 / Fabiano Golgo
Přednáškový
cyklus probíhá na neznámém místě v Římě a jeho organizátoři nezveřejnili
ani seznam hostů. Účastníci nesmějí používat mobilní telefony ani
nahrávací zařízení. Podle organizátorů jde o „gentlemanskou dohodu",
která má zajistit otevřenou diskusi bez mediálního tlaku.
Thiel je spoluzakladatelem technologické firmy Palantir Technologies, která vyvíjí analytické a umělou inteligencí poháněné systémy pro vlády a armádu. Společnost je známá mimo jiné spoluprací s americkým ministerstvem obrany i bezpečnostními složkami.
Ve svých vystoupeních Thiel dlouhodobě varuje před vznikem „jednotného totalitního světového státu", který by podle něj mohl brzdit vědecký a technologický pokrok. Zastánce přísné regulace technologií označuje za lidi, kteří – podle jeho interpretace – nevědomky připravují příchod Antikrista.
V jednom z loňských rozhovorů Thiel uvedl, že hypotetický Antikrist by mohl získat moc právě tím, že bude neustále varovat před apokalyptickými riziky a používat tyto obavy jako argument pro zastavení technologického vývoje.
Thielovy názory ostře kontrastují s postojem papeže Lva XIV., který v posledních měsících opakovaně upozorňuje na rizika spojená s rychlým rozvojem umělé inteligence. Podle papeže je regulace nezbytná nikoli proto, aby zastavila inovace, ale aby je „vedla správným směrem" a pomohla společnosti vyrovnat se s jejich etickými důsledky.
Katolický deník Avvenire, vlastněný italskou biskupskou konferencí, publikoval před zahájením přednášek několik kritických článků o Thielovi a jeho firmě. Jeden z textů například označil technologické nástroje firmy Palantir za systém, který může omezovat „to nejlidštější v člověku". Další komentář přirovnal společnost k dystopickému systému sledování připomínajícímu román 1984 od George Orwella.
Podle teologa a historika církve Massimo Faggioli z Trinity College v Dublinu lze Thielovu návštěvu Říma chápat jako nepřímou výzvu papeži ze strany ultrakonzervativních katolíků spojených s americkým hnutím Maga.
Faggioli upozorňuje, že technologický optimismus Thiela je v přímém rozporu s teologickou vizí katolické církve. Podle něj hrozí, že technologie může být v takovém pohledu vnímána jako náhrada náboženské spásy.
Organizátorem přednášek je italské sdružení Kulturní asociace Vincenza Giobertiho, které prosazuje návrat katolicismu jako klíčového prvku italské národní identity. Organizace má vazby na italskou krajní pravici a konzervativní katolické kruhy ve Velké Británii.
Jejím spoluzakladatelem je politolog Alberto Garzoni, který zároveň vede britskou organizaci Katolíci v Konzervativní straně podporující zapojení katolíků do veřejného života a britské Konzervativní strany.
Thiel není jedinou výraznou postavou americké pravice, která v posledních letech navštívila Řím. Strategický poradce Steve Bannon i technologický podnikatel Elon Musk navázali kontakty s italskou premiérkou Giorgiouy Meloniovou. Ta má zároveň blízké vztahy s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a viceprezidentem JD Vancem, jehož politickou kariéru Thiel v minulosti finančně podporoval, i když v těchto dnech Meloniová ostře kritizovala Trumpův útok proti Íránu a zdůraznila, že Itálie se na tomto útoku nebude podílet.
Zda se premiérka Meloni s Thielem během jeho pobytu v Římě setká, zatím není jasné. Italská opozice ji již vyzvala, aby své případné plány zveřejnila.
Diskuse