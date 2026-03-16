Robert Reich: Nejhloupější člen Trumpovy vlády
16. 3. 2026
Těžké rozhodnutí, ale vítěz je jasný
Na páteční tiskové konferenci si ministr obrany Pete Hegseth postěžoval na zprávu CNN, že Trumpova administrativa podcenila schopnost Íránu narušit globální přepravu ropy uzavřením Hormuzského průlivu.
„ Zjevně směšné,“ řekl Hegseth novinářům a dodal – i když se blokáda průlivu ukázala být nejmocnějším trumfem Íránu v této válce –, že „se tím nemusíme trápit“. Rovněž popřel, že by USA bombardovaly školu, kde zahynulo asi 175 dětí. Hegseth k CNN dodal: „Čím dříve tu stanici převezme David Ellison, tím lépe.“
Tyto výroky jsou z několika hledisek pozoruhodně hloupé.
Za prvé, CNN měla naprostou pravdu, když informovala, že Trumpův tým pro národní bezpečnost podcenil schopnost Íránu narušit globální přepravu ropy. CNN citovala „několik zdrojů obeznámených s touto záležitostí“.
The New York Times zveřejnil podobný článek, v němž informoval, že v období před americko-izraelským útokem „Trump bagatelizoval rizika pro energetické trhy“.
Dokonce i The Wall Street Journal, který rozhodně není klonem New York Times nebo CNN, v pátek potvrdil tuto zprávu a uvedl, že Trump odmítl varování, že Írán pravděpodobně podnikne odvetný úder uzavřením průlivu, protože věřil, že Írán předtím kapituluje, a předpokládal, že i kdyby se Írán pokusil průliv uzavřít, americká armáda by to zvládla.
Za druhé, Hegsethův komentář, že se „nemusíme obávat“ zablokování průlivu, je nejen nepravdivý, ale také lehkomyslně urážlivý vůči americké veřejnosti, která si zaslouží vědět, co Trumpova vláda plánuje udělat s prudkým nárůstem cen benzínu, který je přímým důsledkem tohoto zablokování.
Za třetí, i kdyby Hegseth věřil, že vlastnictví CNN Davidem Ellisonem umlčí kritické zpravodajství CNN o Trumpovi, je od Hegsetha pozoruhodně hloupé to říkat nahlas. „Čím dříve David Ellison převezme CNN, tím lépe“ je otevřené přiznání, že Trump podpořil Ellisonovu nabídku na akvizici Warner Bros. Discovery, mateřské společnosti CNN, aby umlčel kritiku.
Tato transakce je stále v jednání, takže Hegsethovo přiznání pravděpodobně podnítí ještě větší odpor proti ní. Kalifornský generální prokurátor již naznačil, že se obrátí na soud, aby ji zablokoval. Nyní se k případu mohou připojit jako spolužalobci další generální prokurátoři, ACLU a demokraté v Kongresu.
Hegsethovo přiznání také potvrzuje nejhorší obavy CNN, že Ellison omezí kritiku Trumpa – obavy, které již vedly k odchodu několika předních osobností.
Ellison již prokázal, že je nespolehlivým strážcem novinářské nezávislosti v CBS News. Jedna odcházející producentka tam v rozloučkovém memorandu kolegům vysvětlila, že již nemůže pracovat tam, kde jsou reportáže „hodnoceny nejen podle jejich novinářské hodnoty, ale také podle toho, zda odpovídají měnícím se ideologickým očekáváním – což je dynamika, která tlačí producenty a reportéry k autocenzuře nebo k vyhýbání se kontroverzním tématům, která by mohla vyvolat negativní reakce nebo nepříznivé titulky.“
A konečně, Hegsethovo popření, že USA jsou zodpovědné za smrt téměř 200 školaček v Íránu, vyvracejí rostoucí důkazy, že USA školu skutečně bombardovaly. Hegsethovo další tvrzení, že USA „nikdy nemíří na civilisty“, vyvrací fakt, že americká armáda zabila nejméně 157 lidí na 40 malých člunech v Karibiku, aniž by měla důkazy, že se jednalo o „narkoteroristy“ a ne o civilisty.
A, přátelé, tohle byla jen jedna tisková konference.
Pete Hegseth má práci tak nad hlavu, že to ani nevidí. Zjevně věří, že jeho úkolem je povzbuzovat a bránit Trumpa šílenými tvrzeními jako „My jsme tuto válku nezačali, ale pod vedením prezidenta Trumpa ji dokončíme“ a „Amerika vyhrává rozhodujícím, drtivým a nemilosrdným způsobem“ a „našim nepřátelům neprokážeme žádnou milost“. („Žádné slitování“ znamená zabít všechny a nebrat žádné zajatce, což je válečný zločin.)
V dnech před americkým útokem na Írán trávil Hegseth čas kritizováním „wokeness“ na amerických univerzitách, hádkami s firmou Anthropic ohledně bezpečnostních opatření pro AI a den před začátkem války nutil organizaci Scouting America, aby upustila od programů zaměřených na podporu diverzity.
Zlehčuje válečné zločiny, pohrdá pravidly boje a vyzařuje jednoznačnou agresivitu v době, kdy Spojené státy rychle ztrácejí jakoukoli morální autoritu, kterou ve světě měly.
Je pravda, že je těžké vybrat jednoho z členů Trumpova kabinetu jako nejhloupějšího. Ale Pete Hegseth vyniká svou naprostou hloupostí a ignorancí.
Modlete se za Ameriku a za svět.
