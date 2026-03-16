Republikán kritizoval výhrůžky předsedy americké federální vysílací komise, že neposlušným stanicím odebere vysílací licence
16. 3. 2026
Senátor Ron Johnson zdůraznil, že není zastáncem vládního zasahování do svobody projevu
Předseda Federální komise pro komunikace (FCC) Brendan Carr čelí odporu ze strany republikánského zákonodárce poté, co v sobotu varoval, že vysílací společnosti by mohly přijít o licence, pokud budou vysílat to, co federální agentura považuje za „falešné zprávy“ o konfliktu s Íránem.
Senátor Ron Johnson z Wisconsinu v rozhovoru pro pořad Sunday Briefing na Fox News uvedl, že není zastáncem vládní kontroly nad soukromým podnikáním ani snah o zasahování do svobody projevu chráněné ústavou.
„Jsem velkým zastáncem prvního dodatku americké ústavy,“ řekl Johnson. „Nelíbí se mi tvrdá ruka vlády, ať už ji uplatňuje kdokoli. Takže ne, raději bych, aby se federální vláda do soukromého sektoru vměšovala co nejméně. Úlohou federální vlády je chránit naše svobody a naše ústavní práva,“ dodal.
Carr, který byl do FCC jmenován Trumpem, čelí kritice za sobotní výroky, kdy uvedl, že vysílacím společnostem by mohly být odebrány licence.
„Vysílací společnosti, které šíří hoaxy a zkreslené zprávy – známé také jako falešné zprávy – mají nyní šanci napravit kurz předtím, než přijde na řadu obnovení jejich licencí,“ napsal Carr na X. „Zákon je jasný. Vysílací společnosti musí fungovat ve veřejném zájmu a pokud tak neučiní, přijdou o své licence.“
Demokraté Carrovu varovnou výstrahu kritizovali. Senátorka Elizabeth Warrenová z Massachusetts řekla: „Je nezákonné, aby vláda cenzurovala svobodu projevu, která se jí prostě nelíbí v souvislosti s Trumpovou válkou s Íránem. Tato hrozba je přímo z autoritářské příručky.“
Senátor Chris Murphy z Connecticutu souhlasil. „Opravdu mimořádný okamžik,“ napsal na sociálních médiích. „Nejsme na pokraji totalitního převzetí moci. JSME UPROSTŘED NĚHO. Chovejte se podle toho.“ Kalifornský guvernér Gavin Newsom řekl, že je to „zjevně protiústavní“.
Carr později tuto hrozbu v rozhovoru pro CBS News ještě zdůraznil.
„Lidé si zvykli na myšlenku, že licence jsou jakési vlastnické právo a že neexistuje nic, co by mohlo vést k jejich ztrátě,“ řekl Carr. „Snažím se lidem tak nějak pomoci uvědomit si, že ne, existuje veřejný zájem a vysílání je něco jiného.
„Všichni vysílatelé by se měli cítit zcela svobodní při své reportážní činnosti,“ dodal Carr, pokud se nedopouštějí „zkreslování zpráv“.
FCC v posledních letech ztratila na moci, protože „terestriální“ vysílání národních a místních televizí ustoupilo kabelovým, satelitním a online distribučním systémům, nad nimiž má jen malý nebo nad nimi nemá žádný vliv. Má však pravomoc regulovat akvizice a fúze médií, včetně nedávné dohody mezi Paramount Skydance, vlastníkem CBS News, a Warner Bros. Discovery, vlastníkem CNN.
Anna Gomezová, jediná demokratická členka komise, uvedla, že FCC „může celý den vyhrožovat, ale nemá moc tyto hrozby naplnit“. Gomezová varovala v příspěvku, že „takové hrozby porušují první dodatek a nikam nevedou“.
„Vysílací společnosti by měly pokračovat v zpravodajství, nekompromisně a nezávisle, bez obav z nátlaku vlády,“ dodala.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse