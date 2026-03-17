Levnější energie pro lidi? Evropa nabízí řešení, Česko v jejich zavádění zaostává
17. 3. 2026
Evropská komise zveřejnila 10. března Energetický balíček pro občany, soubor konkrétních opatření, která povedou ke snižování cen energií pro domácnosti a posílení jejich role v energetické transformaci. Hnutí DUHA balíček vítá a zároveň upozorňuje na to, že řada těchto opatření v Česku stále chybí.
Balíček klade důraz na zapojení občanů do energetické transformace pomocí komunitní energetiky, na práva a ochranu spotřebitelů, využití flexibility a snižování spotřeby energie zejména ve zranitelných domácnostech.
Novinkou je cíl, který nastavila Komise pro komunitní energetiku. Do roku 2030 má v EU vzrůst instalovaná kapacita obnovitelných zdrojů v energetických společenstvích až desetinásobně na přibližně 90 GW a umožnit tak výrobu čisté energie pro 25 až 30 milionů domácností.
Balíček samotný ale nezavádí závazné mechanismy a opatření k posílení komunitní energetiky nechává na členských státech.
Mezi mechanismy, které zajistí rozšíření komunitní energetiky, uvádí balíček změnu distribučních tarifů ve prospěch lokálního sdílení, které nevyužívá dálkový přenos energie. Tarif by tak měl odrážet nižší náklady, které uživatel v elektrizační soustavě vyvolá. Narozdíl od Rakouska, Německa nebo Itálie v Česku tarif pro lokální sdílení stále chybí.
Sdělení komise požaduje, aby byly odstraněny zbytečné překážky sdílení. V Česku je jednou z největších překážek stále neúplná funkčnost Elektroenergetického datového centra (EDC), zejména chybějící dynamická metoda pro rozdělování sdílené elektřiny mezi spotřebitele.
Zásadním způsobem pro snižování energetické chudoby jsou energetické renovace budov. I tady poukazuje balíček na mezery v implementaci. Česká republika přitom dosud aktualizovanou renovační strategii obytných budov nemá, její absence se projevuje například v nejasnostech při nastavování programu Nová zelená úsporám.
Ondřej Pašek, energetický expert Hnutí DUHA, říká:
„Evropská komise nabízí v Energetickém balíčku pro občany řadu nástrojů, jak snížit ceny energií a zpřístupnit občanům domácí obnovitelné zdroje, nepřináší přitom nové povinnosti. O to větší je zodpovědnost naší vlády, aby dotáhla funkční Energetické datové centrum, motivovala k místnímu sdílení elektřiny a připravila strategii renovací bydlení s vysokou spotřebou energie."
