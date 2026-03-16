Z českých dějin k seriálu České televize Modrá krev
16. 3. 2026 / Boris Cvek
Nepřipomíná vám to něco? Tedy až na to, že my nikoho jako Josefa nebo Marii nemáme… ale máme seriál Modrá krev, tak je to fajn:
„Výsledky vojenské konskripce z roku 1771 odhalovaly nejen rozměr, ale i příčiny zoufalé situace poddaných, o níž se na vlastní oči přesvědčil i spoluvladař své matky Josef II. Varovný obraz načrtnutý vojenskými komisaři se prakticky měnil jen v detailech, neboť nebylo v českých zemích kraje, kde by jistá část poddaných nepřipomínala uštvaná zvířata žijící ve špinavých, těsných a nevětraných obydlích, nedostatečně živená a oděná a doslova prolezlá chorobami. Fyzická zuboženost zarážela zvláště u mládeže, která od nejútlejšího věku bývala posílána na panské, ale ani vzdor této oběti nedokázali obvykle ostatní členové rodiny obdělat veškeré své pozemky a sklidit celou úrodu. Nedostávalo se zrní k osevu, stejně jako tažného dobytka. Lze sice oprávněně pochybovat, že Marie Terezie byla schopna obsah zmíněných hlášení beze zbytku ocenit, avšak při své antipatii k české šlechtě stěží přehlédla několikrát opakovanou poznámku konskripčních komisařů, že většina vrchnostenských úředníků jejich práci maří tím, že poddané zastrašuje, aby nebyli příliš sdílní. Takovým jednáním však svým vrchnostem příliš nepomohli, protože Josef II. projížděl českými zeměmi již v době, kdy se práce konskripčních komisí teprve rozbíhala, aby mimo jiné důrazně upozornil, že vrchnosti „ke svému bujnému životu a udržení svých – často koupených – výhod nesnaží se rozmnožiti své příjmy zaváděním průmyslu, ale sužováním a znepokojováním poddaných“. Výsledkem oficiálního snažení byla obšírná dokumentace o přetěžování poddaných robotou, zabírání rustikálu, nedodržování robotních patentů ze strany vrchnosti a maření stížností poddaných ke krajským úřadům.“ Str. 360-361
Pavel Bělina a kolektiv: Velké dějiny zemí Koruny české X., 1740-1792, Paseka 2001.
