BBC: Závod o ovládnutí světa
18. 3. 2026
Pokud jste běžný turista, který přijíždí do Číny, pravděpodobně vás překvapí především to, jak je technologie všudypřítomná.
Toto je Selina Xu, výzkumnice zabývající se politikou Číny v oblasti umělé inteligence v kanceláři bývalého šéfa Googlu Erica Schmidta:
"Například v Šen-ženu nebo Šanghaji můžete vidět doručování pomocí dronů, když si objednáte jídlo. Ale myslím, že existuje i hlubší integrace umělé inteligence, kterou je těžší vidět, pokud jste jen turista. Xiaomi má v Pekingu skvělou továrnu. Myslím, že asi 80 % procesů je tam automatizováno. Takže když tam v podstatě vjedete v něčem jako golfovém vozíku, v podstatě sledujete roboty, jak staví auto od nuly. A to bylo velmi působivé."
Selena není jediná, kdo tyto vývojové trendy pozorně sleduje. Minulý měsíc výzkumná organizace Center for Strategic and International Studies, nadstranický think tank ve Washingtonu, D.C., informovala o „temné továrně“ v čínském Čchung-čching. Závod má 2 000 robotů a autonomních vozidel, které společně dodávají nové auto každých 60 sekund. Říká se jí „temná továrna“, protože je automatizovaná a teoreticky může fungovat ve tmě bez jakékoli lidské přítomnosti. A tvrdí se, že dokáže vyrábět tato auta o 20 % levněji než tradičními metodami.
"Čína do toho jde naplno. Zaměřuje se na roboty několika různými způsoby, jako je například zjevná snaha o zlepšení automatizace výroby, ale dalším je i vzdálenější cíl, kterým je integrace humanoidních robotů do našeho každodenního života a ekonomiky. Myslím si tedy, že se tak nějak naplňuje tato vize."
Jmenuji se Misha Glenny a v tomto seriálu se zabývám současnou dobou, kterou prožíváme, charakterizovanou rychlým technologickým vývojem a intenzivní rivalitou mezi globálními supervelmocemi o kontrolu nad ním. Zejména zkoumám souboj mezi USA a Čínou a biliony dolarů, které v současné době utrácejí za vše od umělé inteligence po roboty a satelity.
V první epizodě jsem se zabýval vzestupem velkých jazykových modelů a jejich rolí v rychlém růstu některých z nejcennějších společností na světě. I když jsou to chatboty jako ChatGPT a DeepSeek, které zabírají velkou část každodenní interakce světa s umělou inteligencí, její příchod podnítil inovace i jinde. A v této epizodě se chci zabývat tím, jak – ať už v dobrém nebo ve zlém – se již používá umělé inteligence k nahrazení nás, lidí. Toto je epizoda 2, Války robotů. Pokud jde o výrobu robotů, Čína má obrovský náskok. Odhaduje se, že v Číně je více funkčních robotů, asi 2 miliony, než v ostatním světě dohromady.
Nedávno jsem mluvil s investorkou rizikového kapitálu v Pekingu a zeptal jsem se jí, proč tomu tak je, a ona řekla: „Ach, to je velmi jednoduché. Čína je výrobní ekonomika. Prostě jsme skvělí v tom, jak věci vyrábět.“
Kami Olsen píše pro Bloomberg o vývoji umělé inteligence.
"Máte tedy veškeré odborné znalosti o výrobě elektroniky, využijete je a vzniknou tak úžasné startupy zabývající se humanoidními roboty."
A kromě rozvážky cheeseburgerů a výroby nových aut se všeobecně předpokládá, že jejich role se v příštích několika desetiletích rychle rozšíří, protože čínská pracovní síla stárne a odchází do důchodu. Opět Selina Hsu.
"Kolem roku 2035 by počet lidí ve věku 60 let a více měl překročit celkovou populaci USA. Toto je jedna z oblastí, kde se Čína v podstatě snaží vsadit na roboty, snaží se zaplnit mezeru v poskytování společnosti starším lidem a vykonávat mnoho pečovatelských činností, které lidé již nechtějí dělat. Myslím si tedy, že to je jeden z důvodů, proč je v této oblasti tak velká politická podpora."
A i když ne každá země má problém stárnoucí populace v takovém měřítku jako Čína, populace stárne i jinde. Čína nejenže staví roboty, aby sloužily její vlastní obrovské populaci, ale také se podílí na 90 % veškerého vývozu humanoidních robotů. Investiční banky odhadují, že v příštích několika desetiletích bude mít tento průmysl hodnotu bilionů dolarů ročně. Je tedy zřejmé, proč by Čína chtěla získat globální pozici. Možná se ptáte, jak si v tom všem vede Amerika? Ukazuje se, že má jednu velkou výhodu.
"Když přemýšlíte o robotech, můžete uvažovat o těle robota a pak o jeho mozku."
Dr. Nick Wright se zabývá poznáváním, technologií a bezpečností na University College London.
"Čína je velmi dobrá ve výrobě těl robotů. Ale Spojené státy jsou pravděpodobně, vlastně bych řekl, že rozhodně stále vedou, pokud jde o mozky robotů. To jsou čipy a software umělé inteligence, které robotovi pomáhají vykonávat skutečné úkoly. A co si musíte uvědomit, je to, že asi 80 % hodnoty robota spočívá v jeho mozku."
A tyto mozky budou poháněny jinou formou umělé inteligence, agentickou, jednající umělou inteligencí. Parmi Olsen z Bloombergu.
"Je to robot, který pro vás nejen generuje informace, ale skutečně vykonává úkoly. Pokud tedy máte agenta zákaznického servisu, agenta umělé inteligence, dokáže nejen poskytovat informace osobě, která do něj píše, ale také jí rezervovat hotelový pokoj nebo podat stížnost jejím jménem. Umí dělat věci. O této nové technologii se v posledních dvou letech hodně mluvilo a byla velmi propagována."
Ale to je jen špička ledovce, pokud jde o to, co agentická AI dokáže a bude schopna dělat. Tady je příklad. V loňském roce oznámily robotická společnost Boston Dynamics a poskytovatel průmyslového AI softwaru IFS, že se spojují. Boston Dynamics má robota jménem Spot, který vypadá jako robotický pes. Provádí inspekce ve skladech a je vybaven velmi výkonnou 4K kamerou se zoomem, termovizí, akustickým monitorováním a tak dále. To mu umožňuje detekovat věci jako přehřátí zařízení, úniky plynu nebo rozlitou vodu. Tyto informace pak předává do systému IFS, kde Agentic AI dokáe ta zjištění analyzovat a přijímat rozhodnutí k řešení případných problémů. A můžete si představit, jak užiteční by mohli být roboti pohánění agentickou AI, kteří dělají takové věci. AI, která jedná autonomně, má některé velmi vzrušující možnosti. Má také některé velmi děsivé. Nikde není kombinace agentické AI a robotiky viditelněji dramatická než ve vývoji dronů na bojišti. Znovu Nick Wright.
"Drony již v reálném světě činí vlastní rozhodnutí. Abych vám dal příklad, jedna věc, která se objevila zhruba v srpnu, v září 2025, byla, že roj dronů použil smrtící sílu. Stalo se to na Ukrajině. Lidský velitel vybral cíl a pak ta skupina dronů rozhodla, jak použijí smrtící sílu, tedy jak zabijí lidi."
A právě ve vojenské sféře se ukázalo, že Spojené státy budou vyvíjet AI bez jakýchkoli ochranných opatření. V únoru šéf společnosti Anthropic, Dario Amadei, trval na tom, že Pentagon musí dodržovat pokyny týkající se autonomních zbraní a sledovacích nástrojů. Prezident Trump zrušil smlouvu se společností Anthropic a americký ministr obrany Pete Hegseth označil společnost za riziko pro dodavatelský řetězec. Agentická AI je však pouze dalším krokem k tomu, co mnoho vývojářů považuje za svatý grál, AGI, tedy umělou obecnou inteligenci.
Obecně řečeno, když se mluví o AGI, mají se na mysli modely AI, které svou inteligencí převyšují člověka. Klíčovým slovem je „všeobecná“, protože můžete mít AI, která je skvělá v počítání matematických pojmů, nebo skvělá v tvorbě poezie, obrázků či hudby. Pokud však máte model, který dokáže všechny tyto věci, pak máte něco, co se mnohem více blíží tomu, co dokáže člověk.
Pokud jde o válčení, možná si představujete Arnolda Schwarzeneggera v Terminátorovi a bojiště plná robotických armád. I když svět v této dekádě udělal v oblasti AI velký pokrok, od této reality jsme stále ještě daleko. Důvodem je, že mezi tím, co právě teď dokážeme a nedokážeme, je určitá propast. Je to takzvaný Moravcův paradox.
Velkou ironií technologie je, že můžete mít model, který dokáže generovat prózu na úrovni Shakespeara, ale nedokáže vzít do ruky tužku, což je něco, co nám přijde tak snadné. Ale technologie a umělá inteligence to nedokážou, samozřejmě, někteří robotoi to dokážou, ale je to velmi, velmi obtížné a bude to nějakou dobu trvat.
Výzkumník v oblasti umělé inteligence Hans Moravec si tento problém uvědomil již v 80. letech a o 40 let později se s ním technologické firmy stále snaží vypořádat. V lednu technologický zpravodajský web Rest of the World přinesl příběh pracovníka v Šanghaji, který strávil týden s nasazenou náhlavní soupravou pro virtuální realitu a exoskeletem, přičemž stovkykrát denně otevíral a zavíral dvířka mikrovlnné trouby, aby vycvičil robota vedle sebe. Stejně jako textová data byla a jsou klíčová pro velké jazykové modely, budou pohybová data zásadní pro vývoj humanoidních robotů. AGI je velkou prioritou pro Si Ťin-pchinga a Komunistickou stranu Číny. Možná si pamatujete jméno Jack Ma. Je zakladatelem Alibaby, často označované jako čínský Amazon, a byl technologickým guru v Číně v době, kdy se digitální služby této země odkláněly od amerického modelu. Poté, co však v roce 2020 kritizoval finanční sektor země, Ma zmizel z veřejného života. Loni na jaře se však znovu objevil.
Čínský prezident Si Ťin-pching se v Pekingu setkal s šéfy několika významných soukromých technologických společností. Mezi přítomnými byl i bývalý předseda Alibaby Jack Ma, a to i přesto, že se stáhl z veřejného života.
Oba si podali ruce. Si Ťin-pching se zřejmě domnívá, že si tato země nemůže dovolit prohrát souboj o AGI s USA a že Jack Ma by mohl být významným faktorem pro budoucí úspěch Číny. To nedávno na technologické konferenci uvedl i současný generální ředitel Alibaby Eddie Wu.
Umělá obecná inteligence nejen zesílí lidskou inteligenci, ale také odemkne lidský potenciál a připraví půdu pro příchod umělé superinteligence (ASI).
Pro některé je to nový, odvážný svět, pro jiné dystopická budoucnost. Stephen Witt je autorem knihy The Thinking Machine.
"Můžeme si představit svět, ve kterém se agentní, hyperinteligentní AI začne soustřeďovat na sebe a začne se zaměřovat na vývoj stále výkonnějších a inteligentnějších schopností pro sebe samu. Z toho, co slýchám ze Silicon Valley, lidé již používají AI k programování 80 až 90 % softwaru, který píší. Takže pokud to AI dokáže i bez jakékoli agentury, jakmile si vyvine jakousi vůli nebo schopnost fungovat samostatně, pokud se to skutečně stane, může svou vlastní inteligenci do určité míry rozšířit tak, že my budeme vypadat jako hlupáci, že? Možná zůstaneme pozadu."
Důkaz A: radikálně zlepšená zdravotní péče, strategie pro řešení klimatických změn, řešení dosud nepochopitelných problémů fyziky. Důkaz B: zabijáčtí roboti, totální sledování. Svět, kde se realita a AI stanou nerozeznatelnými, pravda neidentifikovatelnou. A masová ztráta pracovních míst. Minulý měsíc spoluzakladatel Twitteru Jack Dorsey oznámil, že propouští téměř polovinu svých zaměstnanců, 4 000 lidí, ze své nejnovější technologické společnosti Block. AI, řekl, umožňuje nový způsob práce, který zásadně mění to, co znamená budovat a řídit firmu.
Nevíme, kam nás umělá inteligence zavede. Velké americké technologické firmy se chtějí vrhnout do této neznámé budoucnosti bez jakýchkoli zábran. Komunistická strana Číny chce, aby stát dohlížel na tento výzkum ve prospěch, no, Komunistické strany Číny. Ve třetí epizodě se ale podíváme na technologické schopnosti Evropy, její obavy z umělé inteligence a budoucnost demokracie.
Diskuse