Technofašismus: Americké bombardování v Íránu řídí Palantir

17. 3. 2026

Na konferenci AIPCon 9 předvedl Palantir živou ukázku Maven Smart System. Platformy, která v prvních 24 hodinách války v Íránu vygenerovala přes tisíc cílů k zásahu. Co by lidským analytikům trvalo měsíce, zvládla za minuty, píše Alex J. Bruna.

 
Pár lidí se mě ptalo, jak je možné, že americké a izraelské údery na Írán byly tak chirurgicky přesné. Jak padlo celé velení režimu během několika hodin. Od Chameneího po náčelníka štábu. Prostě všichni.

Odpověď má jméno. Maven Smart System od Palantiru.

Platforma sbírá data z desítek zdrojů. Satelitní snímky, signálová rozvědka, pohyby vojsk. V reálném čase navrhuje, kam udeřit. Člověk pořád formálně rozhoduje. Ale když vám systém chrlí cíle tempem, které jste dřív neviděli, tak se ptám: kdo z toho reálně posoudí každý jednotlivý zásah?

Gaza byla testovací laboratoř. Izraelské systémy Gospel a Lavender tam generovaly sto cílů denně. Lidský analytik? Padesát za celý rok. Palantir tam souběžně testoval vlastní nástroje v partnerství s izraelským ministerstvem obrany. Bez politických důsledků, bez médií, bez otázek.

Írán pak ukázal, že to jde škálovat. A jak.

Tady se potkávají tři proudy, které spolu normálně nemají nic společného. Geopolitická vůle. Politický mandát. A algoritmická kapacita. Každý sám by nestačil. Dohromady? Nemá to v moderních dějinách precedent.

Nejde sice o autonomní roboty, kteří zabíjejí sami. Ale jde o tu architekturu, kde za zabití nezodpovídá nikdo konkrétní. A jak jsem už psal, model netuší, jestli analyzuje data cizí rozvědky, nebo osobní údaje milionů civilistů v USA. Pro něj je to prostě tabulka.

S Pavel Cejka tohle v Hypernormalu označujeme jako technofašismus. Bod, kde se technologická akcelerace a koncentrace moci potkávají bez jakékoliv brzdy. Pavel to pěkně rozebral do hloubky na Smrtelníku.

Cameron Stanley, šéf digitálních operací Pentagonu, tu ukázku na AIPCon předváděl jako prodejní demo. Válka jako product showcase. To je LOL, ale takový ten hodně nervózní LOL.

Jsme připraveni na to, že výběr cílů k bombardování funguje stejně jako doporučování videí na YouTube?

