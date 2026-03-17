Technofašismus: Americké bombardování v Íránu řídí Palantir
17. 3. 2026
Na
konferenci AIPCon 9 předvedl Palantir živou ukázku Maven Smart System.
Platformy, která v prvních 24 hodinách války v Íránu vygenerovala přes
tisíc cílů k zásahu. Co by lidským analytikům trvalo měsíce, zvládla za
minuty, píše Alex J. Bruna.
Pár lidí se mě ptalo, jak je možné, že americké a
izraelské údery na Írán byly tak chirurgicky přesné. Jak padlo celé
velení režimu během několika hodin. Od Chameneího po náčelníka štábu.
Prostě všichni.
Odpověď má jméno. Maven Smart System od Palantiru.
Platforma sbírá data z desítek zdrojů. Satelitní snímky,
signálová rozvědka, pohyby vojsk. V reálném čase navrhuje, kam udeřit.
Člověk pořád formálně rozhoduje. Ale když vám systém chrlí cíle tempem,
které jste dřív neviděli, tak se ptám: kdo z toho reálně posoudí každý
jednotlivý zásah?
Gaza byla testovací laboratoř. Izraelské systémy Gospel a
Lavender tam generovaly sto cílů denně. Lidský analytik? Padesát za celý
rok. Palantir tam souběžně testoval vlastní nástroje v partnerství s
izraelským ministerstvem obrany. Bez politických důsledků, bez médií,
bez otázek.
Írán pak ukázal, že to jde škálovat. A jak.
Tady se potkávají tři proudy, které spolu normálně nemají
nic společného. Geopolitická vůle. Politický mandát. A algoritmická
kapacita. Každý sám by nestačil. Dohromady? Nemá to v moderních dějinách
precedent.
Nejde sice o autonomní roboty, kteří zabíjejí sami. Ale
jde o tu architekturu, kde za zabití nezodpovídá nikdo konkrétní. A jak
jsem už psal, model netuší, jestli analyzuje data cizí rozvědky, nebo
osobní údaje milionů civilistů v USA. Pro něj je to prostě tabulka.
Cameron Stanley, šéf digitálních operací Pentagonu, tu
ukázku na AIPCon předváděl jako prodejní demo. Válka jako product
showcase. To je LOL, ale takový ten hodně nervózní LOL.
Jsme připraveni na to, že výběr cílů k bombardování funguje stejně jako doporučování videí na YouTube?
