Tři body do debaty o návratu silné levicové strany
16. 3. 2026 / Boris Cvek
Zadruhé: dobře, uznejme realitu, že bývalí voliči levice u nás jsou nyní u Babiše, proč se o ně ale nikdy levice s Babišem neutkala? Připomeňme, že sami sociální demokraté, tedy bez komunistů, mívali výsledky kolem třiceti procent. Ještě v roce 2013 to bylo asi 20 procent. Co se stalo na jaře 2017, kdy voliči od levice začali masivně přebíhat k Babišovi? A proč jsou tam stále, aniž by si pro ně levice sáhla?
A konečně zatřetí: jak je možné, že odborář Taylor Rehmet ve volbách do texaského Senátu obrátil výsledek proti Trumpovu kandidátu o třicet procent ve svůj prospěch? Naposledy tam demokraté prohráli o cca 15 procent, nyní o cca 15 procent vyhráli.
Není tohle zásadní téma pro ty, kdo chtějí zachránit demokracii, nota bene levici? Ono totiž v USA se může stát leccos, nicméně volby ve Virginii a tyto volby v Texasu naznačují, že opoziční politika funguje velmi dobře. Co na to naši demokraté? Jak jinak zachránit demokracii než získáním voličů na svou stranu? To je přece hlavní imperativ demokrata. U nás místo toho demokraté, jak ukázal víkendový Deník N, rozjímají nad Havlem.
