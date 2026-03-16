Tři body do debaty o návratu silné levicové strany

16. 3. 2026 / Boris Cvek

Vidím, že se zase otevřelo téma české levice. Už mnoho let opakuji dva body, které jsou vlastně stále ignorovány, a dnes přidám ještě třetí bod. První: v normálním světě, dokonce i mezi válkami v ČSR nebo před rokem 1917 v Rusku, má levice bašty ve velkých městech mezi inteligencí a mladými lidmi. Platí to dodnes dokonce i v Texasu, kde Kamala Harris jasně vyhrála nad Trumpem ve velkých městech, někdy i drtivě. Jak je možné, že v postkomunistických zemích tomu tak není? Co s tím?

Zadruhé: dobře, uznejme realitu, že bývalí voliči levice u nás jsou nyní u Babiše, proč se o ně ale nikdy levice s Babišem neutkala? Připomeňme, že sami sociální demokraté, tedy bez komunistů, mívali výsledky kolem třiceti procent. Ještě v roce 2013 to bylo asi 20 procent. Co se stalo na jaře 2017, kdy voliči od levice začali masivně přebíhat k Babišovi? A proč jsou tam stále, aniž by si pro ně levice sáhla?

A konečně zatřetí: jak je možné, že odborář Taylor Rehmet ve volbách do texaského Senátu obrátil výsledek proti Trumpovu kandidátu o třicet procent ve svůj prospěch? Naposledy tam demokraté prohráli o cca 15 procent, nyní o cca 15 procent vyhráli. 

Není tohle zásadní téma pro ty, kdo chtějí zachránit demokracii, nota bene levici? Ono totiž v USA se může stát leccos, nicméně volby ve Virginii a tyto volby v Texasu naznačují, že opoziční politika funguje velmi dobře. Co na to naši demokraté? Jak jinak zachránit demokracii než získáním voličů na svou stranu? To je přece hlavní imperativ demokrata. U nás místo toho demokraté, jak ukázal víkendový Deník N, rozjímají nad Havlem.

