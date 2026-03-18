Před 10 lety Rusko přijalo první zákon o "zahraničních agentech"
18. 3. 2026
Dne 20. července 2012 – přesně před 10 lety – Rusko přijalo první verzi legislativy o "zahraničních agentech". Znamenala začátek série represivních zákonů, které zasáhly filantropy, pedagogy, ochránce lidských práv, aktivisty a média. Navzdory slibům úřadů o "zlepšení" norem se legislativa týkající se "zahraničních agentů" stále více zpřísňuje – dnes může být takový status udělen jakékoli osobě nebo organizaci.
Ruský prezident Vladimir Putin podepsal první zákon o "zahraničních agentech", který vypracovala skupina poslanců vedená Irinou Jarovovou. Tato iniciativa umožnila Ministerstvu spravedlnosti Ruské federace udělit takový status neziskovým organizacím, které získávají financování ze zahraničí a věnují se politickým aktivitám. Ty se pak museli zapsat do zvláštního registru, doprovázet všechny materiály zvláštní poznámkou a také podávat zprávy o svých aktivitách.
V červnu 2022 Evropský soud pro lidská práva (ESLP) částečně schválil žádost 73 ruských nevládních organizací označených v Rusku za "zahraniční agenty". ESLP uznal, že ruský zákon o "zahraničních agentech" porušuje lidská práva. Každý z žadatelů obdržel odškodnění ve výši 10 tisíc eur, ale Rusko tomuto rozhodnutí nevyhoví.
Rusko přijalo novely zákona "O masmédiích", které umožnily uznávat zahraniční média jako "zahraniční agenty". Šlo o reakci na kroky amerického ministerstva spravedlnosti, které zavázelo kanál RT registrovat se jako "zahraniční agent".
Měsíc po vstupu zákona v platnost přidalo ministerstvo spravedlnosti do registru "zahraničních agentů" média Hlas Ameriky, Televizní kanál "Current Time", Radio Liberty a jeho regionální mediální projekty.
Ruské úřady se rozhodly rozšířit ustanovení zákona o médiích – "zahraniční agenti". Nyní je povoleno udělit tento status jednotlivcům (Rusům a cizincům), kteří se podílejí na vytváření "zahraničních" mediálních kanálů nebo šíří jejich zprávy a zároveň přijímají peníze ze zahraničí. Ve skutečnosti byl zákon rozšířen na všechny osoby aktivní na sociálních sítích.
O rok později Ministerstvo spravedlnosti přidalo do rejstříku pět obránců lidských práv: Jsou to Lev Ponomarev, novináři Radia Liberty Ljudmila Savická a Sergej Markelov, šéfredaktor listu "Pskovskaja Gubernija" Denis Kamaljagin, petrohradskou aktivistku a umělkyni Darju Apachončič.
Na konci prosince Putin podepsal řadu novel ruské legislativy, které umožňují běžné občany a organizace bez právní subjektivity, jež se v Rusku angažují v politice a dostávají zahraniční pomoc (nejen finanční), označit za "zahraniční agenty". Ministerstvo spravedlnosti bylo povinno zařadit takové osoby a organizace do registrů neregistrovaných veřejných sdružení vykonávajících funkce "zahraničních agentů" a jednotlivců, kteří jsou "zahraničními agenty". Poprvé byly tyto seznamy přidány v srpnu 2021 a dubnu 2022. Iniciativa také zavazovala média označovat jakékoli publikace, které zmiňují konkrétního "zahraničního agenta".
Dne 14. července ruský prezident podepsal nový zákon o "zahraničních agentech", který, jak bylo uvedeno, "shrnuje, objasňuje a doplňuje stávající legislativu v této oblasti". Zákon vstoupí v platnost 1. prosince.
Dokument umožní označit za "zahraniční agenty" všechny, kteří dostávají podporu ze zahraničí nebo jsou "pod cizím vlivem v jiných formách", aniž by dostávali zahraniční financování. Pro lidi s tímto statusem z toho plynou nová omezení.
Kromě toho zákon zavádí pojem "osoby spojené se zahraničními agenty". Budou mezi nimi zakladatelé, manažeři, účastníci nebo zaměstnanci organizací označených za "zahraniční agenty". Pro "přidružené osoby" bude vytvořen samostatný rejstřík.
V době zveřejnění tohoto materiálu existují čtyři registry "zahraničních agentů":
- pro neziskové organizace (NPO). Má 70 organizací;
- pro neregistrovaná veřejná sdružení (IEO) – osm iniciativ;
- pro média – 168 právnických osob a jednotlivců;
- Pro jednotlivce – osm osob.
