O pasti jazyka a tragédii skupinového ega
17. 3. 2026 / Petr Vařeka
Filosofie měla původně účel poskytovat praktické rady, jak minimalizovat duševní diskomfort v důsledku každodenních konfrontací se skutečnostmi jako jsou nemoci, útlak, smrt čekající na každého.. (Epikúros, Seneka, Marcus Aurelius..)
V naší době však již dávno na tuto svou aspiraci rezignovala a stala se doménou znalců, která zdomácněla na univerzitní půdě. Je odtržená od každodenního života a zabývá se sama sebou.
Filosofové se odedávna snaží uchopit podstatu světa skrze pojem substance.
V aristotelském smyslu ji vnímáme jako ono trvalé jádro věcí – například „židle", která zůstává židlí, i když změníme její nepodstatné atributy, jako třeba barvu.
Samotné slovo substance však nelze definovat jinak než opět pomocí substance. Substancí substance je vnitřní povaha věcí. Pokud jste z toho zmateni, nejste sami.
Problém nastává v momentě, kdy si uvědomíme, že samotný jazyk není neutrálním zrcadlem reality, ale jejím agresivním deformátorem.
Jazyk je uzavřený systém, kde podstatná jména staticky fixují jednotlivosti - substance - vytržené z kontinua existence.
Popírají, že věci jsou spíše tím, co „dělají" – slovesy, dočasnými procesy v proudu bytí. Každá "židle" nakonec zanikne, "dožidluje" a změní se v prach.
Tento epistemologický zmatek má kořeny v samotném modu operandi druhu Homo sapiens.
Abychom mohli svět „chápat", museli jsme se z něj vydělit jako izolované subjekty stojící vně objekt.
Vznikla tak trhlina mezi pozorovatelem a jsoucnem, kterou se marně snažíme překlenout teoriemi.
Snažit se o opětovné navození jednoty - osvícení - pomocí intelektu je však logický oxymoron; pokus vznést se k obloze tahem za vlastní tkaničky.
Dokud zůstává motiv hledání, zůstává i ten, kdo hledá, a pocit separace se tím jen prohlubuje.
Tato křečovitá subjektivita se promítá z individuální úrovně na úroveň kolektivního ega.
Národy, které nejsou ničím jiným než konceptuálními mapami narýsovanými přes lidskou civilizaci, trvají na své domnělé jedinečnosti a výlučnosti.
V západní křesťanské tradici se děsíme osobního zániku a projektujeme si „posmrtný život", abychom zachránili iluzi svého „já".
Podobným způsobem se národní státy děsí zániku osobitých kultur, kterými se od sebe navzájem liší.
Tato neochota opustit pozici „vyděleného subjektu" nám brání řešit globální rizika, jako třeba je oteplování planety způsobené lidmi.
Místo aby lidstvo začalo táhnout za jeden provaz tváří v tvář ekologickému kolapsu, národy raději hájí svou „suverenitu" – tedy své skupinové ego.
Je to tragický paradox: raději zničíme materiální podklad našeho přežití, než abychom připustili, že naše kulturní rozdíly jsou jen dočasné formy na povrchu téže substance.
Lpíme na náhodě místa narození, jako by to byla posvátná podstata, a v tomto boji o „legitimitu" zapomínáme, že mapa není území.
Zatímco Teilhard de Chardin doufal v evoluční genezi ke společnému vědomí v bodu Omega, realita se zdá být bližší vizi Kurta Vonneguta v románu Galapágy.
V něm na této izolované enklávě v Pacifiku asi 1000 kilometrů od Ekvádoru přežila malá skupina lidí zánik lidské civilizace a během milionu roků se regresivním procesem přírodního výběru změnila v podstatě v další druh tuleňů, který posléze musel čelit kosatkám a žralokům podobně jako ostatní tvorové.
Ale již bez ochranné vrstvy, kterou jejich předkům lidem poskytoval rozum.
Rozum, který se však ukázal slepou vývojovou uličkou..
Vonnegutovská ironie je právě v tom, že děj tohoto příběhu umístil právě tam, kde Charles Darwin shromáždil podklady pro svou teorii přírodního výběru.
Naše „příliš velké mozky" (Vonnegut) nás uvěznily v kleci z konceptů, ze které není úniku skrze další myšlení.
Návrat k původní jednotě možná nevyžaduje intelektuální vzestup, ale naopak osvobozující ztrátu onoho křečovitého subjektu, který se tak zoufale bojí svého rozpuštění.
Abychom jako druh přežili, museli bychom se vzdát právě toho, co nás podle našich vlastních definic dělá lidmi – našemu lpění na jedinečnosti a tím i výlučnosti každého z nás.
