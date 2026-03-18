Jak dostat mozek na dovolenou
18. 3. 2026
Šťávové diety, alkalický půst, detoxikační léčba – existuje spousta tipů, jak z těla vyplavit toxické látky. Obvykle to samo funguje velmi dobře, především podpořeno zdravou rutinou s vyváženou stravou, dostatkem pohybu a spánku.
Existuje několik mechanismů, jak to uskutečnit. Specializované imunitní buňky "žerou" odpadky, játra rozkládají toxické látky. Lymfatický systém je také důležitý pro odstraňování odpadních produktů. Prochází tělem jako síť, absorbuje odpad a funguje jako splachování.
Tento systém v mozku neexistuje. Na druhou stranu je zde také nutné dobré čištění, říká Gabor Petzold, ředitel klinického výzkumu v Německém centru pro neurodegenerativní onemocnění (DZNE): "Mozek v podstatě produkuje spoustu bílkovin a dalších produktů a pak se jich musí zase zbavit." Ne vždy se jedná o toxické látky, často jde o normální vedlejší produkty metabolismu.
Pokud odpadní materiály nejsou správně likvidovány, může to být velmi škodlivé. Usazeniny v mozku mohou vést k zánětu, který následně může poškodit samotné mozkové buňky a zhoršit schopnost myslet. To může být dočasné, ale může to vést i k trvalým následkům.
Například určité proteinové shluky v mozku jsou charakteristické pro Alzheimerovu demenci. Jedním z přístupů k prevenci nebo léčbě nemoci je zabránit tvorbě bulek nebo pokud možno odstranit ty stávající – zkrátka: posílit likvidaci odpadu v mozku. K tomu je však nejprve nutné lépe pochopit mechanismus čištění mozku.
V roce 2012 výzkumná skupina vedená dánskou neurovědkyní Maiken Nedergaard informovala o systému podobném lymfě: nazvali ho "glymfatický systém". Zde "g" znamená gliu, typ buňky v mozku, která hraje klíčovou roli v nově objeveném procesu. Mozkomíšní mok protéká různými prostory v mozku, včetně drobných kanálků kolem krevních cév. Tyto buňky jsou vystlány gliovými buňkami.
Teorie: Mozkomíšní mok pak vstupuje do mozkové tkáně vodivými kanály v tzv. koncových záhybech, kde může absorbovat odpadní látky. Mozkomíšní mok nakonec opět proudí z mozku několika cestami, například přes mozkové žíly a mozkové ohyby.
Důkazy pocházejí z experimentů na zvířatech
"Dosud vědecké důkazy pocházejí převážně z experimentů na zvířatech, na myších," říká Gabor Petzold. "U zvířat lze proces sledovat zavedením fluorescenční látky do mozku." U lidí to není eticky možné bez dalšího odkladu, protože výzkum se dosud musel spoléhat hlavně na nepřímá měření.
"Například můžeme sledovat, kolik odpadních produktů je transportováno z mozku krční žílou." To je však především důkaz, že systém s odpady funguje – ale není jasné, jak přesně tento proces funguje. Ačkoliv experimenty na zvířatech mohou v tomto ohledu poskytnout důležité stopy, nelze je jednoduše přenést na lidi. Už jen proto, že anatomie mozku je jiná.
Přesto existují podobnosti a některé aspekty již byly u lidí prokázány: například v roce 2025 mezinárodní výzkumný tým, včetně Gabora Petzolda, měřil tok mozkomíšního moku pomocí magnetické rezonance (MRI).
Mimo jiné vyšetřovali pacienty s cerebrální amyloidní angiopatií – onemocněním cév v mozku, při kterém odvod odpadu dobře nefunguje. U těchto lidí se pohyblivost mozkomíšního moku výrazně změnila ve srovnání se zdravými jedinci. To by alespoň mohlo naznačovat, že glymfatický systém zde nemůže efektivně fungovat.
Důležitým aspektem, který byl také u hlodavců hodně zvažován, je spánek. Různé studie naznačují, že očista mozku probíhá hlavně ve spánku. A i tehdy, ne neustále, vysvětluje Gabor Petzold: "Není to jako pračka, která je zapnutá a nějak běží celou noc."
Spíše záleží na fázi spánku. Maiken Nedergaard a její kolegové to také objevili u myší v roce 2019. Jejich závěr: Proudění mozkomíšního moku funguje tím lépe, čím hlubší je spánek. Pro jejich studii však zvířata anestetizovali různými léky místo měření přirozeného spánku – a nelze říci, jak moc jsou data přenosná na lidi. "Spánkové chování myší se výrazně liší od našeho," říká neurolog Petzold.
Čistí spánek mozek?
Existuje také několik teorií, proč by spánek mohl být pro glymfatický systém prospěšný. Například u myší se extracelulární prostor, tedy oblasti kolem buněk, zvyšuje z přibližně 14 % během bdělosti na asi 24 % během spánku. To by mohlo umožnit průtok mozkomíšního moku mozkem s menším odporem. Navíc rytmické oscilace neuronů během spánku mohou pomoci rozdělit mozkomíšní mok v tkáni.
Kromě dobrého spánku mohou očistu mozku podpořit i další faktory. Myši, které dobrovolně běhaly čtyři týdny v běžeckém kolečku, měly díky tomu aktivnější glymfatický systém. To může být způsobeno tím, že pohybem se rozšiřují vodě propustné kanály v gliových buňkách a mozkomíšní mok se snadněji dostává do mozkové tkáně. Nebo nepřímo díky lepšímu spánku po cvičení. "Není nepravděpodobné, že sport by mohl pomoci i lidem," říká Gabor Petzold. "Strava může také hrát roli – ale to je mnohem těžší dokázat."
Aby bylo možné skutečně detekovat a pochopit glymfatický systém u lidí, jsou podle Petzolda potřeba nové výzkumné cesty. "Experimenty na zvířatech nás mohou posunout jen do určité míry – abychom skutečně našli klinický přínos, musíme umožnit lidské studie." Například s ohledem na možnou souvislost mezi glymfatickým systémem a Alzheimerovou chorobou. "Pokud bychom mohli tento mechanismus pozitivně ovlivnit, byla by to příležitost pro ty, kterých se to týká."
Zdroj v němčině: ZDE
