Friedrich-Ebert Stiftung v Praze: Zveme na naše akce! Přečtěte si naše knihy!

16. 3. 2026
prostor k debatám pro aktéry sociálně-ekologického hnutí Sociálně-ekologické fórum 12. 6. 2026, 18:00-21:00 & 13. 6. 2026, 9:00-21:30, Praha Již potřetí nabídne Fórum prostor k obsahovým i strategickým debatám všem, kteří se ať už v politických stranách, odborech nebo neziskových a jiných organizacích zasazují o solidární a udržitelnou budoucnost. Zastřešujícím tématem bude letos demokracie.
workshop pro odbornou veřejnost AI, social media and democracy: How do we make it work 26. 3. 2026, 9:30-16:30, Filosofický ústav Akademie věd ČR, Jilská 1, 110 00 Praha 1 Ve spolupráci s Center for Environmental and Technology Ethics při Filosofickém ústavu AV ČR se podílíme na workshopu pro akademiky a akademičky s velmi aktuálním tématem.
mezinárodní konference o progresivní hospodářské politice Day of Progressive Economic Policy 2026 22. 4. 2026, centrála FES Berlín/online Tradiční celodenní konferenci, na které vystoupí mimo jiné německý ministr financí Lars Klingbeil, pořádá naše berlínská centrála. Bude ji možno sledovat také na streamu, respektive později ze záznamu.
záznam z představení českého překladu knihy Andreas Reckwitz: Společnost singularit Filozofický ústav Akademie věd ČR vydal v českém překladu jednu z nejvlivnějších německých knih uplynulých let. Spolu s pražským Goethe-Institutem jsme se za účasti jejího autora, berlínského sociologa Andrease Reckwitze v lednu podíleli na jeho uvedení.
podcast o situaci žen na pracovním trhu Pay Gap: I v roce 2026 ovládají český trh práce stíny stereotypů a znevýhodnění V prvním letošním dílu podcastu Pay Gap, který s naší podporou vychází na Deníku Alarm, jeho dvě autorky Šárka Homfray a Lucie Václavková poskytují výhled na český trh práce v začínajícím roce 2026. Jde o trendy a novinky, ale i to, že řada genderových stereotypů a znevýhodnění přetrvává. Co s tím udělá nová vláda?
Zdeněk Rod: The defence sector in the Czech Republic: past, present and future Země Evropské unie vynakládají značné úsilí na zbrojení. Jaký příspěvek mohou v tomto ohledu poskytnout země střední Evropy? Touto otázkou se zabývá nová studie zaměřená na Českou republiku.
Populism in Europe: The Influence of Right-Wing Parties from Lisabon to Bukarest Ředitel kanceláře FES v Budapešti Ernst Hillebrand do nové knihy (EN) sesbíral příspěvky renomovaných autorek a autorů o situace v mnoha evropských zemích i nad rámec jednotlivých národních perspektiv.
Varaschin, Quentin Parrinello und Gabriel Zucman: Efektivně zdanit extrémní majetky Extrémní koncentrace bohatství a klesající efektivní daňové sazby pro superbohaté představují pro evropské daňové systémy nové výzvy. Publikace (DE) ukazuje, proč dřívější daně z majetku téměř nezasáhly nejbohatší a jaké konstrukční chyby podkopaly jejich účinnost
Veřejnoprávní média v Evropě Veřejnoprávní rozhlasové a televizní vysílání je v mnoha evropských zemích vystaveno rostoucímu politickému tlaku a finančním omezením. Zprávy (DE)
z jednotlivých zemí, mimo jiné ze Spojeného království, Polska, Švédska a Rakouska, zkoumají aktuální situaci a navrhují doporučení pro další postup.
Jan Christopher Kalbhenn: Cesty k systému médií orientovanému na veřejný zájem Digitální platformy dnes formují infrastrukturu veřejné komunikace. Rozhodují o viditelnosti, dosahu a vyhledatelnosti informací, a tím ovlivňují demokratické procesy formování veřejného mínění. Dokument popisuje, jak je třeba restrukturalizovat veřejnoprávní rozhlasové a televizní vysílání, aby se stalo „veřejným otevřeným prostorem" orientovaným na veřejný zájem.
Různí autoři a autorky: Good practices pro více dostupného bydlení v EU Krize v oblasti bydlení je evropskou krizí: Neustále rostoucí nájmy a ceny nemovitostí, zejména v aglomeracích, vedou u stále více lidí k finančnímu přetížení. Ve všech zemích však existují funkční nástroje a projekty, které mohou být inspirací i za hranicemi dané země. Některé z nich jsou zde představeny.
O nás Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) je nejstarší politickou nadací Německa. Název nese po Friedrichu Ebertovi, prvním demokraticky zvoleném říšském prezidentovi. Jako nadace blízká politické straně soustředíme svoji činnost na hodnoty sociální demokracie, svobodu, spravedlnost a solidaritu. Jako obecně prospěšná instituce působíme nezávisle a chtěli bychom podporovat pluralistický společenský dialog k politickým výzvám současnosti.
