Podle Světového potravinového programu bude v případě, že válka v Íránu potrvá až do června, čelit akutnímu hladu dalších 45 milionů lidí.
18. 3. 2026
45 millions more people will face acute hunger if the Iran war continues through June, according to the World Food Programme. The war has choked up key humanitarian aid routes, delaying life-saving shipments to some of the world's worst crises.https://t.co/1HpVTQcPFT— Kenneth Roth (@KenRoth) March 17, 2026
V Libanonu je v současné době přes milion vysídlených osob, protože rodiny prchají před pokračujícími izraelskými útoky a varováními k evakuaci. Útulky se plní, zásoby docházejí a humanitární potřeby rychle rostou. Prosím, pomozte, pokud můžete:
Dnes večer zasáhly město Harouf v jižním Libanonu dva izraelské letecké údery, při nichž zahynulo několik civilistů a další byli zraněni.
Over 1 million people are now displaced in Lebanon as families flee continued Israeli strikes and evacuation warnings.— UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) March 17, 2026
Shelters are filling up, resources are running low and humanitarian needs are rising rapidly.
Please help if you can: https://t.co/3GdJzw1Kwf
Izrael dnes ve městě Aitat v jižním Libanonu zabil Youssefa, Aliho a Jaafara. Byli to zdravotníci, nikoli bojovníci. Izrael zabil v Libanonu za pouhých 15 dní 38 zdravotnických pracovníků. Jedná se o ÚMYSLNÉ útoky na ty, kteří zachraňují životy
Breaking | Two Israeli airstrikes hit the town of Harouf in southern Lebanon this evening, leaving several civilians killed and others injured. pic.twitter.com/BPnm6pRMaX— Quds News Network (@QudsNen) March 17, 2026
„Mezinárodní právo stanoví konkrétní ochranná opatření.“ Útoky Izraele na obytné budovy a civilní infrastrukturu v Libanonu mohou představovat válečné zločiny, uvádí Úřad OSN pro lidská práva
Israel killed Youssef, Ali, and Jaafar today in the town of Aitat, South Lebanon.— sarah (@sahouraxo) March 17, 2026
They were paramedics, not combatants.
Israel has killed 38 medical workers in Lebanon, in just 15 days.
This is the DELIBERATE targeting of those who save lives.
This is medicide. pic.twitter.com/5ff8WYaFo9
Vyzýváme #Izrael, aby okamžitě a úplně zastavil a zvrátil výstavbu a rozšiřování osad, evakuoval všechny osadníky a ukončil okupaci palestinského území
"International law provides for specific protections."— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 17, 2026
Israeli attacks on residential buildings and civilian infrastructure in Lebanon may amount to war crimes, says UN human rights office https://t.co/zMtcXO8nXG pic.twitter.com/5aTMp2vtM7
Izraelské okupační síly zaútočily na palestinské věřící v oblasti Bab al-Sahira, zatímco se tam 28. dne ramadánu modlili modlitby tarawíh.
#Palestine: We call on #Israel to immediately & completely cease & reverse the establishment and expansion of settlements, evacuate all settlers, & end its occupation of the Palestinian territory.https://t.co/pqXzLGcHZD pic.twitter.com/v1Aac5ejYc— UN Human Rights (@UNHumanRights) March 17, 2026
Představitelé OSN zahajují vyšetřování smrtícího útoku na základní školu pro dívky v Minabu, k němuž došlo první den války s Íránem a při kterém zahynulo 168 lidí. OSN uvedla, že takové vyšetřování a jeho nezávislý výsledek jsou naprosto nezbytné.
Israeli occupation forces assault Palestinian worshippers in the Bab al-Sahira area while they were performing Taraweeh prayers on the twenty-eaight day of Ramadan. pic.twitter.com/GYpp1TEkFY— Quds News Network (@QudsNen) March 17, 2026
Celosvětový hlad by mohl dosáhnout rekordních rozměrů, protože eskalace napětí na Blízkém východě nadále narušuje světovou ekonomiku. Organizace @WFP varuje, že pokud konflikt bude pokračovat, mohlo by se až o 45 milionů lidí více ocitnout v situaci akutní potravinové nejistoty
UN officials are launching an investigation into the deadly attack on a girls' primary school in Minab on the first day of the Iran war, that killed 168 people.— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 17, 2026
The UN said there was a critical need for such an investigation and for an independent outcome. pic.twitter.com/PjTkJkp4wR
Izrael pokračuje v bombardování jižního Bejrútu Izraelský ministr financí Bezalel Smotrich prohlásil, že z Dahiyehu se stane Khan Younis.
Global hunger could surge to record levels as the escalation in the Middle East continues to disrupt the world’s economy.@WFP warns that up to 45 million more people could be pushed into acute food insecurity if the conflict persists.https://t.co/6jtZksNjS7 pic.twitter.com/IpGjzV3Oif— United Nations (@UN) March 17, 2026
Rok plný násilí. Podívejte se na celé video, abyste si udělali představu o tom, jaké to je žít v okupovaném jižním Libanonu a snášet každodenní teroristické útoky ze strany Izraele. Toto je jen zlomek mého natočeného materiálu od začátku období „příměří“ až do včerejšího večera.
⭕️Israel’s Bombing Of Southern Beirut Continues— In Context (@incontextmedia) March 17, 2026
Israeli Finance Minister Bezalel Smotrich claimed that Dahiyeh will become Khan Younis. pic.twitter.com/GljcRLGFXc
A most violent year.— courtneybonneauimages (@cbonneauimages) September 22, 2025
Watch the whole video to get an idea of what it’s like to live under occupation and daily Israeli terrors attacks in south Lebanon. This is just a fraction of my footage from the start of the “ceasefire” period until last night. pic.twitter.com/MDr8aPuJ6X
