Podle Světového potravinového programu bude v případě, že válka v Íránu potrvá až do června, čelit akutnímu hladu dalších 45 milionů lidí.

18. 3. 2026

čas čtení 5 minut
Podle Světového potravinového programu bude v případě, že válka v Íránu potrvá až do června, čelit akutnímu hladu dalších 45 milionů lidí. Válka zablokovala klíčové trasy pro humanitární pomoc, čímž zdržuje dodávky životně důležité pomoci do některých z nejzávažnějších krizových oblastí světa.

45 millions more people will face acute ‌hunger if the Iran war continues through June, according to the World Food Programme. The ​war has choked up key humanitarian aid routes, ⁠delaying life-saving shipments to some of the world's worst ​crises.https://t.co/1HpVTQcPFT

— Kenneth Roth (@KenRoth) March 17, 2026



V Libanonu je v současné době přes milion vysídlených osob, protože rodiny prchají před pokračujícími izraelskými útoky a varováními k evakuaci. Útulky se plní, zásoby docházejí a humanitární potřeby rychle rostou. Prosím, pomozte, pokud můžete:

Dnes večer zasáhly město Harouf v jižním Libanonu dva izraelské letecké údery, při nichž zahynulo několik civilistů a další byli zraněni. Izrael dnes ve městě Aitat v jižním Libanonu zabil Youssefa, Aliho a Jaafara. Byli to zdravotníci, nikoli bojovníci. Izrael zabil v Libanonu za pouhých 15 dní 38 zdravotnických pracovníků. Jedná se o ÚMYSLNÉ útoky na ty, kteří zachraňují životy „Mezinárodní právo stanoví konkrétní ochranná opatření.“ Útoky Izraele na obytné budovy a civilní infrastrukturu v Libanonu mohou představovat válečné zločiny, uvádí Úřad OSN pro lidská práva Vyzýváme #Izrael, aby okamžitě a úplně zastavil a zvrátil výstavbu a rozšiřování osad, evakuoval všechny osadníky a ukončil okupaci palestinského území Izraelské okupační síly zaútočily na palestinské věřící v oblasti Bab al-Sahira, zatímco se tam 28. dne ramadánu modlili modlitby tarawíh. Představitelé OSN zahajují vyšetřování smrtícího útoku na základní školu pro dívky v Minabu, k němuž došlo první den války s Íránem a při kterém zahynulo 168 lidí. OSN uvedla, že takové vyšetřování a jeho nezávislý výsledek jsou naprosto nezbytné. Celosvětový hlad by mohl dosáhnout rekordních rozměrů, protože eskalace napětí na Blízkém východě nadále narušuje světovou ekonomiku. Organizace @WFP varuje, že pokud konflikt bude pokračovat, mohlo by se až o 45 milionů lidí více ocitnout v situaci akutní potravinové nejistoty Izrael pokračuje v bombardování jižního Bejrútu Izraelský ministr financí Bezalel Smotrich prohlásil, že z Dahiyehu se stane Khan Younis. Rok plný násilí. Podívejte se na celé video, abyste si udělali představu o tom, jaké to je žít v okupovaném jižním Libanonu a snášet každodenní teroristické útoky ze strany Izraele. Toto je jen zlomek mého natočeného materiálu od začátku období „příměří“ až do včerejšího večera.








Diskuse

