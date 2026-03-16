Osvoboďte Palestinu a pryč s ICE: jak se letošní Oscary staly politickými
16. 3. 2026
Ve svém úvodním monologu k 98. ročníku předávání Oscarů varoval moderátor Conan O’Brien diváky.
„Varuji vás, dnešní večer by mohl být politický,“ řekl O’Brien. „Pokud vám to vadí, existuje alternativa Oscarú, které moderuje Kid Rock v Dave & Buster’s o kus dál.“
Letošní předávání Oscarů se ukázalo být neobvykle polemické.
Dalo by se to přičíst dominanci filmů zabývajících se sociálními tématy v nominacích, včetně filmu Paula Thomase Andersona One Battle After Another, který získal šest cen včetně ceny za nejlepší film, a filmu Ryana Cooglera Sinners, který si odnesl čtyři trofeje. Nebo by se to dalo připsat rostoucímu tlaku na celebrity, aby se k těmto tématům vyjadřovaly. Možná je to ale prostě tím, že rostoucí globální hrůzy je těžší než kdy jindy ignorovat.
Při předávání ceny za nejlepší mezinárodní celovečerní film promluvil Javier Bardem s nekompromisní přímočarostí a řekl: „Ne válce a svobodná Palestina.“ Dolby Theatre v Los Angeles okamžitě propuklo v potlesk.
Jako největší vítěz večera se šesti trofejemi si film One Battle After Another odnesl ceny za nejlepší film, režii, adaptovaný scénář, herecký výkon ve vedlejší roli (Sean Penn), střih a novou cenu Akademie za nejlepší casting. Tento epický film, který pokrývá celé desetiletí, se zaměřuje na skupinu rebelů bojujících proti kruté autoritářské vládní frakci, která shromažďuje imigranty v detenčních centrech ve snaze učinit Ameriku opět velkou.
Ve svém děkovném projevu za nejlepší adaptovaný scénář Paul Thomas Anderson připomněl paralely mezi svým filmem a současnou politickou situací. „Napsal jsem tento film pro své děti, abych se omluvil za ten nepořádek, který jsme zanechali v tomto světě, který jim předáváme,“ řekl. „Ale také s povzbuzením, že snad budou generací, která nám přinese trochu zdravého rozumu a slušnosti.“
Režisér filmu Sentimentální hodnota Joachim Trier mezitím při přebírání ceny za nejlepší mezinárodní celovečerní film pro Norsko zdánlivě kritizoval krátkozraké světové lídry (nebo možná jen jednoho světového lídra). „Všichni dospělí jsou zodpovědní za všechny děti,“ řekl. „Nehlasujme pro politiky, kteří to neberou vážně v úvahu.“
V loňském roce Akademie filmového umění a věd rozšířila své členství o 40 % v rámci snahy o větší diverzitu. Přibližně 45 % nových členů tvořili lidé jiné barvy pleti, zatímco 41 % tvořily ženy. Projevy vítězů se během večera zaměřovaly na inkluzi a význam průkopníků.
„Stojím zde díky lidem, kteří přišli přede mnou,“ řekl Michael B. Jordan při převzetí ceny za nejlepšího herce za film Sinners. Mezi černošskými herci, kteří mu vydláždili cestu, jmenoval ikony Sidneyho Poitiera, Denzela Washingtona, Halle Berry, Jamieho Foxxe, Forest Whitakera a Willa Smithe.
Na tiskové konferenci před udílením Oscarů ve středu O’Brien řekl, že najít rovnováhu mezi politikou a humorem je „velmi, velmi tenká hranice“.
V neděli večer se O’Brienovi podařilo tuto hranici úspěšně překročit. Po první reklamní přestávce večera si moderátor utahoval z Donalda Trumpa, který pojmenovává americké instituce po sobě. „Vysíláme živě z ‚divadla s malým penisem‘,“ žertoval O’Brien. „Uvidíme, jestli ho pojmenuje po sobě.“
Jedna z nejsilnějších řečí večera zazněla od týmu stojícího za krátkým dokumentem Netflixu All the Empty Rooms, který poukazuje na prázdné ložnice dětí zabitých při střelbách ve školách. „Moje dcera Jackie měla devět let, když byla zabita,“ řekla Gloria Cazares, jedna z protagonistů filmu, při přebírání ceny za nejlepší krátký dokument společně s tvůrci filmu.
„Od toho dne její ložnice jako by zamrzla v čase,“ pokračovala Cazaresová. „Střelné násilí je dnes hlavní příčinou úmrtí dětí a teenagerů. Věříme, že kdyby svět mohl vidět jejich prázdné ložnice, byla by Amerika jiná.“
Tým stojící za vítězným celovečerním dokumentem Mr Nobody Against Putin se ve svém děkovném projevu zabýval zabíjením ze strany ICE v USA. „Jsme spoluviníky, když vláda vraždí lidi na ulicích našich velkých měst,“ řekl spolurežisér David Borenstein. „Když nic neříkáme, když oligarchové ovládají média a řídí, jak je produkujeme a konzumujeme. Všichni stojíme před morální volbou, ale i nikdo není mocnější, než si myslíme.“
V ojedinělém případě remízy získaly Oscara za nejlepší krátký hraný film jak snímek The Singers, tak Two People Exchanging Saliva. Ve svém děkovném projevu za druhý z nich poděkovala spolurežisérka Natalie Musteata Akademii „za podporu filmu, který je podivný a queer a natočila ho převážně skupina žen“.
Ceny Akademie mají tradici držet se od politiky, ale letošní ročník naznačil, že se tento étos možná mění. V loňském roce patřili Adrien Brody, Daryl Hannah a tvůrci filmu No Other Land k těm nemnohým, kteří se vyjádřili k politickým tématům. Brody, vítěz v kategorii nejlepší herec, hovořil o tom, jak je důležité poučit se z minulosti, aby „nenávist nezůstala bez odezvy“, zatímco moderátorka Hannah se odchýlila od scénáře a zvolala „Sláva Ukrajině“. Spolurežisér filmu No Other Land Yuval Abraham mezitím vyzval k ukončení konfliktu v Gaze a propuštění izraelských rukojmí.
Na dnešním červeném koberci Oscarů se tvůrci filmů z Blízkého východu ostře vyjádřili k aktuálním konfliktům v regionu. Tým stojící za filmem The Voice of Hind Rajab, nominovaným na nejlepší mezinárodní celovečerní film, nosil odznaky navržené ve spolupráci s umělcem Shepardem Faireym jako výzvu k „trvalému příměří“ v izraelsko-gazské válce. Hlavní palestinský herec filmu Motaz Malhees se Oscarů nemohl zúčastnit kvůli americkému zákazu cestování. „Můžete zablokovat pas,“ napsal Malhees. „Nemůžete zablokovat hlas.“
Íránští režiséři filmu Cutting Through Rocks, nominovaného na nejlepší celovečerní dokumentární film, vyjádřili solidaritu s lidmi v Íránu. „Změna je možná zevnitř, ne naopak,“ řekla spolurežisérka Sara Khaki. „Jsme tu, abychom hájili práva našeho lidu.“
V Dolby Theatre se vtípky zaměřily na umělou inteligenci, což odráželo rozšířené obavy Hollywoodu z této technologie, která ohrožuje mnoho pracovních míst ve filmovém průmyslu. Při předávání cen za nejlepší animovaný celovečerní film a krátký film herec a komik Will Arnett řekl: „Dnes večer oslavujeme lidi, ne umělou inteligenci,“ zatímco publikum tleskalo. „Animace je víc než jen jednoduchý příkaz: je to umělecká forma, která si zaslouží ochranu.“
Na začátku večera byla v rámci show odvysílána falešná reklama na AI Ventura Crossroads, fiktivní společnost, která uchovává klasické filmy pro generaci iPhone tím, že je činí „velmi štíhlými“ a „velmi vysokými“; reklama ukazovala ukázky z klasických filmů, jako jsou Na sever severozápadní linkou a Když Harry potkal Sally, které byly zmasakrovány oříznutím, aby se vešly do vertikálních video formátů.
Ke konci svého úvodního monologu O’Brien přejel k vážnému tónu, když hovořil o tlacích současné politické situace. „Všichni, kdo právě teď sledují přenos po celém světě, si až příliš dobře uvědomují, že žijeme ve velmi chaotických a děsivých časech,“ řekl.
„Právě v takovýchto chvílích věřím, že Oscary mají obzvláště silný ohlas: dnes večer je zde zastoupeno 31 zemí ze šesti kontinentů a každý film, který oslavujeme, je výsledkem práce tisíců lidí mluvících různými jazyky, kteří tvrdě pracují na tom, aby vytvořili něco krásného.“
V neděli večer bylo možné mnoho z těchto hlasů slyšet hlasitěji než kdy jindy.
Diskuse