Další latinskoamerická vláda padla do rukou krajní pravice

Rozhodujícím
tématem, které tyto volby spojuje, je násilí. Od válek gangů v
Ekvádoru a zakořenění kartelů v Mexiku až po rostoucí míru vražd v Chile
a proměnu Kostariky v logistické centrum kokainového obchodu –
nejistota se stala společným politickým jazykem regionu. Obdiv Laury
Fernández k Nayibu Bukelemu je výmluvný nikoli proto, že by byl
extrémní, ale proto, že je hlavním proudem. Bukeleho uvěznění
desetitisíců lidí bez řádného soudního procesu se stalo modelem – nikoli
navzdory svým autoritářským rysům, ale právě kvůli nim.
V mnoha
částech Latinské Ameriky ztratila tradiční liberální teze – že práva a
instituce nakonec zajistí bezpečnost – důvěryhodnost. Voliči stále
častěji přijímají, ba dokonce požadují, omezení právních záruk výměnou
za viditelné výsledky. Společenská smlouva se přepisuje: nejprve
bezpečnost, zákonnost až poté.
Pozoruhodné je, jak malý odpor to
vyvolává, dokonce i ve společnostech s hlubokou demokratickou tradicí.
Debata v Kostarice se už nevede o tom, zda jsou výjimečné pravomoci
přijatelné, ale zda mohou být vykonávány „odpovědně".
Současná
latinskoamerická pravice se liší od neoliberálních vlád 90. let. Je
populistická, nacionalistická a otevřeně nepřátelská vůči
zprostředkujícím institucím: soudům, parlamentům i nezávislým médiím.
Stejně jako Javier Milei v Argentině či Bukele v Salvadoru zdědila
Fernández politickou náladu definovanou vyčerpáním z elit a
netrpělivostí vůči brzdám a protivahám moci.
Nejde o soudržné
ideologické hnutí. Kombinuje tržně přívětivou rétoriku se státně
orientovanou bezpečnostní politikou, sociální konzervatismus s
technokratickým jazykem a protikorupční diskurz s personalistickým
stylem vlády. Spojuje ji přesvědčení, že demokracie se stala překážkou
efektivity.
Opakující se slib – slyšený v Kostarice, Salvadoru,
Argentině i jinde – zní, že tentokrát bude koncentrace moci pouze
dočasná, pouze za účelem obnovení pořádku, pouze proto, aby byla
demokracie zachráněna sama před sebou. Historie Latinské Ameriky však
naznačuje, že tento slib málokdy probíhá podle plánu.
Nebezpečím
není náhlý pád do diktatury, ale postupná normalizace výjimečného stavu.
Nouzové pravomoci se stávají trvalými. Militarizovaná policie běžnou
součástí života. Politická opozice je vykreslována jako spoluviník
zločinu. Demokracie se nehroutí s tanky v ulicích, ale za potlesku.
Ironií
je, že mnohé z těchto pravicových vlád přebírají – nebo udržují –
makroekonomickou stabilitu. Růst může zrychlit, zahraniční investice se
mohou vrátit a fiskální disciplína se může zlepšit. Strukturální
nerovnost – hluboký motor nespokojenosti – však zůstává z velké části
nedotčena.
Bezpečnostně orientované vládnutí léčí symptomy
sociálního rozkladu, nikoli jeho příčiny. V krátkodobém horizontu to
může fungovat. V dlouhodobém však hrozí reprodukce právě těch podmínek,
které živí kriminální ekonomiky.
Vzestup pravice není
jen konzervativní vlnou – je to krize demokratické trpělivosti. Občané
nehlasují ani tak pro ideologii jako pro úlevu.
Volby v Kostarice
jsou důležité proto, že ukazují, jak daleko se tato logika rozšířila.
Když se i nejstabilnější demokracie regionu obrací k represivnímu
populismu, je vzkaz jasný: Latinská Amerika už se neptá, zda jsou
autoritářské metody přijatelné. Ptá se, jak daleko mohou zajít.
