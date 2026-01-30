Zrůdnost superdávky jako hlavní dědictví lidovecké reálné politiky
30. 1. 2026 / Boris Cvek
Superdávka je dlouhodobě a konsistentně kritizovaná organizacemi jako Člověk v tísni nebo Charita ČR, tedy organizacemi, které nikdo nemůže podezřívat z náklonnosti k oligarchům nebo krajní pravici. Nyní tyto organizace chválí nového ministra práce a sociálních věcí Juchelku z Babišovy krajně pravicové, oligarchické vlády za to, že superdávku odložil. Takže demokraté se ukazují jako asociální zrůdy a krajní pravice jako zachránce ubohého lidu. A ona je to pravda.
Vrcholem hořké ironie je to, že Charita ČR má blízko ke katolické církvi, tedy podobně jako lidovci. Cituji z wikipedie: „Charita Česká republika (do roku 2006 Sdružení Česká katolická charita) je nezisková humanitární organizace zřizovaná katolickou církví (konkrétně Českou biskupskou konferencí) na území České republiky.“ Ani to, že lidovci museli dobře znát názor Charity ČR na podobu superdávky, je neodradilo, aby něco tak strašného spáchali.
Paní Kuchyňková z Charity ČR vysvětlila, proč jde o strašnou věc. Princip tzv. zásluhovosti má připravit o dávky nejohroženější lidi. Navíc superdávka podle paní Kuchyňkové, jak ostatně dlouhodobě říká pan Hůle z Člověka v tísni, trestá děti za jejich rodiče. Čili lidovci ve vládě našli energii, vůli, rozhodnost prosazovat takovou zrůdnost, že vláda oligarchy Babiše nyní vypadá právem jako zachránce ohrožených lidí a dětí před predátorským státem, který je chce zničit.
Proč to proboha ti lidovci dělali? Jak to, že nenašli stejnou vůli a energii, rozhodnost prosazovat zvýšení daní bohatým, když podle ředitelky Finanční správy jsou u nás v současnosti nastaveny všechny daně ve prospěch bohatých, a to tak strašně, že to už není udržitelné? Proč lidovci ani nepípli a nepípnou o tom, že z rozpočtu v důsledku snížení daní pro bohaté odtéká sto padesát miliard ročně (už je to přes půl bilionu)? Kolik toho vlastně chtějí vyždímat z těch chudých dětí a nejohroženějších chudáků v azylových domovech? Velmi doporučuji všem poslechnout si paní Kuchyňkovou z Charity ČR v Radiožurnálu!
