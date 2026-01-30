Střelba a výbuchy byly slyšet poblíž letiště v hlavním městě Nigeru, uvádějí obyvatelé
30. 1. 2026
Ve čtvrtek brzy ráno poblíž mezinárodního letiště v hlavním městě Nigeru Niamey vypukla silná palba a výbuchy, které však během několika hodin ustaly, sdělili obyvatelé AFP.
Videa natočená obyvateli oblasti ukazovala pruhy světla na obloze se zvukem hlasitých explozí, zatímco jiné záběry ukazovaly plameny vysoké několik metrů a spálená auta.
Mezinárodní letiště Diori Hamani v hlavním městě je sídlem letecké základny a nachází se asi 10 kilometrů od prezidentského paláce.
Niger, země, kterou pravidelně zasažují džihádistické útoky, vede již více než dva roky Abdourahamane Tiani, šéf junty, která v roce 2023 svrhla zvoleného civilního prezidenta země.
Střelba začala krátce po půlnoci, uvedli obyvatelé čtvrti poblíž letiště.
Klid se vrátil o dvě hodiny později, tvrdí.
Nebylo okamžitě jasné, co střelbu způsobilo a zda byly nějaké oběti.
Podle místních obyvatel bylo také brzy ráno slyšet sirény hasičských vozů směřujících k letišti.
Online aktivista, který podporuje vojenskou vládu, Ibrahim Bana, zveřejnil na Facebooku video, ve kterém vyzval lidi, aby vyšli do ulic hlavního města a "bránili zemi".
Džihádistické násilí
Největší mezinárodní letiště v zemi je také sídlem společných sil vytvořených Nigerem, Burkinou Faso a Mali k boji proti džihádistickým skupinám páchajícím smrtící násilí v regionu.
Od převzetí moci nigerské vojenské vedení vyhnalo francouzské a americké síly, které pomáhaly bojovat proti džihádistům.
Niger a jeho sousedé, rovněž vedení vojenskými juntami, se spojili a vytvořili vlastní konfederaci, Alianci států Sahelu (AES), a oznámili vytvoření pětitisícové síly pro společné vojenské operace.
Podle ACLED, nevládní organizace sledující oběti konfliktů po celém světě, zabilo džihádistické násilí v roce 2025 v Nigeru téměř 2 000 lidí.
Obrovská zásilka uranu s neznámým kupcem, která vyrazila ze severu země koncem listopadu, je na letišti uvězněna už týdny.
