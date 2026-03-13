Studie: Multitaskingu se nelze naučit, nefunguje
13. 3. 2026
Dokládá to nová studie provedená Univerzitou Martina Luthera v Halle-Wittenbergu (MLU), FernUniversität v Hagenu a Lékařskou fakultou v Hamburku. Je publikován v časopise Quarterly Journal of Experimental Psychology.
Ve třech experimentech výzkumníci zkoumali, jak lidé vykonávají dvě činnosti současně zahrnující různé smysly: účastníci byli požádáni, aby pravou rukou ukázali velikost kruhu, který byl krátce zobrazen, a zároveň říkali, zda je zvuk přehrávaný ve stejnou dobu vysoký, střední nebo nízký.
Rychlost, s jakou účastníci úkoly dokončili, a počet chyb, které udělali, byly měřeny. Úkoly se opakovaly až po dobu dvanácti dnů. Výsledky ukázaly, že čím častěji testovaní subjekty test dokončily, tím rychleji oba úkoly vyřešili bez chyb.
Dřívější studie s podobnými výsledky proto naznačovaly, že tzv. náklady na dvojí úkoly, tedy ztráty výkonu při současné práci na dvou úkolech, mohou po rozsáhlém procvičování téměř zcela zmizet.
Nová studie však ukazuje, že základní kognitivní procesy stále neprobíhají zcela paralelně. Navíc i ty nejmenší změny v úkolech způsobily zvýšení chybovosti a prodloužení času pro účastníky.
Studie také poskytuje nový impuls pro výzkum bezpečnosti.
Multitasking v každodenním životě může být často riskantní, navzdory rutině, například při řízení a telefonování zároveň. To je také relevantní pro profese s komplexními činnostmi, kde je třeba vykonávat několik úkolů paralelně, například řídící letového provozu nebo simultánní překladatelé.
Zdroj v angličtině: ZDE
