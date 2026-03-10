Volové dozadu!
10. 3. 2026 / Pavel Veleman
Otázky Václava Moravce končí
Bude dost složité tu 21 letou, nedělní návykovost té “chytré” části publika Václava Moravce nějak přeléčit jinou mediální medikací
Syndrom tzv. abstinenční neurózy se objeví nejen u konzumentů z řad obyvatel, ale nejspíše i z řad novinářů. Co budou celý další týden přežvýkávat?
Pochopitelně, že na úvod se sluší odsoudit ten zcela nemravný, účelový tlak současné vládní koalice, která se přes tzv. “mediální odborníky” snaží české veřejnoprávní vysílání zničit.
Ovšem na Václavovi Moravcovi a jeho “akademickém” pojetí žurnalistiky, jakéhosi nedělního salonu, který řešil týden co týden spíše pěnu dní ve sněmovně než skutečné výsledky politik.
Další hosté mimo politickou scénu zde byli nejvíce tzv. nezávislí ekonomičtí experti (často přímo zaměstnanci velkých bank v manažerských pozicích nebo skrytí bankovní lobbisté), případně různí bývalí politici, toho času ve službách české oligarchie v mnoha oborech.
Václav Moravec tento střet zájmů nikdy neuznával, neřešil, vytěsnil a vždy bral profesní postavení těchto expertů spíše jako přírodní zákon. A když už zde vystupoval zástupce trochu jiné myšlenkové školy, byl to vždy člověk opět spíše z akademického prostředí.
V debatě se objevovali velmi zřídka zástupci ostřejších občanských iniciativ a už vůbec ne třeba trochu divocí, naštvaní zástupci občanského spektra. Punkové vnímání světa těch opravdu nespokojených, na které dopadaly v každodenní realitě moudré rady Miroslava Singera, to tady nikdy nemělo prostor.
To samé se opakovalo ve “Fokusu Václava Moravce”, zajímavá témata, vždy až dezinfekční prostředí pro každou jinakost projevu… Ne, sem by se například učni z Tachova nikdy nemohli dostat. Určitě by svým plebejstvim pokazili tu úžasnou atmosféru sofistikovaných otázek budoucí elity národa, kterou má Václav Moravec tak rád.
A v tomto prostředí se ozývaly vždy jen komfortní, uhlazené otázky té malé bubliny zejména studentů a studentek všech těch prestižních gymnázií. V Moravcově salonu však představují většinou mladé podavače míčků všem těm intelektuálním velikánům sedících “křeslech pro hosty…”.
Prostě chytří dopředu a volové dozadu, jak jeden příbramský učitel za mého dětství v Příbrami říkával.
Ta stále s baterkou tolik hledaná kultivovanost současné české nastupující buržoazie, na kterou společně s Václavem Havlem čekáme již skoro 40 let jako na Godota, se nikdy však konat nemůže, jelikož pravdu měl spíše Karel Kosík se svým termínem lumpenburžoazie.
To věčné čekání na tyto elity, je téměř po čtyřiceti letech spíše umanutost, která nikdy neměla oporu v politické realitě této země a v té dnešní již vůbec ne…
Během těch dlouhých dvaceti let se projevilo na společnosti chudnutí nejen lidí opravdu nízkopříjmových, ale propad střední třídy, obrovský nárůst bezdomoví, prekarizovaná práce jako doživotní lágr, který nestačí ani zaplacení základních potřeb…OVM tyto každodenní problémy nikdy neřešily s pochopením pro všechny uražené a ponížené v této zemi.
Václav Moravec je a byl vždy zástupce neoliberálního diskurzu, kde se tyto problémy přesouvají na odpovědnost jednotlivců, případně vytěsňují.
To je přece jasné selhání státu a jeho sociální a zdravotní politiky, když mzda (plat) kopíruje nájemné. A kdo jiný by měl tento stav popisovat a invazivně tento společenský stav politikům sdělovat.
Nebo snad jsou občané opravdu vinni za nedostupné regionální zdravotnictví, nedostatek sociálních služeb, metastázy exekucí, nebo například dostupnost hypotéky, kterou dostanete od 90 000 Kč, zbývají stovky nefunkčních azylových domů a zaštěnicovaných ubytoven, které živí politické obchodníky s chudobou a kteří často seděli u Václava Moravce v kostýmu slušných, jazykově a emočně skvělých debatérů…
A tady někde je primární důvod ztráty této obrovské skupiny obyvatel, kteří nikdy necítili, že veřejnoprávní diskusní pořad řeší jejich tak těžké životy.
Postupně zmizelí z těchto debat o jejich opravdoví zástupci, odborníci a nahradili je toxičtí politici, kteří v debatách opět reprezentovali ty desítky let neřešené problémy zdravotní a sociální politiky a Václav Moravec vlastně možná i sám pro sebe. Mnohokrát jsem byl svědkem, jak tento svět “kultury chudoby” nejen nezná, ale ani se nesnaží pochopit skutečnou podstatu systémové paralýzy ČR, kde vlastní jedno procento nejbohatších přes 35 procent majetku a jejich skrytí zástupci každý týden obsazují křesla v OVM a sdělují občanům: “Žijete si nad poměry!”
A tak pořad OVM se právě v osobě Václava Moravce, jakéhosi estetika novinářské a jazykové noblesy, právě zástupce těchto nešťastných občanů do svých pořadů nepouštěl a česká veřejnoprávní televize jim v rámci vyváženosti “chytrých a hloupých’ nabízí příšerný “Kotel”...Tam se hodíte, holoubkové!
Struktura vystupování a formování myšlenek má pochopitelně své jasná omezení, leč právě nestranný, veřejnoprávní moderátor by měl právě dokázat této skupině v médiích pomáhat tlumočit jejich životy a tam někde je překonaný pohled nejen akademické žurnalistiky, kterou vyučuje Václav Moravec a kde se tak moc dbá na formu …
Václav Moravec mi připadá s určitou nadsázkou jako postava Dr. Zvonka Burkeho ve “Smočkově” divadelní hře Podivuhodné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho, která nedokáže pochopit, jak je možné, že se mu najednou dějí věci pro něj naprosto nepochopitelné…Jemu, tomu chlapci, který měl přece vždy samé jedničky, choval se vzorně, neměl žádné problémy a teď najednou toto…
Ono totiž mít na své straně “pouze” občany jak říkám s oblibou Vinohrad, je setsakramentsky málo, aby ten útok politické soldatesky byl k zastavení…
Veřejnoprávní televize stojí před úkolem naprosto zásadním:
Vytvořit formát debaty, který dokáží poslouchat jak chytří občané OVM, tak i tzv. ‘hlupáci Kotle”…Že to nejde? Ale jděte!
Tam někde je podstata skutečné veřejnoprávní služby, která zastupuje opravdu veškeré obyvatelstvo a dnes a denně tlumočí politikům v debatách jejich životy…
Věřte mi, že oni se posléze ozvou na podporu pořadu, který řeší jejich skutečné problémy.
Oslovovat tématy a výběry hostů jen určitý segment společnosti již nemá v 21 století šanci na úspěch…
A to je také hlavní důvod konce nejsledovanějšího, publicistického pořadu v zemi!
Myslím, že 21 let stačilo!
