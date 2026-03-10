„Zní to povědomě“: jak se útok USA a Izraele na Írán podobá ruské invazi na Ukrajinu
10. 3. 2026
Obě agrese byly v různých obdobích prezentovány odlišně, s pochybnými tvrzeními o obranných akcích a podivnou neochotou označit je za válku, píše Pjotr Sauer
Měnící se cíle, nejasné časové harmonogramy a chabé záminky: kampaň USA a Izraele proti Íránu má v některých ohledech podivné paralely s invazí Vladimira Putina na Ukrajinu.
Srovnání není zdaleka přesné. V roce 2022 Putin vyslal masivní armádu přes ukrajinské hranice v nevyprovokované invazi do demokratického státu, což rychle vedlo k těžkým ztrátám. Spojené státy dosud omezily své zapojení převážně na letecké údery proti autoritářskému režimu Íránu.
Přesto je těžké tyto paralely ignorovat.
V obou válkách byly cíle kampaně v různých momentech formulovány odlišně, přičemž podle odborníků neexistuje žádné právní ospravedlnění.
V raných prohlášeních USA byly údery formulovány jako reakce na snahu zabránit Íránu v získání jaderných zbraní. Úředníci také zdůrazňovali oslabení raketových kapacit Íránu a vojenské infrastruktury, která podporuje jeho regionální síť zástupců. Cíle se však staly stále maximalističtějšími.
Donald Trump prohlásil, že íránské vedení by mělo být nahrazeno, čímž otevřeně nastolil možnost změny režimu, a nedávno vyzval Teherán k „bezpodmínečné kapitulaci“.
V ruské válce na Ukrajině Kreml také opakovaně měnil své deklarované cíle.
Když Putin v únoru 2022 zahájil invazi, uvedl, že cílem je „demilitarizace a denacifikace“ Ukrajiny – což bylo široce interpretováno jako tlak na změnu režimu v Kyjevě. Jak válka pokračovala, Kreml stále více prezentoval konflikt jako boj za ochranu rusky mluvících obyvatel na východní Ukrajině a zajištění kontroly nad územími, která Moskva později anektovala.
Podobnosti se projevují i v jazyce.
Obě strany prezentují své akce jako obranné a odvolávají se na tvrzení, která odborníci považují za přinejlepším pochybná, že jednají s cílem zabránit bezprostřední hrozbě.
Minulý týden americký ministr obrany Pete Hegseth řekl, že USA „tuto válku nezačaly, ale pod vedením prezidenta Trumpa ji ukončujeme“.
Během své vlastní války Putin používal pozoruhodně podobný jazyk. „My jsme takzvanou válku na Ukrajině nezačali,“ řekl v únoru 2022. „Snažíme se ji ukončit.“
Ani jeden z lídrů nečekal, že se zaplete do dlouhodobého konfliktu. Putin zřejmě věřil, že plnohodnotná válka na Ukrajině potrvá jen několik týdnů a že se mu podaří zopakovat rychlé obsazení Krymu v roce 2014.
Trump mezitím vstoupil do konfrontace povzbuzen zjevným úspěchem americké operace z počátku tohoto roku, při které byl zajat venezuelský prezident Nicolás Maduro.
Je příznačné, že někteří američtí představitelé a Kreml se vyhýbali popisu svých akcí jako válečných činů, což naznačuje, že očekávali, že konflikt bude krátký.
Čtyři roky po invazi se Putin stále vyhýbá termínu „válka“ a trvá na tom, že invazi nazývá „speciální vojenskou operací“ – jazyk prosazovaný doma prostřednictvím přísných cenzurních zákonů, které posílají kritiky do vězení.
Někteří ve Washingtonu se také zdráhají tento termín používat. Na otázku, zda akce USA představují válku, odpověděl minulý týden předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson: „Myslím, že se jedná o omezenou operaci.“
The New Yorker rychle zareagoval a zveřejnil obrázek Tolstého klasického díla Vojna a mír, kde slovo „vojna“ bylo nahrazeno slovem „omezená bojová operace“. V Rusku se stejné vtipy objevily už před čtyřmi lety.
A pak přišla reakce politické a mediální elity. Velká část ruského establishmentu, zpočátku zděšená invazí na Ukrajinu, se nakonec postavila za válku s argumentem, že Putin by měl dokončit to, co začal.
Některé osobnosti ruského exilového protiválečného hnutí rychle poukázaly na paralely v reakci na nejnovější konflikt a poznamenaly, jak američtí komentátoři, kteří ostře kritizovali ruskou invazi, sami bojovali o to, aby si zachovali stejnou jasnost, když jejich vlastní země vstoupila do války.
„Jakmile se naši prezidenti rozhodnou jít do války, i když s tímto rozhodnutím a postupem nesouhlasím – jako je tomu v případě naší současné války s Íránem – stále chci, aby naše ozbrojené síly zvítězily,“ napsal Michael McFaul na X, bývalý americký velvyslanec v Moskvě za Baracka Obamy a častý kritik Trumpa.
Otázkou nyní je, zda se USA dokážou vyhnout nástrahám, které uvěznily Rusko na Ukrajině – a zda se objeví další paralely.
Podle médií Trump nedávno nadhodil možnost vyslat do Íránu elitní jednotky, aby zajistily zásoby obohaceného uranu v zemi.
V počátcích invaze na Ukrajinu nasadilo Rusko elitní výsadkové jednotky, aby obsadily klíčové letiště poblíž Kyjeva, což byla riskantní operace, která skončila těžkými ztrátami.
V komentáři k americko-izraelské válce Danny Citrinowicz, externí spolupracovník Atlantické rady, v pátek varoval, že „když se strategické cíle stanou příliš ambiciózními nebo nerealistickými, i úspěšná vojenská kampaň se může postupně proměnit v opotřebovávací válku“.
„Aby se tomuto výsledku zabránilo, je nezbytné definovat jasné, realistické cíle – takové, které lze měřit a které poskytují jasný bod, kdy může kampaň skončit,“ dodal v příspěvku na X.
Vladimir Frolov, ruský diplomat v důchodu, suše odpověděl: „Zní to povědomě.“
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse